Бюджетный ремонт за копейки: как радикально преобразить старую кухонную плитку

Иногда для заметного преображения интерьера достаточно изменить всего одну деталь.

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Как обновить плитку / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Вместо того чтобы менять плитку, можно сделать ее более выразительной

Иногда для заметного преображения интерьера достаточно изменить всего одну деталь

Обновить интерьер кухни можно и без масштабного ремонта. Даже давно уложенная плитка способна выглядеть совершенно иначе, если изменить цвет затирки между элементами. Такой способ позволяет освежить кухонный фартук, не тратясь на демонтаж старого покрытия и покупку новой облицовки.

Именно такой эксперимент провела одна из хозяек дома. Вместо того чтобы менять белую плитку, она решила сделать ее более выразительной с помощью насыщенно-синей затирки, пишет Нomedit.

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Для этого женщина взяла обычный белый цементный состав, добавила в него синий пигмент и приступила к обновлению швов. В результате привычная светлая поверхность получила совершенно новое оформление.

Кухонный фартук изначально был выполнен из небольших квадратных белых плиток. Облицовка занимала пространство между деревянной столешницей и навесными шкафами. Со временем серые межплиточные швы стали выглядеть неаккуратно, а местами на них появились темные загрязнения. При этом сама керамика оставалась в хорошем состоянии.

Хозяйка решила не трогать существующую отделку и сосредоточилась исключительно на межплиточных соединениях. Первым делом она занялась подготовкой поверхности: с помощью специального скребка удалила остатки старой затирки и загрязнения из узких промежутков между плитками. Этот этап необходим, чтобы новый состав надежно закрепился и равномерно заполнил швы.

Затем женщина приготовила цветную смесь. В отдельной пластиковой емкости она соединила белую цементную затирку с синим красителем, тщательно перемешав компоненты до получения однородной густой массы.

Готовый состав наносился небольшими порциями при помощи резинового шпателя. Его втирали непосредственно в промежутки между плитками, распределяя смесь по горизонтальным и вертикальным линиям. Во время работы часть синей массы попадала на керамическую поверхность, поэтому фартук временно приобрел довольно неопрятный вид.

Постепенно новая затирка заполнила все подготовленные участки. Женщина обработала стену под навесными шкафами, включая зоны возле электрических розеток и нижний ряд плитки над столешницей. После распределения материала она удалила шпателем его излишки.

Следующим шагом стала очистка облицовки. Влажной тканью хозяйка тщательно протерла каждую плитку, убирая следы синего состава. При этом затирка оставалась внутри межплиточных промежутков, формируя четкие цветные контуры. Особое внимание пришлось уделить участкам возле розеток и деревянных элементов отделки, куда также попали остатки смеси.

После завершения работ белая плитка сохранила первоначальное расположение, но весь фартук визуально преобразился. Вместо малозаметных серых соединений появилась контрастная синяя сетка, которая подчеркнула геометрию облицовки и сделала стену заметной деталью интерьера.

Новый цвет хорошо сочетается с белыми фасадами кухонных шкафов. Дополнительным акцентом стали красные круглые ручки, которые выделяются на светлом фоне и поддерживают яркую цветовую гамму обновленного пространства. Синяя отделка продолжается и на соседнем участке стены возле высокого шкафа, благодаря чему оформление выглядит более цельным.

/ @k.pimenava

Особенно наглядно эффект заметен при сравнении фотографий до и после ремонта. Прежние серые швы и темные следы уступили место аккуратным синим линиям, хотя ни одна из старых плиток не была снята или заменена.

На достигнутом владелица дома останавливаться не собирается: она планирует аналогичным образом обновить и оставшуюся часть кухонного фартука.

Этот пример показывает, что иногда для заметного преображения интерьера достаточно изменить всего одну деталь. Перекрашивание затирки может стать альтернативой полноценной замене плитки, однако успех такой переделки во многом зависит от состояния старых швов, тщательной подготовки основания и правильного выбора состава. Важно также учитывать рекомендации производителя относительно совместимости материалов и допустимой толщины нового слоя.

Как удалить загрязнения со стен при помощи лака для волос

Справиться с пятнами на стенах можно с помощью обычного лака для волос. Для этого средство следует распылить непосредственно на загрязненный участок, держа баллончик на расстоянии 15–30 сантиметров от поверхности.

После нанесения нужно подождать несколько секунд, чтобы состав подействовал, а затем аккуратно вытереть обработанное место бумажной салфеткой или полотенцем.

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Об источнике: Homedit.com Дизайнерская платформа за последние 17 лет опубликовала более 5000 тщательно отобранных статей, посвященных дизайну интерьера, проектам "сделай сам", архитектуре, домашним технологиям и идеям ремонта.

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