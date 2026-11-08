Тайна жизни после смерти: ученые ошеломили мир неожиданной гипотезой

Смерть может разрушать связь между мозгом и сознанием, не обязательно уничтожая саму способность к переживанию.

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Что происходит после смерти / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Человеческое сознание может существовать независимо от мозга

Есть гипотеза о дополнительном пространственном измерении

Финский исследователь Пекка Рехардт предположил, что человеческое сознание может существовать независимо от мозга и не обязательно исчезает вместе с прекращением его работы.

К такому выводу он пришёл, анализируя рассказы людей, переживших остановку сердца и описывавших яркие ощущения в период клинической смерти, пишет Daily Mail.

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В своих рассуждениях учёный опирается на международный обзор исследований 2025 года, посвящённый околосмертным переживаниям. Согласно приведённым в нём данным, электрическая активность коры головного мозга может резко снижаться уже через 10–30 секунд после остановки сердца. При этом некоторые люди сообщают о необычных воспоминаниях и ощущениях, связанных с этим периодом.

Рехардта особенно заинтересовало то, что подобные свидетельства нередко включают три элемента: чувство собственного присутствия, необычайно яркое восприятие и способность объединять отдельные впечатления в целостную картину. Он считает, что эти особенности требуют дальнейшего изучения и могут указывать на более сложную природу сознания.

Для объяснения своей идеи исследователь предложил гипотезу о дополнительном пространственном измерении. По его версии, мозг может быть своеобразным связующим звеном с сознанием, которое воспринимает информацию за пределами привычного трёхмерного пространства.

Рехардт также обратил внимание на так называемую трудную проблему сознания: наука способна отслеживать реакции мозга на внешние раздражители, но до сих пор не может полностью объяснить, почему физические процессы сопровождаются субъективными ощущениями.

В своей модели учёный допускает, что смерть может разрушать связь между мозгом и сознанием, не обязательно уничтожая саму способность к переживанию. Иными словами, прекращение работы организма теоретически не означает автоматического исчезновения разума.

Однако предложенная концепция остаётся гипотезой. Околосмертные переживания не доказывают существование сознания после необратимой смерти мозга, а идея дополнительного измерения пока не получила научного подтверждения. Тем не менее исследователь считает, что подобные свидетельства заставляют по-новому взглянуть на одну из самых сложных загадок человеческого существования.

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Анализ показал, что среди людей, перешагнувших столетний рубеж, инфаркт миокарда встречался значительно реже - примерно в 12,5% случаев. В то же время среди людей в возрасте 80–89 лет этот показатель приближался к 25%.

Полученные данные позволяют предположить, что сохранение здоровья сердечно-сосудистой системы и своевременное предупреждение опасных заболеваний могут играть важную роль в достижении долголетия.

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Об источнике: Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

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