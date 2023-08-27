Кому суждено прожить более 100 лет: как "вычислить" судьбу по линии жизни на руке

Короткая линия жизни на руке - о чем предупреждают хироманты.

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Раздвоенная линия жизни на правой руке / Pixabay/wal_172619

Человечество издавна стремилось заглянуть в будущее и узнать свою судьбу. Об этом наверняка мечтает каждый.

Открыть завесу тайны – что может быть более интригующим. Одним из способов многие считают гадание по руке.

При этом некоторые люди уверены, что о своей судьбе и будущем вплоть до конца жизни можно узнать по линиям на руке.

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Где находится линия жизни на руке человека

Внимательно осмотрите ваши ладони и обратите внимание на складки кожи, которые образовывают своеобразные линии. Линия жизни бывает одной из самых длинных и обычно начинается между большим и указательным пальцам, направляясь к низу ладони в разные стороны. Издавна многие узнавали свою судьбу и жизненный путь именно по линии жизни.

Как узнать сколько лет жить по линии жизни

Хироманты советуют обращать внимание на ось, идущую от безымянного пальца. Если она пересекает линию жизни, то можно говорить о долголетии, такой человек может прожить более 110 лет. Не менее 80 лет жизни светит тем, у кого ось от средних пальцев на руках касается линии жизни. Еще одна особенность – если ось пересекает линию жизни дважды, то человек проживет до 95 лет.

Что значит если короткая линия жизни

Короткая линия жизни на ладонях встречается довольно редко. По утверждениям хиромантов, чаще можно встретить прерывистую линию жизни. На это стоит обратить внимание, потому что она может свидетельствовать о необычной судьбе. Обычно, такая линия жизни сулит перемены в жизни и переезды, которые приводят к смене работы, друзей и даже языка общения.

Как узнать свою линию жизни

Хироманты советуют внимательно посмотреть на свою левую ладонь и провести своеобразную линию, начиная от среднего и безымянного пальцев параллельно внутреннему ребру ладони. Далее определите, пересекают ли эти линии вашу линию жизни, что может помочь вычислить продолжительность жизни.

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