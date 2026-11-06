Зачем бросать зажженную спичку в унитаз: неожиданная причина старого трюка

Спичку в унитазе считают простым способом избавиться от неприятного запаха. Химики объяснили, почему этот трюк лишь маскирует запах и что на самом деле помогает.

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Действительно ли спичка освежает воздух в ванной / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Почему спичка не устраняет запах из унитаза

Что объяснили химики о серном дыме

Как избавиться от канализационного запаха

Обычная спичка может на короткое время изменить запах в ванной комнате. Этот бытовой трюк давно используют вместо освежителей воздуха, ароматических шариков и других средств. Однако действительно ли серный дым помогает избавиться от неприятного запаха из унитаза или лишь создает иллюзию более чистого воздуха - Главред расскажет подробнее.

По информации Kerteszkedj.hu, спичка не устраняет неприятный запах в ванной комнате, а лишь временно маскирует его. Что на самом деле происходит во время горения спички и имеет ли этот способ практическую пользу.

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Почему спичка изменяет запах в ванной

Чтобы воспользоваться популярным трюком, нужно зажечь одну спичку, дать ей немного погореть, а затем потушить. Некоторые люди также советуют несколько раз помахать им в воздухе. Считается, что характерный запах серного дыма помогает перебить неприятный запах после посещения туалета.

Однако такой способ не устраняет источник запаха. Дело в том, что серный дым сам по себе имеет довольно резкий запах и временно перебивает другие запахи. Мозг может воспринимать его интенсивнее, чем запахи, возникающие в ванной комнате.

В частности, резкие запахи лука, перца и продуктов горения могут привлекать больше внимания обонятельной системы. Это связано с тем, что некоторые из них ассоциируются с потенциальной опасностью. Поэтому после зажигания спички неприятный запах может казаться менее ощутимым, хотя на самом деле он никуда не исчезает.

Спичка не очищает воздух, а лишь на короткое время маскирует неприятный запах.

Что говорят химики о действии серного дыма

Эффективность этого способа прокомментировали два специалиста, которые пообщались с норвежским научным порталом ScienceNorway. Свои объяснения дали Йо Дёль, руководитель Института химии Университета Осло, и Лейв Сиднес, профессор химии Бергенского университета.

Оба химика согласны с тем, что дым от спички в основном маскирует неприятный запах, а не уничтожает его. По словам специалистов, запах горения может на короткое время перебивать другие ароматы, однако это не означает, что воздух в ванной становится чище.

Йо Дёль объяснил, что одной из причин характерного канализационного запаха может быть сероводород. Во время горения это соединение способно окисляться с образованием воды и диоксида серы. Последний имеет другой запах, который может восприниматься менее неприятно.

Однако количества веществ, выделяющихся при горении одной спички, недостаточно, чтобы заметно повлиять на концентрацию сероводорода в воздухе. Газ распределяется по помещению, поэтому такой способ не может обеспечить полноценного устранения запаха.

По словам химиков, гораздо более эффективным решением будет регулярное проветривание и исправная вентиляция.

Как на самом деле избавиться от неприятного запаха

Химики считают, что самый простой способ улучшить качество воздуха в ванной комнате - обеспечить надлежащую вентиляцию. Хороший вытяжной вентилятор помогает выводить загрязнённый воздух из помещения, а вместе с ним - и неприятные запахи.

Еще один вариант - фильтр с активированным углем. Он способен поглощать определенные газообразные соединения, в частности сероводород. Однако для эффективной работы такого фильтра воздух в ванной комнате должен проходить через него.

Почему в ванной может постоянно пахнуть канализацией

Если неприятный запах не исчезает даже после уборки, проблема может быть не в унитазе. Одной из возможных причин является пересыхание сифона в умывальнике, душевом поддоне или напольном сливе.

Сифон удерживает небольшое количество воды, которая образует своеобразный барьер между канализационной системой и помещением. Именно эта водяная пробка препятствует проникновению канализационных газов в ванную комнату.

Как объясняет производитель сантехники Geberit, если сливом длительное время не пользоваться, вода в сифоне может испариться. В результате канализационные запахи получают возможность беспрепятственно проникать в помещение.

Чтобы избежать такой проблемы, стоит соблюдать несколько простых правил:

Еженедельно пропускайте воду через редко используемые умывальники, душевые поддоны и напольные сливные отверстия.

Не допускайте попадания волос и крупного мусора в канализацию. Для этого можно установить специальные фильтры на сливные отверстия.

Не злоупотребляйте агрессивными химическими средствами для прочистки труб, поскольку они могут повредить уплотнения и отдельные элементы сантехники.

Если засор не устраняется или запах из канализации постоянно возвращается, стоит обратиться к сантехнику.

В то же время использовать спички в ванной комнате нужно осторожно. Нельзя выбрасывать в мусорное ведро спичку, которая ещё тлеет, или оставлять её без присмотра. Также важно следить, чтобы дети не играли со спичками.

Если неприятный запах носит постоянный характер, не стоит пытаться замаскировать его ароматизаторами или дымом. Сначала нужно проверить вентиляцию, состояние сливов и наличие воды в сифонах.

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Об источнике: Kerteszkedj.hu Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

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