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Что нужно сделать с геранью до морозов: весной она покроется цветами

Мария Николишин
5 ноября 2026, 19:12
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Растению необходимы прохлада в пределах 5–10 градусов, достаточное количество света и минимум влаги.
Что нужно сделать с геранью до морозов: весной она покроется цветами
Как сохранить герань до весны / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Где держать герань в холодное время года
  • Как часто поливать цветок зимой

Герань - популярное растение, которое часто размещают на балконе или террасе, но низкие температуры могут негативно повлиять на нее. Чтобы сохранить цветок здоровым, важно заранее подготовить его к холодному периоду.

Главред решил разобраться, как ухаживать за геранью зимой.

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Где лучше держать герань зимой

Герань плохо переносит морозы, поэтому до значительного похолодания её нужно перенести с улицы в защищённое место: на закрытый балкон, веранду, в светлую комнату или неотапливаемую теплицу. Наиболее комфортная температура для зимнего покоя растения составляет 5–10 градусов тепла, пишет ProTV.

Теплое помещение для растения не всегда лучше. Рядом с радиатором герань продолжает расти, однако из-за недостатка света её стебли вытягиваются, а листья теряют прочность. Поэтому помещение для зимовки должно быть не только прохладным, но и светлым, а также хорошо проветриваемым.

Перед переносом в дом следует удалить все сухие листья, увядшие соцветия и поврежденные части. Отдельно следует осмотреть цветы на наличие вредителей, чтобы не занести их в комнату.

Как поливать герань зимой

В холодное время года герань растет значительно медленнее, поэтому нуждается в меньшем количестве воды, а почва в горшке просыхает дольше, чем летом. Именно в этом кроется основной риск для растения.

"Если поливать их слишком часто, корни могут загнить, особенно если у горшка нет дренажных отверстий", - предупреждают эксперты.

Перед каждым поливом стоит прикоснуться к почве: если верхний слой пересох, можно добавить умеренное количество воды, следя за тем, чтобы в поддоне не оставалась жидкость.

Как часто это делать, зависит от температуры в комнате, объема горшка и скорости высыхания субстрата. В прохладном помещении полив может понадобиться совсем нечасто.

Топ-5 цветов для балкона
Топ-5 цветов для балкона / Инфографика: Главред

Как подготовить герань к новому сезону цветения

Как только потеплеет, а световой день удлинится, цветок можно постепенно переводить на привычный режим ухода. Сухие и слишком длинные побеги обрезают, при необходимости обновляют почву и осматривают корневую систему. Если растению стало тесно, его пересаживают в чуть более вместительный горшок. Спешить с возвращением цветов на балкон в первые солнечные дни также не стоит.

Как сохранить герань зимой – видео:

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Об источнике: ProTV

ProTV - один из самых популярных и влиятельных частных телеканалов Румынии, входящий в состав медиахолдинга Central European Media Enterprises (CME). Основанный в 1995 году, канал быстро завоевал лидерство благодаря освещению актуальных новостей, развлекательным шоу, сериалам и адаптациям международных телевизионных форматов.

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