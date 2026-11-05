Людей призвали регулярно проверять одну деталь в холодильнике: в чем причина

Эксперты рекомендуют поддерживать в холодильной камере температуру не выше 7 градусов, а лучше - ниже 5.

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Как проверить, правильно ли работает холодильник / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какая температура должна быть в холодильнике

Где хранить сырое мясо и рыбу

Прибор, которым все пользуются ежедневно, может таить в себе угрозу, о которой большинство людей не знает. Даже исправный холодильник не всегда гарантирует безопасность хранящихся в нем продуктов.

Главред решил разобраться, что нужно проверить в холодильнике.

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Почему важно контролировать температуру в холодильнике

Во многих домах холодильники охлаждают продукты хуже, чем считают их владельцы, и без термометра заметить это почти невозможно. Чрезмерное тепло в камере ускоряет размножение бактерий, вызывающих порчу пищи и пищевые отравления, пишет Polski Obserwator.

Холод не уничтожает микроорганизмы, однако существенно тормозит их рост. Как только температура внутри прибора поднимается, эта защита ослабевает. Именно поэтому специалисты призывают не полагаться на ощущения, а проверять реальные показатели.

Какой должна быть температура в холодильнике

Эксперты устанавливают для холодильной камеры верхний предел в 7 градусов, а оптимальной считается температура ниже 5 градусов. Наиболее уязвимыми к нарушению режима являются сырое мясо, рыба, молочные продукты и готовые блюда.

Для отдельных продуктов требования ещё более строгие. Например, упакованный мясной фарш может требовать хранения при температуре не выше 2 градусов, поэтому ориентироваться следует прежде всего на маркировку производителя.

Значение имеет и то, на какой полке лежат продукты. В классических холодильниках самая холодная зона расположена внизу, сразу над ящиком для овощей.

Там целесообразно хранить сырое мясо и рыбу, изолировав их от остальных продуктов. Самыми тёплыми обычно являются полки на дверцах, хотя в моделях с вентиляцией распределение холода может отличаться.

Когда пора менять холодильник / Инфографика: Главред

Почему цифра на регуляторе не всегда означает градусы

Распространенная ошибка заключается в том, что отметку 3 или 4 на регуляторе воспринимают как соответствующее количество градусов. На самом деле во многих приборах эти цифры лишь отражают интенсивность охлаждения, поэтому положение "4" не гарантирует, что внутри действительно будет 4 °C.

Проблему усугубляет и отсутствие измерительных приборов. Поэтому для проверки эксперты советуют приобрести специальный термометр для холодильника. Его размещают на средней полке, ждут, пока показатели стабилизируются, и фиксируют результат. Стоит также измерить температуру в других частях камеры, ведь она неодинакова.

Если значение оказалось завышенным, следует изменить режим охлаждения и повторить измерение после того, как прибор выйдет на стабильную работу.

Проводить такие проверки следует регулярно, а не ограничиваться однократным контролем. На температуру влияют частота открывания дверцы, количество продуктов внутри и температура в помещении.

Как правильно ухаживать за холодильником – видео:

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