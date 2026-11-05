Отблагодарят щедрым урожаем: какие 3 кустарника обязательно нужно обрезать в ноябре

Своевременная обрезка стимулирует рост новых плодоносящих побегов и не дает растениям чрезмерно разрастаться.

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Обрезка в ноябре стимулирует рост новых плодоносящих побегов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео, Википедия

Вы узнаете:

Почему осеннюю малину обрезают более радикально, чем летнюю

Как отличить старые ветки бузины от однолетних

Когда лучше всего обрезать голубику и сколько побегов оставить

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Ноябрь - оптимальное время для обрезки трех популярных садовых кустарников: осенней малины, бузины и голубики. Своевременная обрезка стимулирует появление новых плодоносящих побегов, повышает урожай в следующем сезоне и сдерживает разрастание растений, сообщает Mein schöner Garten.

Культурные сорта малины в основном происходят от лесной малины. Летние сорта дают ягоды в июне-июле, осенние - в августе. Ключевое отличие последних в том, что цветки и плоды появляются на стеблях, отросших этой же весной.

Поэтому с осенними сортами садоводам не стоит церемониться.

"Просто срежьте все побеги у самой земли", - советуют авторы издания.

Летняя малина, напротив, плодоносит преимущественно на двухлетних стеблях. Её обрезают в конце августа и обязательно оставляют шесть-восемь молодых побегов, которые ещё не давали урожая.

Что любит и чего не любит малина / Инфографика: Главред

Бузину обрезают сразу после сбора ягод

Бузину черную рекомендуют обрезать в ноябре сразу после сбора плодов. В это время ветки, с которых уже сняли урожай, легко узнать по остаткам соцветий. Обрезка повышает урожайность в следующем году и помогает сохранить компактность куста.

Без ухода бузина с возрастом достигает семи метров в высоту и почти столько же в ширину, при этом внизу оголяется. Сдерживать её придётся регулярно, ведь растение постоянно стремится вернуться к прежним размерам.

Удалять следует старые ветви, которые уже отплодоносили, - их выдаёт потрескавшаяся, пробковая кора. Однолетние побеги с гладкой корой оставляют. Декоративные сорта бузины не нуждаются в постоянной обрезке: к секатору стоит прибегать только в том случае, если куст состарился или потерял форму. Омолодить запущенную бузину также можно в ноябре.

Голубику омолаживают с четвёртого года

На старых ветвях голубики ягоды становятся мелкими и кислыми, поэтому обрезка необходима для появления новых плодоносящих побегов. Начинать формировать куст стоит примерно с четвертого года после посадки.

Ноябрь подходит для этого лучше всего: растение находится в состоянии покоя, а сильных морозов, от которых свежеобрезанные ветки могут частично погибнуть, ещё нет. Процедуру можно перенести на весну, однако тогда куст позже начнёт расти.

Все старые побеги с буро-серой корой срезают на высоте ладони над землей. Более молодые ветки с гладкой зеленой корой, которые уже плодоносили, укорачивают на треть - таких на кусте должно остаться пять-шесть.

Смотрите видео о лучших способах обрезки малины осенью:

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Об источнике: Mein-schoener-garten Mein-schoener-garten - один из самых популярных немецких онлайн-порталов, посвященный садоводству, ландшафтному дизайну и уходу за растениями. Сайт предлагает практические советы по выращиванию цветов, овощей и плодовых деревьев, идеи для обустройства приусадебного участка или балкона, а также полезные календари работ на весь год. Ресурс ориентирован как на начинающих, так и на опытных садоводов, которые ищут проверенные рекомендации экспертов.

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