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Дроны атаковали Рязань: горит Wildberries и НПЗ, снабжающий топливом армию РФ

Анна Ярославская
5 ноября 2026, 06:35
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Под удар попал один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, а местные жители сообщают о пожаре в логистическом центре маркетплейса.
Атака дронов на Рязань
В Рязани после ночной атаки вспыхнули НПЗ "Роснефти" и склад Wildberries / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+

Кратко:

  • Дроны атаковали Рязань, горит НПЗ "Роснефти"
  • Завод производит дизель и авиакеросин для армии РФ
  • Вероятно, загорелся логистический центр Wildberries

В ночь на 5 ноября Рязань атаковали дроны-камикадзе. В городе прогремело большое количество взрывов. Вспыхнули пожары на нефтеперерабатывающем заводе "Роснефти" и, вероятно, в крупном логистическом центре Wildberries.

Как сообщает российский Telegram-канал Astra, беспилотную опасность в регионе объявили около двух часов ночи. Почти сразу местные жители начали писать о взрывах, работе противовоздушной обороны и гуле дронов над городом. Позже мониторинговый ресурс Supernova+ опубликовал видео "прилета" и пожара на территории АО "Рязанская нефтеперерабатывающая компания".

видео дня
Пожар в Рязани
Пожар в Рязани / Фото: Exilenova+

Завод расположен в Южном промышленном узле Рязани и входит в число крупнейших предприятий отрасли в России. По открытым данным, его мощность составляет около 17–18 млн тонн нефти в год.

По данным The Moscow Times, в 2024 году предприятие переработало 13,1 млн тонн сырья, что обеспечило 5% совокупных мощностей нефтепереработки в России.

Пожар в Рязани
Пожар в Рязани / Фото: Exilenova+

Чем Рязанский НПЗ важен для армии РФ

Ассортимент НПЗ включает автомобильный бензин, дизель, авиакеросин, мазут и битум. Предприятие обеспечивает горючим Москву и центральные регионы РФ, а также работает на нужды Минобороны.

Еще в 2014 году завод отчитывался о выпуске опытных партий автобензина специально для оборонного ведомства - с повышенными требованиями под военную технику. Кроме того, здесь производят топливо для реактивных двигателей, в частности марки ТС-1, которое использует военная авиация.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Нынешний удар - не первый за последние недели. После атаки 15 октября 2026 года на заводе возник пожар, а основную установку первичной переработки нефти АТ-6 (CDU-6) пришлось остановить. Тогда Минобороны РФ утверждало, что предприятие атаковали четырьмя крылатыми ракетами большой дальности "Фламинго" и 69 беспилотниками самолетного типа, а возгорание объясняло падением обломков.

Пожар на складе Wildberries

Параллельно, вероятно, загорелся и распределительный центр Wildberries в Рязанской области, сообщает Astra. Речь идет о сортировочном комплексе "Рязань: Тюшевская" площадью около 173 тыс. кв. м в индустриальном парке "Рязанский" возле села Тюшево.

Местные жители уверяют, что логистический центр атакован и горит.

Этот объект маркетплейса уже попадал под удар 29 июля, после чего временно ограничивал работу. Тогда в пресс-службе группы RWB, которая управляет Wildberries, сообщили об эвакуации сотрудников логистического объекта, а позже спасателям удалось локализовать пожар и сохранить большую часть товаров. Тот удар стал частью серии: с середины июля дроны за две недели поразили как минимум 10 объектов компании в нескольких регионах России.

Почему Wildberries стал мишенью?
Почему Wildberries стал мишенью? / Инфографика: Главред

Атаки по территории РФ - новости

Как писал Главред, в ночь на 4 ноября беспилотники атаковали логистический центр российского маркетплейса Ozon в Адыгейске в Республике Адыгея. На территории комплекса возник пожар. Сотрудников эвакуировали.

Утром 31 октября в Уфе прогремели взрывы в промышленной зоне. Возникли масштабные пожары. НПЗ входит в состав Уфимского нефтеперерабатывающего комплекса со совокупной мощностью 23,5 млн тонн сырья в год.

В Генштабе сообщили, что в ночь на 31 октября подразделения Сил обороны нанесли удар по комбинату "Каменский" в Каменске-Шахтинском Ростовской области. Согласно сообщению, удар был нанесен ракетами "Нептун" и дронами. Подтверждено возгорание склада готовой продукции и повреждение четырёх производственных цехов.

30 октября президент Зеленский анонсировал расширение зоны поражения украинских ответных ударов по территории РФ. По его словам, в зоне досягаемости находятся объекты от Ямала до Западной Сибири.

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