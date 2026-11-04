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До 16 часов без света: в "Укрэнерго" рассказали о графиках отключений на 5 ноября

Юрий Берендий
4 ноября 2026, 19:36
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5 ноября будут введены отключения света из-за последствий российских ударов. Ограничения на электроснабжение будут действовать с полуночи до конца суток.
График отключения электричества на 5 ноября
График отключений электроэнергии на 5 ноября / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые факты:

  • Украинцев предупредили об отключении света 5 ноября
  • Одновременно могут применяться от 2 до 4 очередей
  • Энергетики призвали экономно использовать электроэнергию

5 ноября в некоторых областях Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для всех категорий потребителей. Ограничения будут охватывать от 2 до 4 очередей (1 очередь - 4 часа без света), а для промышленности в течение суток будут применяться графики ограничения мощности. Об этом сообщили в НЭК"Укрэнерго".

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Причиной введения ограничений стали последствия массированных российских атак на украинские энергетические объекты. По информации компании, меры будут действовать в течение суток - с 00:00 до 23:59.

Сообщение
Сообщение "Укрэнерго"

Потребителям рекомендуют следить за обновлениями от местных операторов систем распределения, поскольку ситуация может меняться из-за российских обстрелов. Именно облэнерго будут публиковать актуальные графики для каждого региона.

В "Укрэнерго" также обратились к украинцам с просьбой ответственно использовать электроэнергию в периоды её подачи.

"Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте её экономно!" - призвали в компании.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Масштабные отключения света в Киеве: Харченко оценил готовность столицы

Россия может вызвать масштабные отключения электроэнергии в Киеве, однако у столицы есть необходимые наработки, чтобы пережить серьезные перебои с энергоснабжением. Наибольшие риски связаны с дефицитом собственной генерации и высоким уровнем потребления электроэнергии. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Главреду.

Энергетическую ситуацию в Украине определяют несколько факторов, в частности близость к линии фронта и возможности местной генерации. Отдельную категорию составляют крупные города, которые нуждаются в значительных объемах электроэнергии, но не могут полностью обеспечить себя собственными ресурсами.

К этой группе относятся Киев, Одесса и частично Кривой Рог. Харченко подчеркивает, что сочетание высокого спроса и ограниченных производственных возможностей делает такие города уязвимыми для российских атак.

Могут ли в Киеве надолго исчезнуть свет, тепло и вода

Потребности столицы составляют примерно 1,5 ГВт электроэнергии. В то же время около 1,3 ГВт мощностей внутренней генерации Киева в настоящее время не работают.

К Новому году ситуацию должен частично улучшить запуск новых объектов. Ожидается, что город получит около 180 МВт распределенной защищенной генерации, однако в первую очередь эти мощности будут использоваться для поддержания критической инфраструктуры.

Оценивая перспективы столицы зимой, директор Центра исследований энергетики подчеркивает необходимость различать перебои с электроснабжением и возможность обеспечения базовых городских услуг.

"Поэтому ситуацию в Киеве можно описать словами: „темно, но тепло и с водой", - сказал Харченко.

Эксперт не исключает серьезных перебоев с электричеством, однако отмечает, что город проделал значительный объем подготовительной работы для сохранения жизненно важных систем.

"Могут ли в Киеве быть крупные отключения электроэнергии? Сто процентов могут. Давайте это констатируем. Сможем ли мы с ними справиться? Справимся", - отметил директор Центра исследований энергетики.

Отключения света - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, НЭК "Укрэнерго" сообщила об одной из самых масштабных атак на украинскую энергетическую инфраструктуру, в ходе которой было зафиксировано более 20 повреждений объектов генерации и передачи. По данным компании, в результате серьезных повреждений оборудования после обстрелов 3 ноября сразу три теплоэлектростанции полностью остановили выработку электроэнергии.

Мэр Виталий Кличко констатировал критическое влияние атак на жизнеобеспечение столицы, сообщив о массовых перебоях с водо- и электроснабжением в нескольких районах города. Из-за обесточивания сети и нехватки мощностей 3 ноября в Киеве было полностью приостановлено движение трамваев и троллейбусов, а для помощи гражданскому населению власти экстренно развернули сеть пунктов обогрева.

Ранее источники издания "РБК-Украина" предупредили о рисках чрезвычайно сложной зимы для жителей столицы с возможными длительными отключениями света и отопления. Собеседники издания отметили, что, несмотря на принятие дополнительных мер по подготовке, три столичные ТЭЦ - ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ - в настоящее время полностью прекратили выработку электроэнергии из-за разрушений, нанесенных предыдущими и текущими атаками.

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О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.

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