"Темно, но тепло и с водой": Харченко рассказал, что может ожидать Киев зимой

Россия сделала Киевский энергетический регион основной целью для ударов, но Украина провела тщательную подготовку, считает эксперт.

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Украинцам в условиях теплой зимы грозят отключения по 4–6 часов в сутки- Харченко / Коллаж: Главред

Массированный обстрел Украины 30 сентября показал, что Россия усилила удары по украинской энергетике. Под ударом оказались объекты генерации и высоковольтные линии, а одним из главных направлений ударов стал Киевский энергетический регион.

На фоне приближения отопительного сезона возникает вопрос, насколько серьезными могут быть последствия новых атак, способна ли Россия вызвать длительные отключения света, тепла и воды и насколько Украина готова к такому сценарию.

В интервью Главреду директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, чего ожидать от российских атак зимой, насколько уязвимыми остаются ТЭЦ, ЛЭП и котельные, и грозят ли украинцам многодневные блэкауты.

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Судя по заявлениям последних дней, можно ли говорить, что Россия уже фактически начала системные удары по украинской энергетике? Или это пока подготовительный этап перед основными атаками с началом отопительного сезона?

Отсутствие сообщений и широкого резонанса в СМИ не означает отсутствия ударов. В течение июля, августа и сентября среднее количество ударов по энергетическим объектам составляло от 150 до 180 в месяц. Поэтому сказать, что сейчас что-то началось или закончилось, было бы неверно.

Другое дело, что атака немного изменила фокус. Больше внимания было направлено фактически на Киевский энергетический регион. В целом атака построена так, чтобы попытаться изолировать Киевский энергетический регион от энергосистемы Украины.

Россияне пытаются добавить к этой изоляции новый элемент - прямые атаки на высоковольтные линии электропередачи. С 2023–2024 годов, когда они уже пытались это делать, прошло довольно много времени. Видимо, к планированию ракетно-дроновых ударов пришли новые люди. И слава Богу, они не помнят, что удары по высоковольтным линиям никогда не приносили им особого результата.

Судя по тем сообщениям и информации, к которой у меня есть доступ, я не вижу сейчас каких-либо критических ситуаций или чрезвычайно опасных поражений. Есть достаточно много объектов, о которых можно сразу сказать: россияне пытались их атаковать, но результата не добились. В частности, благодаря улучшению фортификационной защиты и другим мерам, принятым украинской стороной.

Да, им удалось поразить некоторые высоковольтные линии, но их восстановление - дело относительно несложное и недорогое по сравнению со многими другими элементами энергосистемы.

Судя по сообщениям, поразили и Трипольскую электростанцию. Но по ней били уже много раз, её восстанавливали, потом снова били. Поэтому для Триполья это даже не новость - там, наверное, уже больше удивляются, когда по ним не бьют.

Я расцениваю эту атаку как часть постоянно действующего плана по разрушению критической инфраструктуры Украины. Эта его часть не является какой-то чрезвычайно эффективной и не представляет новой серьезной угрозы. Мы, конечно, должны понимать, что будет происходить дальше. Но говорить, что это какая-то принципиально новая стратегия и что "мы все погибнем", я очень далек от такой позиции.

Вы упомянули об ударах России по линиям электропередачи. Насколько они критичны для энергосистемы и сколько времени может потребоваться для восстановления поврежденной ЛЭП?

Давайте сравним. Если был нанесён удар по высоковольтной подстанции, где установлено трансформаторное оборудование, которое стоит много миллионов долларов, весит сотни тонн, производится год, а затем ещё полгода доставляется, - это одна ситуация.

И совсем другая - линия электропередачи. Это металлическая конструкция с присоединёнными к ней кабелями. Нужно подобрать краны, организовать соответствующий временный объезд и восстановить конструкцию с помощью сварочных и подъёмных работ.

Что сложнее восстанавливать? Совершенно точно не опоры ЛЭП. Да, повреждение линий может быть неприятным с точки зрения краткосрочных графиков аварийных отключений. Из-за попадания может пропасть свет в отдельных районах или регионах. Но, на мой взгляд, это точно не является какой-то новой стратегической угрозой.

Тогда с какой целью россияне атакуют ЛЭП, если такие объекты можно относительно быстро восстановить?

Чистый терроризм. Отключить людям свет. Но вы отключите - мы подключим.

Отдельно хотелось бы спросить об ударах по ТЭЦ. Мы видим, в частности по данным мониторинговых каналов, серию атак на ТЭЦ-5. Также сообщалось об ударах по другим энергетическим объектам. Насколько серьезны их последствия?

Удары были и по ТЭЦ-5, и по ТЭЦ-6, и по Трипольской электростанции, и по Каневской и Киевской ГЭС. Насколько я могу судить по известной мне информации, никаких критических повреждений мы не получили.

А если россияне продолжат целенаправленно наносить удары по одному и тому же объекту - наносить по нему несколько ударов в течение дня или нескольких дней? Насколько опасным это может быть, учитывая нынешнее состояние энергосистемы?

Насколько это возможно, наши объекты имеют защиту, резервирование оборудования, там есть люди, которые работают. Сразу после обстрела, как только заканчивается тревога, они выходят и приступают к восстановлению. Появляются пугающие заголовки: "В Киеве ввели экстренные отключения". Но мы это уже много раз видели и переживали.

Первая масштабная атака на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в этом году была в январе. Предыдущая, предшествовавшая нынешней, насколько я помню, - в конце июля - начале августа. Будут ли атаковать? Да, мы знаем, что будут. Готовились ли мы к этому? Да, готовились. Гарантирует ли эта подготовка на 100 %, что ничего не случится? Нет, потому что ракетные удары - это ракетные удары, удары дронов - это удары дронов. Это война.

Но объективно я понимаю, что сегодня и украинская энергосистема, и Киевская энергосистема, и критическая инфраструктура Киева - отопление, водоснабжение - значительно лучше подготовлены, чем были к прошлому отопительному сезону. В межсезонье проделано в разы больше работы. Я искренне считаю, что в этом году сделали столько же, сколько за три-четыре предыдущих года. Это то, что я вижу невооруженным глазом непосредственно на объектах.

Поэтому они будут наносить удары, мы будем восстанавливать, будем защищаться - и так будет продолжаться дальше. Я не вижу сейчас оснований говорить, что что-то принципиально изменится. Мы не погибнем, они не победят и, как говорит Мадяр, устоим.

Если не нагнетать ситуацию, а оценивать сугубо технические риски: способна ли Россия при нынешнем уровне защиты вызвать в Украине системную аварию, в результате которой отдельный крупный регион на длительное время останется без электроэнергии?

Давайте разделим Украину как минимум на три части.

Первая - это прифронтовые территории, где ситуация стабильно сложная, куда наносится много ударов и где аварийные отключения происходят фактически постоянно. Условно говоря, территория в пределах 100 километров вокруг линии боевого столкновения живет именно так. Причем с обеих сторон, и пока неизвестно, где ситуация сложнее.

Вторая часть - Киев, Одесса, частично Кривой Рог. Это огромные регионы потребления, где очень высокое энергопотребление и, к сожалению, сейчас недостаточно внутренней генерации.

Киеву требуется около 1,5 ГВт. Было 1,3 ГВт собственной генерации, которая сейчас не работает. Я думаю, что к Новому году появится около 180 МВт новой распределенной защищенной генерации. Но, конечно, этого хватит в первую очередь для питания критической инфраструктуры, а для всего города этой мощности недостаточно.

Поэтому ситуацию в Киеве можно описать словами: "темно, но тепло и с водой". Именно этого хотелось достичь, когда я имел честь участвовать в разработке плана устойчивости Киева. И мне кажется, что мы многое сделали, чтобы этого добиться. Могут ли в Киеве быть крупные отключения электроэнергии? На все сто процентов могут. Давайте это констатируем. Сможем ли мы с ними справиться? Сможем. Мы гораздо лучше понимаем, как обеспечить тепло- и водоснабжение. Проведена большая подготовительная работа. Конечно, проблемы во время массированных ударов все равно возможны.

Мы понимаем, что россияне выбрали Киев одной из ключевых целей. Потому что у них "вся страна" - это Москва, и они думают, что если терроризировать Киев, то смогут добиться какого-то результата. Я считаю, что они этого не дождутся.

Ранее вы говорили, что Россия может наносить удары не только по электроэнергетике, но и по котельным. Насколько Киев готов к такому сценарию?

Киев, как ни печально это говорить, готов лучше, чем многие другие города. Это большой город, поэтому поражение любого отдельного объекта не означает остановку всей системы.

Даже несмотря на то, что у нас не было достаточно времени и средств, чтобы за один сезон построить полное резервирование тепловой системы, сделано многое. Даже если после поражения тепловых источников сотни домов в Киеве будут иметь ограниченный доступ к теплу - а это возможный сценарий, - у города есть много инструментов, чтобы смягчить ситуацию.

Это и мобильные котельные, и запасы генераторов, которые можно подключать к домам в случае отключения тепла и электричества, и возможность соединять тепловые районы между собой. Это позволяет, пусть и с более низкой температурой, но обеспечивать теплом многоквартирные дома.

Меня лично гораздо больше беспокоит ситуация в относительно небольших городах, где система отопления часто построена по котельной модели. То есть есть одна котельная, вокруг неё дома, подключённые к ней, а соединения с другими тепловыми районами нет вообще.

Если эту котельную поразят, то людей просто не откуда обеспечить теплом. И это действительно риск, действительно вызов. К сожалению, есть информация, что россияне могут атаковать в том числе и такие объекты.

То есть наибольшие риски именно для небольших городов?

На самом деле речь идет практически о любых городах, потому что атаки на систему отопления опасны везде. Если, например, в условном Львове будет уничтожено несколько районных котельных, у Львова тоже возникнут проблемы. Это касается любого города. Поэтому в ближайшие два-три года нам точно придется решать, как изменить системы отопления, чтобы они были более устойчивыми к таким вызовам. Что именно нужно делать, в целом понятно. Но для этого нужны большие деньги и время.

Сколько времени может потребоваться для восстановления котельной после удара?

Этого никто заранее не предскажет. В принципе, котельная - вещь несложная. Тепловой котёл - это в основном набор большого количества труб. Если где-то попали, повредили трубы, их заварили, снова запустили воду - и всё работает. Это может быть сценарий на несколько часов, возможно, на сутки-полтора.

А если котельная разрушена, лежат обломки стен, котлов и т. п., тогда нужно искать резервный котел, срочно его доставлять. Здесь будет слишком много переменных, чтобы заранее сказать, сколько времени понадобится на восстановление.

Учитывая масштаб подготовки, проведенной Украиной в этом году, как вы оцениваете риски предстоящего отопительного сезона? К чему стоит готовиться киевлянам и жителям других регионов?

Я умеренный оптимист. Если у нас не будет месяца морозов с температурой около минус 10 градусов и ниже, то, по моему прогнозу, мы довольно спокойно переживем зиму. Да, в Киеве, Одессе, Кривом Роге, Харькове возможны отключения электроэнергии, в том числе довольно масштабные. Аварийные отключения возможны и в других регионах. Но никакого апокалипсиса я лично не предвижу.

То есть сценарии, при которых украинцы якобы могут неделями оставаться без света, вы не считаете базовыми?

Я, честно говоря, не вижу для этого никаких оснований.

На большей части территории Украины, я уверен, никаких "недель без света" не будет. Я бы даже сказал, что у большей части Украины нет оснований бояться ограничений продолжительностью более четырёх-шести часов в сутки.

Есть исключения, и мы о них сегодня много говорили. Но для остальной территории Украины, на мой взгляд, нет оснований ожидать экстремальных сценариев.

Отдельный вопрос касается водоснабжения. Во время последних отключений электроэнергии в некоторых районах Киева пропадала и вода. Насколько система водоснабжения столицы готова к длительным отключениям электроэнергии?

"Киевводоканал" сейчас продолжает работать над резервным питанием насосов. Киев - город на холмах, здесь много разных уровней. Соответственно, вода подается с помощью насосов, а эти насосы нуждаются в электропитании.

Поэтому сейчас "Киевводоканал" внедряет систему резервного питания. Часть работ уже выполнена, часть ещё не успели завершить. Она должна обеспечивать работу насосов даже во время ограничений электроснабжения и отключений. Ведь иначе всё просто: нет электричества - отключаются насосы, и определённый район остаётся без воды. Над этой проблемой продолжают работать. По графику в декабре должны выйти на практически полное покрытие насосных станций резервным питанием.

И ещё один вопрос - Бортницкая станция аэрации. Насколько она уязвима для российских ударов, и может ли её повреждение создать критическую ситуацию для Киева?

В Бортничах можно "утопить" сотни "Искандеров" и тысячи дронов - и ничего не будет. Понятно, что у очистной станции есть определенные уязвимые элементы, но их поражение не приведет к какому-то суперапокалипсису.

Для Киева ключевой момент - это именно питание канализационных насосов, которые доставляют всё в Бортничи. Вот это важно. И над резервированием их работы тоже серьёзно работали, потому что канализация - это критически важная инфраструктура.

А когда всё уже попало на территорию Бортничей, где расположен огромный, без преувеличения, массив сооружений, то туда можно направить огромное количество ракет - город этого практически не заметит.

О персоне: Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

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