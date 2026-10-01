Как сушить грибы на зиму в домашних условиях: простой способ за 2 часа

Вы узнаете:
- Как правильно подготовить грибы к сушке
- Как сушить грибы в духовке
- Как проверить готовность и хранить грибы
На зиму многие делают заготовки не только из овощей и фруктов в виде консервации, но и из грибов. Оказалось, что сушить их можно в обычной духовке всего 2 часа.
Главред узнал, что украинская кулинарная блогерша Алла Ферштинская на своем YouTube-канале объяснила, как правильно сушить грибы на зиму.
Как подготовить грибы к сушке
Перед сушкой грибы не стоит мыть, ведь лишняя влага может увеличить время их приготовления. Зато их нужно тщательно очистить от видимой грязи.
"Нужно хорошо почистить ножку и влажной салфеткой протереть шляпку, то есть удалить всю видимую грязь", - отметила блогерша.
Если ножки у грибов длинные, их можно отделить от шляпок и нарезать отдельно. В то же время небольшие грибы можно оставлять вместе с ножкой, чтобы после сушки ломтики сохраняли характерный вид.
После очистки грибы нужно нарезать ломтиками. От толщины ломтиков зависит, насколько быстро они высохнут в духовке.
"Толщина каждого ломтика должна составлять от 1 см до 1,5 см максимум. Чем тоньше ломтики, тем быстрее высохнут грибы", - пояснила Ферштинская.
Нарезанные грибы желательно сразу отправлять в духовку, не оставляя их надолго лежать после нарезки.
Как сушить грибы в духовке
Для сушки грибов нужно установить невысокую температуру - 50–60 градусов. Важно также обеспечить выход влаги из духовки, поэтому дверцу закрывать не нужно.
Грибы можно выкладывать на решетку. Также подойдет противень, предварительно застеленный пергаментом. В таком случае за продуктом нужно внимательно следить, чтобы он именно сушился, а не начал жариться.
"Один час сушим грибы с одной стороны, затем переворачиваем на другую сторону и сушим еще один час", - подчеркнула блогерша.
Если грибы нарезаны неравномерно или остаются недостаточно сухими, их можно подержать в духовке подольше.
Как понять, что сушеные грибы готовы
Готовность грибов можно проверить прямо руками.
"Каждый ломтик гриба должен быть абсолютно твердым и не гнуться, если вы его прижмете пальцами. Вот тогда грибы сухие", - пояснила Ферштинская.
После завершения сушки грибы нужно остудить и пересыпать в герметичную емкость для хранения.
Смотрите видео о том, как правильно сушить грибы в духовке:
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О персоне: Алла Ферштинская
Алла Ферштинская - украинская YouTube-блогерша с аудиторией более 20 тысяч подписчиков. Рассказывает в соцсетях о кулинарии, украинской кухне, итальянской кухне, европейской кухне в целом.
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