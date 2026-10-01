Как сушить грибы на зиму в домашних условиях: простой способ за 2 часа

Блогерша показала, как легко и быстро высушить белые грибы в духовке.

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Сушеные грибы на зиму получатся идеальными / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Как правильно подготовить грибы к сушке

Как сушить грибы в духовке

Как проверить готовность и хранить грибы

На зиму многие делают заготовки не только из овощей и фруктов в виде консервации, но и из грибов. Оказалось, что сушить их можно в обычной духовке всего 2 часа.

Главред узнал, что украинская кулинарная блогерша Алла Ферштинская на своем YouTube-канале объяснила, как правильно сушить грибы на зиму.

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Как подготовить грибы к сушке

Перед сушкой грибы не стоит мыть, ведь лишняя влага может увеличить время их приготовления. Зато их нужно тщательно очистить от видимой грязи.

"Нужно хорошо почистить ножку и влажной салфеткой протереть шляпку, то есть удалить всю видимую грязь", - отметила блогерша.

Если ножки у грибов длинные, их можно отделить от шляпок и нарезать отдельно. В то же время небольшие грибы можно оставлять вместе с ножкой, чтобы после сушки ломтики сохраняли характерный вид.

Какие грибы можна замораживать / Инфографика: Главред

После очистки грибы нужно нарезать ломтиками. От толщины ломтиков зависит, насколько быстро они высохнут в духовке.

"Толщина каждого ломтика должна составлять от 1 см до 1,5 см максимум. Чем тоньше ломтики, тем быстрее высохнут грибы", - пояснила Ферштинская.

Нарезанные грибы желательно сразу отправлять в духовку, не оставляя их надолго лежать после нарезки.

Как сушить грибы в духовке

Для сушки грибов нужно установить невысокую температуру - 50–60 градусов. Важно также обеспечить выход влаги из духовки, поэтому дверцу закрывать не нужно.

Грибы можно выкладывать на решетку. Также подойдет противень, предварительно застеленный пергаментом. В таком случае за продуктом нужно внимательно следить, чтобы он именно сушился, а не начал жариться.

"Один час сушим грибы с одной стороны, затем переворачиваем на другую сторону и сушим еще один час", - подчеркнула блогерша.

Если грибы нарезаны неравномерно или остаются недостаточно сухими, их можно подержать в духовке подольше.

Как понять, что сушеные грибы готовы

Готовность грибов можно проверить прямо руками.

"Каждый ломтик гриба должен быть абсолютно твердым и не гнуться, если вы его прижмете пальцами. Вот тогда грибы сухие", - пояснила Ферштинская.

После завершения сушки грибы нужно остудить и пересыпать в герметичную емкость для хранения.

Смотрите видео о том, как правильно сушить грибы в духовке:

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О персоне: Алла Ферштинская Алла Ферштинская - украинская YouTube-блогерша с аудиторией более 20 тысяч подписчиков. Рассказывает в соцсетях о кулинарии, украинской кухне, итальянской кухне, европейской кухне в целом.

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