Шоптенко вышла замуж и показала своего мужа

Кратко:
- Как выглядит избранник Шоптенко
- Что написала известная танцовщица
Известная украинская хореограф и танцовщица Елена Шоптенко, поделилась радостной новостью со своими поклонниками.
На своей странице в Instagram, певица сообщила, что вышла замуж.
"Этим кольцом я выбираю тебя. Сегодня, завтра и каждый день. И обещаю вместе с тобой делать каждый обычный день особенным", - написала знаменитость.
Она также опубликовала дату 23 сентября 2026 года и коротко добавила: "Наше да".
На фото, Елена красуется в строгом кружевном белом платье, а ее супруга, судя по посту в социальной сети, зовут Крис. Больше о нем ничего не известно.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, как сообщал Главред, что принц Уильям вновь оказался втянут в громкий конфликт внутри королевской семьи - на этот раз поводом стала откровенная книга его дяди, брата принцессы Дианы, Чарльза Спенсера.
Ранее также Пугачеву сделали виновной в смерти путиниста, музыкального критика Сергея Соседова.
Вас также может заинтересовать:
- "Маленькую жизнь прожили": Елена Шоптенко потеряла близкого человека
- "За глаза": Шоптенко рассказала неприятную правду о Могилевской
- Шоптенко раскрыла новые подробности о диагнозе сына
О персоне: Елена Шоптенко
Елена Шоптенко - украинская танцовщица, хореограф, двукратная чемпионка мира по бальным танцам. Мастер спорта международного класса. Участница многочисленных украинских телепроектов - "Танці з зірками", "Танцюю для тебе", "Майданс", "Зважені та щасливі".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред