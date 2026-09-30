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Шоптенко вышла замуж и показала своего мужа

Алена Кюпели
30 сентября 2026, 14:14
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Елена Шоптенко поделилась радостной новостью со своими поклонниками.
Как изменилась Елена Шоптенко
Елена Шоптенко сказала свое "да"/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Шоптенко

Кратко:

  • Как выглядит избранник Шоптенко
  • Что написала известная танцовщица

Известная украинская хореограф и танцовщица Елена Шоптенко, поделилась радостной новостью со своими поклонниками.

На своей странице в Instagram, певица сообщила, что вышла замуж.

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"Этим кольцом я выбираю тебя. Сегодня, завтра и каждый день. И обещаю вместе с тобой делать каждый обычный день особенным", - написала знаменитость.

Елена Шоптенко вышла замуж
Елена Шоптенко вышла замуж / Фото Instagram/alena_shoptenko

Она также опубликовала дату 23 сентября 2026 года и коротко добавила: "Наше да".

На фото, Елена красуется в строгом кружевном белом платье, а ее супруга, судя по посту в социальной сети, зовут Крис. Больше о нем ничего не известно.

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Отметим, как сообщал Главред, что принц Уильям вновь оказался втянут в громкий конфликт внутри королевской семьи - на этот раз поводом стала откровенная книга его дяди, брата принцессы Дианы, Чарльза Спенсера.

Ранее также Пугачеву сделали виновной в смерти путиниста, музыкального критика Сергея Соседова.

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О персоне: Елена Шоптенко

Елена Шоптенко - украинская танцовщица, хореограф, двукратная чемпионка мира по бальным танцам. Мастер спорта международного класса. Участница многочисленных украинских телепроектов - "Танці з зірками", "Танцюю для тебе", "Майданс", "Зважені та щасливі".

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