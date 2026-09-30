Шоптенко вышла замуж и показала своего мужа

Елена Шоптенко поделилась радостной новостью со своими поклонниками.

https://glavred.info/starnews/shoptenko-vyshla-zamuzh-i-pokazala-svoego-muzha-10800353.html Ссылка скопирована

Елена Шоптенко сказала свое "да"/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Шоптенко

Кратко:

Как выглядит избранник Шоптенко

Что написала известная танцовщица

Известная украинская хореограф и танцовщица Елена Шоптенко, поделилась радостной новостью со своими поклонниками.

На своей странице в Instagram, певица сообщила, что вышла замуж.

видео дня

"Этим кольцом я выбираю тебя. Сегодня, завтра и каждый день. И обещаю вместе с тобой делать каждый обычный день особенным", - написала знаменитость.

Елена Шоптенко вышла замуж / Фото Instagram/alena_shoptenko

Она также опубликовала дату 23 сентября 2026 года и коротко добавила: "Наше да".

На фото, Елена красуется в строгом кружевном белом платье, а ее супруга, судя по посту в социальной сети, зовут Крис. Больше о нем ничего не известно.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, что принц Уильям вновь оказался втянут в громкий конфликт внутри королевской семьи - на этот раз поводом стала откровенная книга его дяди, брата принцессы Дианы, Чарльза Спенсера.

Ранее также Пугачеву сделали виновной в смерти путиниста, музыкального критика Сергея Соседова.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Елена Шоптенко Елена Шоптенко - украинская танцовщица, хореограф, двукратная чемпионка мира по бальным танцам. Мастер спорта международного класса. Участница многочисленных украинских телепроектов - "Танці з зірками", "Танцюю для тебе", "Майданс", "Зважені та щасливі".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред