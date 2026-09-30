Умерла 13-летняя дочь популярного американского актера: семья убита горем

На момент смерти девочке было всего 13 лет и ее семья сделала странное заявление.

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Умерла дочь популярного актера / Коллаж Главред, фото Instagram/ichadlowe

Кратко:

Что случилось с девочкой

Какое заявление сделала ее семья

В семье голливудского актёра Чада Лоу произошла трагедия - его 13-летняя дочь Фиона скончалась. О случившемся сообщили сам артист и его жена, продюсер Ким Пэйнтер.

По данным Page Six, в официальном заявлении родители признались, что переживают тяжелейшую утрату. Они назвали Фиону "светом своей жизни" и подчеркнули, что она была доброй, талантливой и творческой девочкой, которая обожала танцы.

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Девочку звали Фиона и она очень любила танцы / Фото Instagram/ichadlowe

У Фионы остались две сестры - старшая Мейбл и младшая Никси, с которыми она была очень близка. Семья попросила уважать их личное пространство в этот сложный период.

Причина смерти девочки официально не раскрывается. При этом в обращении близкие упомянули важность поддержки психического здоровья и призвали обращаться за помощью в кризисные службы.

Девочку звали Фиона и она очень любила танцы / Фото Instagram/ichadlowe

Известно, что Фиона недавно отметила своё 13-летие, а её отец ранее не раз делился в соцсетях, как гордится дочерьми и считает отцовство главным смыслом своей жизни.

Трагедия стала серьёзным ударом для семьи, которая уже пережила тяжёлый период - в 2025 году их дом был уничтожен в крупном пожаре в Калифорнии.

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О персоне: Чад Лоу Чад Лоу - американский актёр и телевизионный режиссёр. Лоу получил известность в середине восьмидесятых, став кумиром подростков, одновременно со своим братом Робом Лоу. Он играл второстепенные роли в сериалах "Мелроуз Плейс", "Лучшие", "Сейчас или никогда", "Скорая помощь" и "24 часа". Начиная с 2010 года он играет роль Байрона Монтгомери, отца главной героини в сериале "Милые обманщицы".

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