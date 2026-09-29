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В Украине разрабатывают новую тактику работы ПВО - что изменится

Юрий Берендий
29 сентября 2026, 20:10
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Системы ПВО Киева адаптируют к новым атакам РФ.

В Украине разрабатывают новую тактику работы ПВО — что изменится
ПВО Киева укрепят - что изменится в защите от дронов РФ / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Генштаб ВСУ

Ключевые тезисы:

  • Украина меняет подходы к защите Киева
  • ПВО адаптируют к новым типам воздушных угроз
  • Эффективные решения против дронов планируют масштабировать

Украина перестраивает подходы к защите Киева в связи с изменением характера российских воздушных атак. Речь идет о координации авиации, подразделений ПВО и мобильных огневых групп, а также о масштабировании технологий для уничтожения новых типов дронов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины по итогам визита министра обороны Украины Евгения Хмары на командные пункты воинских частей Воздушных сил в Киевской области.

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"Задача для защитников неба четкая: уничтожать российские средства поражения до того, как они доберутся до столицы. Вместе определили, какие подходы нужно изменить и как усилить эшелонированную защиту Киева. Авиация, ПВО, мобильные огневые группы - все компоненты должны перестроить работу с учетом новых реалий", - подчеркнул он.

Евгений Хмара
Евгений Хмара / Инфографика: Главред

В ходе встречи также обсудили оценки боевых пилотов и операторов систем ПВО, имеющиеся ресурсы и потребности подразделений. Отдельное внимание уделили реактивным ударным беспилотникам типа Shahed, которые уже удается уничтожать.

Минобороны заявляет о намерении распространять решения, которые уже показали результат в противодействии таким целям. Для этого ведомство работает с военными, украинскими производителями и международными партнерами. Ранее Минобороны также сообщало о поиске эффективных решений против реактивных Shahed и масштабировании средств-перехватчиков.

"Такие цели уже сбивают. Теперь нам нужно масштабировать эффективные технологические решения и обеспечить ими подразделения. Работаем над этим вместе с военными, украинскими производителями и партнерами", - сказал министр.

В то же время в Минобороны связывают усиление защиты украинских городов с наращиванием дальнобойных возможностей. Хмара отметил, что удары по российским военным объектам должны одновременно снижать способность РФ вести войну и создавать условия для лучшей защиты украинских городов.

"Наши удары на большие расстояния последовательно снижают способность России вести войну. Одновременно будем усиливать защиту своих городов и увеличивать давление на военную машину врага", - заявил Хмара.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Какова цель российских ударов - ISW

Страна-агрессор Россия готовит новую масштабную кампанию дальнобойных ударов по украинской энергетике зимой, рассчитывая таким образом добиться политических уступок от Киева на фоне отсутствия значительного прогресса российских войск на фронте. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По оценке аналитиков, российская стратегия основывалась на предположении, что постепенное продвижение армии РФ в конечном итоге истощит украинские оборонные возможности. Этот подход Москва рассматривала как основу для достижения своих целей в войне.

Однако динамика боевых действий в 2026 году, по данным ISW, не соответствует ожиданиям Кремля. Аналитики отмечают, что с марта российские войска имеют близкие к нулю чистые территориальные завоевания, в то время как украинские силы проводили контратаки на Купянском, Александровском и Лиманском направлениях.

Отдельно ISW обращает внимание на ситуацию вблизи Лимана. Украинская операция "Вивальди" привела к продвижению Сил обороны к северу от города и, по оценке института, сорвала российские планы по окружению укрепленной линии обороны в Донецкой области.

На этом фоне российскому военно-политическому руководству приходится корректировать оценки ситуации. ISW связывает проблемы российской армии также с тем, что командование получало преувеличенные доклады о ходе боевых действий, что могло искажать представление Кремля о реальном положении дел.

В результате Москва, по оценке аналитиков, может все больше полагаться на удары по критической инфраструктуре Украины. ISW уже отмечал, что Киев готовит энергосистему к ожидаемой интенсивной зимней кампании РФ против энергетической сети.

В Украине разрабатывают новую тактику работы ПВО — что изменится
Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в результате российского удара по зданию НАН в Киеве 28 сентября получил травмы заместитель председателя НАНУ, экс-секретарь СНБО Владимир Горбулин, а также его помощница. Всего известно об одном погибшем и шести пострадавших, среди которых трое детей.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на российскую атаку и подчеркнул необходимость жесткой международной реакции и усиления поддержки.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о падении вражеского беспилотника на нежилое здание в центре столицы, что привело к пожару. На место происшествия сразу прибыли экстренные службы и спасатели для ликвидации последствий атаки.

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О ведомстве: Министерство обороны Украины

Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооружённые Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

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