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Осенний компост созреет в разы быстрее: что нужно добавить в кучу

Инна Ковенько
29 сентября 2026, 19:47
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Осенние растительные остатки можно превратить в готовое удобрение уже через несколько месяцев, если правильно запустить процесс перегнивания.
Осенний компост созреет в разы быстрее: что нужно добавить в кучу
Как правильно укладывать компост / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как ускорить созревание компоста
  • Как правильно укладывать компостную кучу
  • Как правильно ухаживать за компостной кучей осенью

После сбора урожая огород превращается в настоящий источник органики. Листья, ботва, сорняки, солома, стебли кукурузы или подсолнечника, мелкие ветки - всё это обычно идёт в компостную кучу. Однако естественное перегнивание длится годами.

Главред расскажет о способе сократить это время до нескольких месяцев.

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Как ускорить созревание компоста

Секрет заключается в использовании мочевины - доступного азотного удобрения, которое запускает процесс так называемого горячего компостирования, пишет "Земляк". Когда карбамид попадает в компостную кучу, он активирует микроорганизмы, отвечающие за разложение органики. В результате температура внутри массы поднимается до +50…+65 °C. Это создает условия для быстрого превращения растительных остатков в удобрение и одновременно обеззараживает компост: погибают семена сорняков, корневища пырея или березки, снижается активность грибковых болезней и личинок вредителей.

Как правильно укладывать компостную кучу

Органику укладывают слоями толщиной 20–30 см. Каждый слой поливают раствором мочевины, а если масса сухая - сначала увлажняют водой. Влажность должна быть оптимальной: компост должен быть влажным, но без избытка жидкости. После укладки кучу накрывают пленкой или агроволокном, чтобы удержать тепло и влагу.

Сколько удобрений нужно

Для сухой органики - соломы, опилок, веток - берут примерно 200 г карбамида на 10 л воды, этого хватает на кубометр массы. Для листьев, ботвы и сорняков - 100–150 г на 10 л. Если же преобладает зеленая трава или кухонные отходы, достаточно 1–2 столовых ложек, а иногда можно обойтись и без дополнительного азота.

Как ухаживать за компостной кучей во время созревания

Через неделю после закладки куча начинает активно нагреваться. Чтобы процесс не замедлялся, раз в две недели компост перелопачивают, чтобы обеспечить доступ кислорода к внутренним слоям. Важно следить, чтобы масса не пересыхала: ориентир прост - она должна быть как хорошо отжатая губка.

Когда ждать результата

При таком способе компост созревает уже через 1,5–3 месяца. Он получается однородным, питательным и пригодным для использования на грядках, в саду или теплице. Это практичный приём, который позволяет превратить осенние растительные остатки в ценное удобрение без многолетнего ожидания.

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Об источнике: Земляк

Zemliak.com - это украинское онлайн-издание, созданное для жителей сел и небольших городов, которые живут и работают на земле, развивают хозяйство и общину. Сайт выполняет информационно-просветительскую миссию: обучает полезным навыкам ведения домашнего хозяйства и бизнеса, объясняет взаимодействие с органами власти, формирует любовь к труду на земле и ответственность за развитие общины.

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