Почва станет рыхлой и плодородной: что посеять на пустых грядках осенью

Сидерат выдерживает морозы, наращивает зеленую массу и сам подавляет рост сорняков и возбудителей болезней.

https://glavred.info/sad-ogorod/pochva-stanet-ryhloy-i-plodorodnoy-chto-poseyat-na-pustyh-gryadkah-osenyu-10800002.html Ссылка скопирована

Что посеять в октябре, чтобы почва стала плодородной / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Какой сидерат восстанавливает даже истощенную почву

Как правильно посеять его осенью

После выращивания помидоров, огурцов или перца грядки не обязательно оставлять пустыми на всю зиму. На них еще можно посеять растение, которое защитит почву от эрозии, сорняков, вредителей и болезней. Кроме того, после перекопки оно обогатит почву органическими и питательными веществами.

Главред решил разобраться, что можно посеять на пустых грядках осенью.

видео дня

Что можно посеять после помидоров и перца

Один сезон способен превратить плодородную грядку в плотный и сухой субстрат - и хуже всего обстоит дело именно там, где росли огурцы, кабачки и помидоры, пишет Deccoria.

Такая почва становится средой для размножения вредителей и патогенов, а самый простой способ остановить деградацию - посеять сидерат сразу после сбора урожая.

Среди осенних культур для этой цели выделяется озимый рапс: он переносит морозы, неприхотлив к условиям и быстро наращивает зеленую массу. Его часто называют растением, способным реанимировать даже полностью истощенную почву.

Его преимущество не ограничивается механическим разрыхлением. Сидерат защищает поверхность от эрозии и пересыхания, не оставляет сорнякам свободного места, а после заделки в почву насыщает землю органикой.

Он также обладает фитосанитарными свойствами - выделяет химические соединения, которые подавляют возбудителей болезней и вредителей.

Как сеять рапс осенью

Грядку под посев готовят полностью: убирают сорняки и растительные остатки и тщательно перекапывают. Семена рассыпают густо, слегка присыпают землей, прижимают почву и хорошо поливают.

Оптимальный срок - сентябрь, при благоприятной погоде посев возможен и в начале октября.

До первых морозов растение должно успеть сформировать небольшую розетку листьев, после чего зимует на грядке без какого-либо дополнительного ухода вплоть до весны.

Овощи, которые нельзя сажать рядом / Инфографика: Главред

Когда нужно проводить заделку

К работе возвращаются в первой половине апреля: рапс срезают чуть выше уровня земли, а остатки заделывают в почву.

Быстрее всего это делать культиватором. Ключевой нюанс - глубина: сидерат заделывают на 10–15 см, и заглублять зеленую массу сильнее не стоит, особенно при ручной обработке.

Далее нужна пауза в несколько недель, пока масса разложится и отдаст питательные вещества. Полного разложения ждать не обязательно - это лишь отсрочит посадку овощей.

Какие сидераты сеять осенью - видео:

Читайте также:

Об источнике: Deccoria Deccoria.pl - крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках. Ресурс ориентирован на широкую аудиторию - от новичков до опытных пользователей - и ежемесячно привлекает миллионы читателей, помогая им создавать уютный дом и ухоженный сад.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред