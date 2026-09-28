Плесень исчезнет навсегда: чем надо обработать стены и поверхности

Простые средства помогут легко избавиться от плесени раз и навсегда.

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Чтобы избавиться от плесени на плитке и стенах, нужны разные средства / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

Как правильно удалить плесень с плитки и пластика

Что делать, если грибок въелся в штукатурку

Как предотвратить повторное появление плесени осенью

Осенние дожди, холод и повышенная влажность создают благоприятные условия для появления плесени в доме или квартире. Она может возникать в ванной комнате, на стенах, у окон, под потолком и в других местах, где скапливается влага.

Главред узнал, что в таком случае простой очистки поверхности недостаточно. Химик и украинский блогер Глеб Репич в эфире программы "Завтрак с 1+1" объяснил, чем отличается плесень на разных поверхностях, какие средства можно использовать для её уничтожения и почему без ремонта иногда не обойтись.

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Почему недостаточно просто вытереть плесень

Видимая часть плесени может быть лишь верхушкой проблемы. Основная масса грибка способна проникать внутрь пористых материалов, поэтому механическая очистка не всегда позволяет полностью избавиться от него.

Как избавиться от плесени на стенах / Инфографика: Главред

Именно поэтому способ очистки нужно выбирать в зависимости от поверхности. Гладкие материалы, такие как плитка или пластик, очистить проще, тогда как штукатурка и другие пористые материалы могут потребовать гораздо более серьезного вмешательства.

Как избавиться от плесени на плитке и пластике

Если плесень появилась на гладкой и твёрдой поверхности, сначала её нужно механически удалить, а после этого провести дезинфекцию.

"Можно просто взять щетку с моющим средством, хорошенько всё вымыть, полностью удалить плесень, а затем продезинфицировать", - отметил Репич.

Чем обработать плесень

Среди действительно эффективных средств для дезинфекции эксперт-химик называет хлорсодержащие средства и перекись водорода.

"Мое первое средство, номер один, которое я сам использую, - это хлорка. Это суперсредство, потому что хлор способен убить, пожалуй, любые живые организмы. Но, внимание, хлор - это очень ядовитое вещество, которое во время Первой мировой войны использовалось в качестве оружия. Поэтому проветривание во время такой обработки обязательно. Перчатки - обязательны", - пояснил он.

В качестве альтернативы эксперт называет 3%-ный раствор перекиси водорода. Он отмечает, что аптечный раствор не требует дополнительного разбавления водой.

Как избавиться от плесени на стенах и под потолком

Сложнее всего удалить плесень с пористых поверхностей. Если грибок проник в штукатурку, простой мойки может оказаться недостаточно.

В такой ситуации нужно удалить пораженный поверхностный слой, после чего обработать основу специальной грунтовкой от грибка и провести дальнейший ремонт.

"То есть нам нужно удалить эту штукатурку, поверхностный слой, вместе с плесенью. Затем использовать специальную грунтовку от грибка, а потом уже клеить новые шполеры", - отметил эксперт.

Как навсегда избавиться от плесени осенью

Полностью избавиться от плесени только с помощью средства для очистки поверхности сложно, если в помещении сохраняются условия для её повторного появления. Прежде всего необходимо контролировать влажность и обеспечить нормальную вентиляцию.

Смотрите видео о том, как навсегда избавиться от плесени:

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Об источнике: "Завтрак с 1+1" "Завтрак с 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1, производимое 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым продолжительным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Завтрак с 1+1" представляет новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа включает несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Завтрак с 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Завтрака с 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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