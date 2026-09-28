Принц Гарри рассказал, как учатся его дети после смены школы

Кратко:
- Что рассказал принц Гарри
- Как адаптируются его дети
Принц Гарри впервые прокомментировал ситуацию с обучением своих детей - принца Арчи и принцессы Лилибет - после недавних изменений в их школьной жизни.
Как пишет Page Six, по словам герцога Сассекского, дети сейчас снова ходят в школу и постепенно привыкают к новому распорядку. Он отметил, что утро перед занятиями даётся им не всегда легко - как и у многих детей, у них бывают так называемые "понедельничные настроения", когда не хочется идти на уроки.
Гарри рассказал, что старается поддерживать сына и дочь, объясняя им важность того, чем он занимается, и делясь историями о своей благотворительной работе. Это помогает заинтересовать детей и отвлечь их от утреннего нежелания идти в школу.
Ранее стало известно, что Арчи и Лилибет были вынуждены сменить учебное заведение вскоре после возвращения семьи в Великобританию. Решение было связано с вопросами безопасности и организационными сложностями.
Сейчас, по словам принца Гарри, ситуация стабилизировалась, и дети уже адаптируются к новой школе и жизни в Великобритании.
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О персоне: принц Гарри
Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия. 10 апреля 2025 года приехал с необъявленным визитом во Львов и посетил центр реабилитации гражданских медиков и раненых военных и встретился с 10-летним парнем, который выжил, но потерял мать после удара по Виннице российскими оккупантами. Сам Гарри сообщил, что это его первый, но не последний визит в Украину.
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