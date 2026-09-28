"Он приставал": муж Лорак вызверился на Путина

Йога-муж предательницы Ани Лорак сделал странное заявление, за которое может поплатиться.

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Исаак Виджраку докучает окружению Лорак/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

Кратко:

Почему разозлился муж Лорак

Что ему стало известно

Когда-то украинская певица, а сейчас предательница Ани Лорак, которая живет в стране-оккупанте РФ и вышла замуж за испанца и йога-инструктора Исаака Виджраку, скоро заработает себе серьезные проблемы.

Как пишут российские пропагандисты в Телеграм, ее муж возмутился, что его жену не поздравил с днем рождения президент террористической России, уничтожающий ее родину, - Владимир Путин.

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Пропагандисты вывели мужа Лорак на чистую воду / Скриншот Телеграмм

Испанец считает, что это - недоработка команды певицы.

Ссылаяся на источники в команде Ани Лорак, пропагандисты пишут, что муж артистки долго возмущался, что его жена не получила поздравление от террориста Путина.

"Он приставал ко всем, возмущался, что команда "не смогла проинформировать президента" о дне рождения Каролины. Что это можно было просто сделать, ведь друзья Каролины близки к Путину. Мы пытались убедить его, что президент поздравляет только самых великих артистов, но получили такой поток негатива и криков, что, мол, если мы не видим, что работаем с величайшей артисткой, то зачем мы вообще нужны. Очень неприятно было",- поделился собеседник.

Исаак Виджраку считает Лорак "великой певицей" / фото: instagram.com, Исаак Виджраку

Источник добавил, что, по его мнению, "Ани Лорак – великая певица, но вот вышла замуж за болвана".

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Отметим, как сообщал Главред, российская журналистка Божена Рынска, которая осудила полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году, уехала из РФ и поселилась в Латвии, прокомментировала смерть путинского лизоблюда Сергея Соседова.

Ранее также дочь певицы-предательницы Ани Лорак София, которая в этом году начала обучение в 9-ом классе, снова ошарашила своей абсолютной безграмотностью.

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О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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