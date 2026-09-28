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"Легко не будет точно": кому из украинцев власти советуют выехать из городов до зимы

Дарья Пшеничник
28 сентября 2026, 11:24
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Правительство уверяет, что "План устойчивости" выполняется, но не дает гарантий, что зима будет мягкой.

зима, свет, отопление
Корецкий назвал категорию украинцев, которым стоит уехать из городов до зимы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из новости:

  • Премьер призывает подготовить альтернативное жилье для маломобильных людей на зиму
  • Массовой эвакуации из городов не планируется
  • Легкой зимы из-за риска обстрелов не будет

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Семьям маломобильных людей и лиц с инвалидностью рекомендуют заранее найти альтернативное место проживания на зиму 2026-2027 годов - из-за риска длительных отключений света. Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в интервью "ТСН.Тиждень".

Приоритет правительство отдаёт тем, кому сложно самостоятельно спуститься с верхних этажей многоэтажного дома, когда лифты обесточены. Такие жильцы в случае аварийной ситуации будут нуждаться в посторонней помощи - и решать этот вопрос, по мнению главы правительства, следует до наступления холодов, а не в тот момент, когда экстренные службы будут одновременно ликвидировать последствия российских атак.

"Уезжать - это уже какая-то крайность. Но, например, есть люди с ограниченной подвижностью или с инвалидностью. Почему бы не позаботиться именно об этих людях, их родственниках или социальных службах города, столицы, в частности", - отметил Корецкий.

Вопрос уже обсудили с мэром Киева

Смена места пребывания на зимний период касается узкой категории граждан, и их численность властям известна. Премьер отметил, что профильные структуры столицы уже работают с этими людьми, а саму тему он обсудил с мэром Киева.

Выезд из населенного пункта в правительстве не рассматривают как массовый сценарий - это скорее личное решение для тех, кто физически не сможет пережить длительное отключение в собственной квартире.

"Легко точно не будет"

Отдельно Корецкий отчитался о выполнении Плана устойчивости. В этом году Украина нарастила объемы генерации и увеличила количество резервных источников питания для критически важных объектов.

Впрочем, гарантий в отношении всех без исключения объектов правительство не дает - особенно с учетом ракетной составляющей вражеских ударов.

"Защитить всё невозможно. От баллистики вообще довольно сложно. Но выводы из прошлой зимы, уроки прошлой зимы дают о себе знать, и мы значительно качественнее готовимся к этой зиме", - заверил премьер.

Прогнозировать ход отопительного сезона глава правительства не берется: противник постоянно меняет и совершенствует тактику обстрелов, поэтому уровень угроз остается высоким.

"Легко точно не будет, но у нас нет другого сценария, у нас нет другого варианта", - подытожил Корецкий.

Каков план РФ по ударам по энергетике Украины

Министр энергетики Денис Шмыгаль говорил, что Россия подготовила два подробных документа относительно зимней кампании против энергетики Украины, в которых определены конкретные объекты, количество и типы вооружения для их поражения.

По его словам, отдельные планы предусмотрены для Киева, Харькова, Одессы и других крупных городов.

Он добавил, что российские планы охватывают гораздо более широкий круг объектов, чем непосредственно электростанции. Среди потенциальных целей - системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также интерконнекторы, через которые Украина получает электроэнергию из Европы и которые связаны с энергосистемой через Днепр.

"Там два больших документа, очень хладнокровно и очень четко прописанных. С таблицами, с количеством оружия, необходимого для каждого объекта, чтобы его уничтожить. Виды оружия - от баллистических ракет до реактивных и обычных дронов", - отметил министр.

'Легко не будет точно': кому из украинцев власти советуют выехать из городов до зимы
Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Чего ждать украинцам зимой - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, народный депутат Роксолана Пидласа проинформировала об изменениях в расписании государственного бюджета, касающихся подготовки энергетики к зиме. В своем комментарии Пидласа подчеркнула перенос части расходов и отсрочку подготовки энергетики до декабря. По ее словам, среди перенесенных расходов упоминались капитальные проекты и ориентировочно около 39 миллиардов гривен, которые отложили на более поздние сроки.

Авиационный эксперт Константин Криволап заявил, что возможные удары по энергетической инфраструктуре могут осложнить ситуацию зимой. В своем интервью он обнародовал тревожный прогноз на зиму и описал факторы, которые будут определять развитие событий. По его оценке, технически Украина могла подготовиться к зиме лучше, чем в 2022 году.

Climate Impact Company сообщила об ожидаемой температуре и осадках в зимний период 2026–2027 годов. Согласно прогнозу специалистов, обнародованному в пресс-релизе, ожидаются аномальные температуры и снегопады, при этом декабрь будет преимущественно теплым. Модели компании указывают, что в декабре высок риск тепловых отклонений, а наиболее вероятная волна похолодания придется на январь.

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Об персоне: Сергей Корецкий

Сергей Корецкий - украинский предприниматель и менеджер в нефтегазовой отрасли. Премьер-министр Украины с 16 июля 2026 года. Директор ПАО "Укрнафта" и АО "Укртатнафта" (с ноября 2022 по 13 мая 2025), пишет Википедия.

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