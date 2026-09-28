Капитуляция к концу зимы: Путин резко изменил стратегию войны против Украины

Диктатор понял, что его предыдущая "ставка" не сыграла, поэтому ищет другие методы давления на Украину.

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Путин сделал новую "ставку" в войне против Украины / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Что сообщили аналитики:

Путин меняет стратегию войны против Украины

Диктатор надеется, что Украина капитулирует под давлением обстрелов

Кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин, по всей видимости, пересмотрел свою стратегию победы в войне против Украины. Вместо того чтобы делать ставку на непрерывное продвижение армии, Кремль рассчитывает сломить Киев массированными комбинированными ударами баллистическими ракетами и реактивными беспилотниками и добиться капитуляции зимой 2026–2027 годов.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW). Основанием для такого изменения стратегии страны-агрессора России стали успехи Сил обороны на поле боя в 2026 году.

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О новом подходе публично говорят и пропагандистские рупоры Кремля. Известный военный блогер, связанный с российскими властями, признал, что положение на линии соприкосновения остается "статичным", то есть за последние месяцы оккупанты не добились существенных успехов. Поэтому он призвал Москву ускорить и усилить воздушную кампанию, пока для этого хватает ресурсов.

РФ делает ставку на "Герань" и дефицит ПВО

Новый замысел Кремля критически зависит от способности массово применять дешевые реактивные дроны типа "Герань", которые демонстрируют сравнительно высокие показатели преодоления противовоздушной обороны Украины.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Именно разнообразие арсенала и нехватка украинских средств ПВО, по оценкам российского блогера, позволяют оккупантам поддерживать нынешний темп атак и расширять перечень целей.

"Вероятно, Путин не планирует, что российская кампания ударов большой дальности по Украине будет продолжаться бесконечно, поскольку он, по всей видимости, пытается заставить Украину капитулировать к весне 2027 года", - отметили аналитики.

Россия готовит новую тактику ударов зимой

Главред писал, что, по прогнозу военного эксперта Олега Жданова, с наступлением холодов РФ переключит внимание на удары по энергетическим объектам. Это продолжается уже четыре года подряд, и следующая зима не станет исключением.

При этом атаки могут затронуть еще одну сферу - коммунальную инфраструктуру городов. В то же время эксперт подчеркнул, что то, насколько сложным будет зимний сезон в этом году, будет зависеть не только от действий врага.

Усиление ударов РФ по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Россия подготовила два подробных документа относительно зимней кампании против энергетики Украины, в которых определены конкретные объекты, количество и типы вооружения для их поражения.

Ранее сообщалось, что на фоне повышенной угрозы усиления атак РФ Украина может начать полноценный сбивание российских реактивных дронов перехватчиками уже через несколько месяцев.

Накануне стало известно, что Россия способна существенно усилить ракетные удары по Киеву, однако её производственные возможности в сфере баллистических ракет остаются ограниченными.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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