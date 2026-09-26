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РФ готовит новую тактику ударов зимой: эксперт назвал самую уязвимую сферу

Анна Ярославская
26 сентября 2026, 09:53
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Олег Жданов объяснил, почему зимой атаки станут точечными, но непрерывными.
Олег Жданов, укрытие
Зимой РФ может расширить удары по Украине: Жданов назвал новую цель / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Жданов:

  • Почему Россия добавит водоканалы к целям ударов
  • Как изменится интенсивность российских атак
  • Что произойдет, если Украина начнет отвечать

С наступлением холодов страна-агрессор РФ переключит внимание на удары по энергетическим объектам. Это длится уже четыре года подряд, и следующая зима не станет исключением. По прогнозу военного эксперта Олега Жданова, атаки могут затронуть еще одну сферу - коммунальную инфраструктуру городов.

"Так что здесь я ничуть не удивлен. Думаю, что именно так Российская Федерация и будет действовать. Возможно, еще добавят - мы уже второй год об этом говорим - предприятия водоканалов, чтобы остановить поставки воды", - рассказал военный эксперт в комментарии ТСН.

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Насколько сложным будет этот сезон, по оценке Жданова, будет зависеть не только от действий врага.

"А насколько тяжелой она будет - покажет и погода, и возможности Российской Федерации. Почему? Потому что все же надеюсь, что президент не просто так объявил о нескольких неделях, и наши баллистические ракеты полетят на Москву", - сказал эксперт.

Жданов добавил, что на развитие событий может повлиять и позиция Киева в ближайшие недели.

"Ждем несколько недель и надеемся, что мы начнем отвечать. Как только начнем отвечать, поверьте, интенсивность обстрелов упадет. И, кстати, обратите внимание, что Российская Федерация все меньше использует массированные удары", - отметил он.

Россия изменила тактику обстрелов

Масштаб единовременных атак, по наблюдениям эксперта, существенно сократился по сравнению с предыдущими годами.

"Если массово, то уже не так, как раньше. По 700, по 500 дронов - такого нет. Есть 200-300 дронов, да", - рассказал Жданов.

Сократилось и количество применяемых ракет, а стратегическую авиацию в небе над Украиной давно не фиксировали.

"И ракет - два десятка от силы. А воздушное базирование вообще - стратегических самолетов в воздухе мы давно не видели", - сказал Жданов.

Вместо единичных массированных ударов враг перешел к другой модели давления.

"Зато они сменили тактику. И, видите ли, сегодня атака на нашу страну идет в режиме нон-стоп. То есть непрерывная атака, тревога в некоторых городах", - отметил он.

Больше всего это ощущают жители столицы и области - там враг, по словам эксперта, применяет особый подход.

"Они пытаются держать тревогу постоянно. Особенно Киев, Киевская область. И даже сегодня Российская Федерация использует облачную погоду", - рассказал военный эксперт.

Облачная погода, по словам Жданова, нужна врагу далеко не случайно - она помогает его технике незаметно преодолевать расстояние вглубь страны.

"Для того, чтобы прорваться обычными дронами, обычными "Шахедами" или "Геранями" на центральные и западные регионы нашей страны. Это говорит о том, что возможности Российской Федерации тоже не безграничны. Они уже не могут так организовать масштабный залп по нашей стране", - сказал Жданов.

В целом, по мнению эксперта, именно в таком формате противостояние, скорее всего, продлится еще несколько месяцев.

"Так что здесь игра продолжается. И, судя по итогам того, что произошло в Нью-Йорке, до весны точно будем воевать примерно в таком режиме", - отметил эксперт.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Реактивные "Шахеды" вместо поршневых

Отдельно Жданов обратил внимание на технологические изменения в производстве дронов, которыми атакует Россия.

"Они переориентируются с "Шахедов" на двигателях внутреннего сгорания на реактивные. Последние эффективнее, нам сложнее с ними бороться, мы упустили этот момент. Год мы слушали эти угрозы, а потом для нас стало неожиданностью, что они появились", - признал военный эксперт.

Несмотря на это, полноценного перехода на новые дроны пока не произошло.

"Сейчас массового применения реактивных "Шахедов" нет. Максимум до сотни может доходить, и то если накапливают. А так они пускают их в режиме нон-стоп", - пояснил он.

Атаки Рф по Украине - новости

Как писал Главред, в ночь на 26 сентября российская оккупационная армия атаковала дронами Киев, Харьков и Запорожье ударными беспилотниками. В результате атаки зафиксированы разрушения и пожары. Есть жертвы и пострадавшие.

Киевская городская военная администрация утром 25 сентября сообщила о попадании БПЛА в многоэтажное здание на Печерске. В результате атаки БПЛА погиб 14-летний подросток, ещё 20 человек получили ранения.

Российские войска утром 25 сентября атаковали Запорожье - есть попадания по объектам города, под ударом оказались два медицинских учреждения, в одном из них вспыхнул пожар. Предварительно, ранение получил один мужчина.

Днем 25 сентября в Соломенском районе Киева российский БПЛА попал в офисное здание. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

Россияне ударили по овощехранилищу в Харьковской области. Погибли шесть работников агропредприятия - в момент атаки они сортировали овощи. Трое из 12 раненых находятся в тяжелом состоянии.

  • Последствия атаки на Запорожье 26 сентября
    Последствия атаки на Запорожье 26 сентября Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки на Запорожье 26 сентября
    Последствия атаки на Запорожье 26 сентября Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки на Запорожье 26 сентября
    Последствия атаки на Запорожье 26 сентября Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки на Запорожье 26 сентября
    Последствия атаки на Запорожье 26 сентября Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки на Запорожье 26 сентября
    Последствия атаки на Запорожье 26 сентября Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки на Запорожье 26 сентября
    Последствия атаки на Запорожье 26 сентября Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки на Запорожье 26 сентября
    Последствия атаки на Запорожье 26 сентября Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки на Запорожье 26 сентября
    Последствия атаки на Запорожье 26 сентября Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки на Запорожье 26 сентября
    Последствия атаки на Запорожье 26 сентября Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки на Запорожье 26 сентября
    Последствия атаки на Запорожье 26 сентября Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки на Запорожье 26 сентября
    Последствия атаки на Запорожье 26 сентября Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки на Запорожье 26 сентября
    Последствия атаки на Запорожье 26 сентября Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки на Запорожье 26 сентября
    Последствия атаки на Запорожье 26 сентября Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки на Запорожье 26 сентября
    Последствия атаки на Запорожье 26 сентября Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки на Запорожье 26 сентября
    Последствия атаки на Запорожье 26 сентября Фото: t.me/zoda_gov_ua

Почему РФ наносит удары по гражданским объектам - мнение эксперта

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что Россия не может переломить ситуацию на фронте, поэтому пытается давить на Украину ударами по гражданской инфраструктуре.

По словам эксперта, ситуация на фронте все меньше соответствует целям, которые Москва заявляет в ходе переговоров. В частности, украинские военные продолжают освобождать населенные пункты в Донецкой области.

"Россия уже беспомощна в войне. На фронте, как мы видим, Украина начала отвоевывать значительные участки оккупированных территорий", - отметил Новак.

По мнению экономиста, из-за отсутствия желаемых результатов на поле боя РФ пытается психологически воздействовать на украинцев, нанося удары по гражданским объектам.

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О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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