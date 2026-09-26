Удар РФ по НАТО: Свитан раскрыл вероятный сценарий агрессии

Кремль не сможет реализовать план наземного наступления на одну из стран НАТО, считает Роман Свитан.

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Роман Свитан оценил вероятность нового нападения РФ / коллаж: Главред, фото: МО РФ, скриншот

Главное из заявлений Свитана:

Кремль не сможет реализовать план наземного наступления против НАТО

Россияне могут развернуть наступательную операцию "на крыле"

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан прокомментировал возможность агрессии РФ против НАТО.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, Кремль не сможет реализовать план наземного наступления на одну из стран НАТО из-за отсутствия необходимого для этого числа личного состава в армии.

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"Наземного - точно нет. Ни одна полномасштабная наземная операция на данный момент российской армии не под силу именно из-за количества личного состава и возможностей его обеспечения", - сказал эксперт.

В то же время он не исключает, что против стран НАТО россияне могут развернуть наступательную операцию "на крыле".

"Здесь интересен условный "иранский вариант". В Иране не было полноценной наземной операции, но в течение полутора месяцев наносились очень серьезные воздушные удары. Так вот авиационную и ракетную компоненты Россия способна обеспечить для проведения определенных ударных операций. Особенно это касается севера Европы и стран Балтии", - не исключает аналитик.

Он считает, что удары РФ могут наноситься именно воздушной компонентой, ведь через Балтику Россия может "доставать" до Польши, Германии, всех стран Балтии, Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании.

"Поэтому такая возможность у России точно есть. Особенно страны Северной Европы должны быть к этому готовы. Не следует забывать также о Молдове, Румынии и Болгарии. Если там не будет достаточной плотности ПВО и первые удары не будут отражены, Россия теоретически сможет добраться и дальше в центр Европы. Если пробить фронтальную систему ПВО, большой сложности для этого практически нет. Мы в Украине это уже прекрасно понимаем. Поэтому странам НАТО необходимо быть готовыми отвечать - причем, я бы сказал, не зеркально, а асимметрично. То есть любая попытка вторжения в воздухе должна вызвать удар по Москве, поскольку именно такие удары болезненны для россиян. Все остальное для них – как укол слону. А вот ударами по Москве россиян можно осадить – примерно так, как это сделал в свое время Эрдоган, когда сбил российский самолет", - добавил Свитан.

Задачи РФ в отношении НАТО - мнение эксперта

По мнению бывшего российского дипломата Бориса Бондарева, Москва может быть заинтересована в проверке того, насколько прочным остается единство стран НАТО и насколько они готовы действовать согласованно. Одним из возможных способов добиться этого эксперт называет попытки использовать существующие противоречия между членами Альянса.

Бондарев считает, что ослабление внутренней сплоченности НАТО способно повлиять на европейскую систему безопасности. Если коллективные механизмы обороны станут менее эффективными, отдельным государствам Европы, вероятно, придется больше полагаться на собственные вооруженные силы и одновременно искать дополнительные варианты международного взаимодействия, в том числе с Россией.

Угроза РФ для НАТО – новости по теме:

Как сообщал Главред, генсекретарь Альянса Марк Рютте ранее говорил, что Россия, возможно, через 5-7 лет нападет на одну из стран НАТО. По словам Рютте, Альянсу нужно подготовиться к всевозможным сценариям.

Россия готовится к войне и может напасть на страну НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны. К такому выводу они пришли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Путина интересуют не только украинские территории.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился пропагандистскими воплями в адрес Марка Рютте, который сказал, что Китай может напасть на Тайвань, а для отвлечения внимания Запада способен подбить Россию на атаку на НАТО. Медведев в ответ выступил с "угрозами" и странными обвинениями в адрес Рютте.

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О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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