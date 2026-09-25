Как перевести окна в зимний режим и зачем это делать ещё осенью

Эксперты объяснили, как за минуту сократить теплопотери.

https://glavred.info/lifehack/kak-perevesti-okna-v-zimniy-rezhim-i-zachem-eto-delat-eshche-osenyu-10799234.html Ссылка скопирована

Что нужно сделать с окнами осенью / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

Как перевести окна в зимний режим

Сколько тепла можно сэкономить благодаря регулировке

На улице уже стало холодно, и вскоре начнется отопительный сезон. К этому времени важно перевести окна в доме в зимний режим. Об этом пишет Homes & Gardens.

Главред узнал, что, по словам специалистов компании Express Bi-Folding Doors, настройка окон на правильный режим осенью и зимой может сократить теплопотери через щели на треть.

видео дня

Как правильно перевести окна в зимний режим

В металлопластиковых окнах есть специальный регулировочный механизм, с помощью которого можно изменить силу прижима оконной створки к раме. Именно эту функцию в соцсетях называют "зимним режимом".

По словам Джеффа Кларксона, эксперта по установке окон компании Express Bi-Folding Doors, выполнить такую регулировку может практически каждый.

"Перевести окна в зимний режим очень просто: обычно это занимает не более минуты на одно окно, а понадобится для этого лишь стандартный шестигранный ключ", - отметил он.

Специалист подчеркивает, что постоянно менять настройки не нужно. Регулировку производят перед холодным сезоном, а после окончания отопительного периода её следует ослабить.

Чтобы изменить прижим, сначала нужно открыть створку и осмотреть её внутреннюю часть. Там можно найти небольшие винты под шестигранный ключ с насечкой. В стандартном положении она обычно направлена вверх - примерно на "12 часов".

Как избавиться от конденсата на окнах / Инфографика: Главред

В винт вставляют шестигранник и осторожно поворачивают его по часовой стрелке на четверть оборота. После этого насечка должна оказаться примерно в положении "на 3 часа".

Кларксон приводит и ориентировочные данные о теплопотерях через окна.

"По оценкам специалистов, через окна теряется не менее 10–15 % тепла, выходящего из дома. Хотя это не заменит качественное остекление и теплоизоляцию, такая мера может сократить потери тепла через щели на треть", - отмечает он.

Другие новости:

Об источнике: Homes & Gardens Журнал Homes & Gardens считается одним из авторитетных источников в мире интерьера и дизайна жилья. Часто цитируется и используется в качестве источника вдохновения профессиональными дизайнерами. Основан в октябре 1919 года (то есть более 100 лет назад). Изначально журнал был ориентирован на вдохновение для домовладельцев и советы по оформлению жилья, но со временем расширил спектр тем. Homes & Gardens публикует интервью с дизайнерами, лайфхаки по декору и ремонту, а также материалы об интерьере, доме и саде, архитектуре и образе жизни.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред