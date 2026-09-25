Как перевести окна в зимний режим и зачем это делать ещё осенью

Вы узнаете:
- Как перевести окна в зимний режим
- Сколько тепла можно сэкономить благодаря регулировке
На улице уже стало холодно, и вскоре начнется отопительный сезон. К этому времени важно перевести окна в доме в зимний режим. Об этом пишет Homes & Gardens.
Главред узнал, что, по словам специалистов компании Express Bi-Folding Doors, настройка окон на правильный режим осенью и зимой может сократить теплопотери через щели на треть.
Как правильно перевести окна в зимний режим
В металлопластиковых окнах есть специальный регулировочный механизм, с помощью которого можно изменить силу прижима оконной створки к раме. Именно эту функцию в соцсетях называют "зимним режимом".
По словам Джеффа Кларксона, эксперта по установке окон компании Express Bi-Folding Doors, выполнить такую регулировку может практически каждый.
"Перевести окна в зимний режим очень просто: обычно это занимает не более минуты на одно окно, а понадобится для этого лишь стандартный шестигранный ключ", - отметил он.
Специалист подчеркивает, что постоянно менять настройки не нужно. Регулировку производят перед холодным сезоном, а после окончания отопительного периода её следует ослабить.
Чтобы изменить прижим, сначала нужно открыть створку и осмотреть её внутреннюю часть. Там можно найти небольшие винты под шестигранный ключ с насечкой. В стандартном положении она обычно направлена вверх - примерно на "12 часов".
В винт вставляют шестигранник и осторожно поворачивают его по часовой стрелке на четверть оборота. После этого насечка должна оказаться примерно в положении "на 3 часа".
Кларксон приводит и ориентировочные данные о теплопотерях через окна.
"По оценкам специалистов, через окна теряется не менее 10–15 % тепла, выходящего из дома. Хотя это не заменит качественное остекление и теплоизоляцию, такая мера может сократить потери тепла через щели на треть", - отмечает он.
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Об источнике: Homes & Gardens
Журнал Homes & Gardens считается одним из авторитетных источников в мире интерьера и дизайна жилья. Часто цитируется и используется в качестве источника вдохновения профессиональными дизайнерами.
Основан в октябре 1919 года (то есть более 100 лет назад).
Изначально журнал был ориентирован на вдохновение для домовладельцев и советы по оформлению жилья, но со временем расширил спектр тем.
Homes & Gardens публикует интервью с дизайнерами, лайфхаки по декору и ремонту, а также материалы об интерьере, доме и саде, архитектуре и образе жизни.
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