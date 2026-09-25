"Там есть позитив": Зеленский намекнул на успехи ВСУ на фронте

Президент сообщил хорошие новости с горячего участка фронта.

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Зеленский заявил о положительных сдвигах на Лиманском направлении / Коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Ключевые тезисы Зеленского:

СИО добились положительных результатов на Лиманском направлении

Положительные результаты наблюдаются также на других участках фронта

Операция Украины продолжается

Украинские военные добились успехов в направлении Лимана Донецкой области. Операция продолжается. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-встречи с журналистами.

"Буду очень осторожно высказываться, пока операция не завершена. Я хочу поблагодарить наших воинов", - отметил президент.

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Лиман / Инфографика: Главред

По словам Зеленского, положительные результаты наблюдаются именно в направлении Лимана, а также на других участках фронта.

"Там есть положительные сдвиги. Положительные сдвиги в направлении Лимана и не только. Какова следующая стратегическая задача? Давайте выполним эту стратегическую задачу, а потом поговорим о следующей", - сказал глава государства.

Что известно об операции "Вивальди"

Операция "Вивальди", которую украинские военные проводят на севере Донецкой области, направлена на выход на более выгодные позиции для дальнейшей обороны. По ее итогам Украина может получить новые положительные результаты.

Командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий заявил, что российские войска планировали охватить города-крепости Донецкой области с севера и юга.

Билецкий отметил, что южное направление через Доброполье удалось остановить еще во время российской инфильтрации, а ситуация там остается сложной, но контролируемой. В то же время северная часть плана РФ, по его оценке, фактически уничтожена.

"Северная же "клешня" фактически разгромлена и уничтожена. Для нас критически важно, чтобы у них не было возможности возобновить это наступление - ни здесь, ни на поле боя, ни пехотой, условно говоря, а путем парализации логистики, парализации тыловых возможностей, чтобы не дать россиянам возможности возобновить это наступление", - подчеркнул он.

В то же время Билецкий отметил, что детали операции будут раскрываться после завершения отдельных ее этапов.

Наступление Украины - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, военный с позывным "Мучный" сообщил о перерезании российского выступления к северу от Лимана и улучшении тактической ситуации на направлении Лимана. В частности, ВСУ освободили более 200 км² контролируемой территории в этом районе.

Британский военный обозреватель Хэмиш де Бреттон-Гордон отметил, что операция под Лиманом демонстрирует эффективность общевойсковой модели с использованием бронетехники, беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. В публикации указано, что операция готовилась месяцами и позволила вернуть контроль над более чем 200 кв. км территории вблизи Лимана.

Кроме того, Силы обороны Украины продвинулись сразу в трех областях - Харьковской, Донецкой и Запорожской. Наиболее заметные изменения зафиксированы в районе Купянска, Часового Яра и Орехова.

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О персоне: "Мучной" Боец ВСУ с позывным "Мучной" ведет Telegram-канал Muchnoy+Jugend. Канал позиционирует себя под лозунгом: "Тихо делаем свою работу". Авторы публикуют оперативные данные с линии боевых действий. Основной акцент - сводки с передовой, описание позиций, потерь, успехов и продвижений украинских войск.

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