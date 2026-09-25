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Колебания достигли пяти баллов: "красная" магнитная буря надвигается на Землю

Анна Косик
25 сентября 2026, 14:28
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Исследователи определили, как долго продлится новый шторм.
Колебания достигли пяти баллов:
Прогноз магнитных бурь на 25–28 сентября / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Когда начнётся новая магнитная буря
  • Какой сегодня К-индекс
  • Когда геомагнитная активность стабилизируется

Геомагнитная активность на Земле никак не стабилизируется. После магнитной бури, которая закончилась 24 сентября, ожидается еще один геомагнитный шторм уровня G1. Об этом сообщила Британская геологическая служба.

Новая магнитная буря, по предварительным данным, начнётся 26–27 сентября. Она будет кратковременной. Геомагнитная активность стабилизируется уже к 28 сентября.

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Колебания достигли пяти баллов:
Магнитные бури 25–28 сентября / фото: скриншот

Об источнике: Британская геологическая служба

Британская геологическая служба - исследовательское учреждение, частично финансируемое государством и ставящее своей целью углубление геонаучных знаний о геологии Соединённого Королевства и его континентального шельфа посредством систематических съёмок, мониторинга и исследований, пишет Википедия.

По данным meteoagent, сейчас К-индекс составляет 5,3, что соответствует красному уровню, то есть высоким магнитным колебаниям. В то же время солнечная вспышка С1 соответствует желтому уровню. Резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, находится на зеленом уровне.

По предварительным данным, уже завтра, 26 сентября, К-индекс снизится до 3,7, а 27 сентября показатель упадет до 2,7.

Колебания достигли пяти баллов:
Геомагнитная активность 25–27 сентября / фото: скриншот

Как магнитные бури могут влиять на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия. В частности, у них появляются такие симптомы, как:

  • головная боль
  • головокружение
  • тошнота
  • боль в области сердца
  • слабость
  • сонливость
  • боль в спине и суставах
  • повышенное давление
  • обострение хронических заболеваний
магнитная буря, влияние магнитной бури
Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Как облегчить самочувствие во время магнитной бури

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, следует соблюдать несколько правил, чтобы улучшить свое самочувствие, а именно:

  • Ограничивать употребление жирной, острой и мучной пищи;
  • Отдавать предпочтение сезонным фруктам, орехам и рыбе;
  • Отказаться от кофе, алкоголя и сигарет;
  • Находиться на свежем воздухе и гулять пешком;
  • Регулярно проветривать комнаты.

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Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в оборудовании космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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