Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Трамп и Зеленский нашли друг друга": эксперт раскрыл жесткую схему переговоров

Анна Ярославская
25 сентября 2026, 11:38
google news Подпишитесь
на нас в Google
Собственное производство ракет заработает не раньше чем через два года, поэтому решающим остаётся объём поставок от союзников.
Тарас Загородний, Трамп, Зеленский
Тарас Загородний прокомментировал переговоры Трампа и Зеленского / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

О чём сказал Тарас Загородний:

  • Почему лицензия на Patriot не спасёт эту зиму
  • Кто реально оплатит новые ракеты для Киева
  • Сколько ракет Украина получит на самом деле

В ближайшее время Украина не сможет самостоятельно производить ракеты для Patriot. Даже если лицензию предоставят уже сейчас, первая готовая ракета сойдёт с линии не раньше чем через два года. Поэтому для прохождения этой зимы решающим остаётся не факт лицензирования, а объём поставок уже готовых ракет от партнёров. Об этом сообщил политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью изданию Главред.

"Вопрос лицензий не влияет на то, как мы переживём эту зиму: пройдёт ещё года два, прежде чем будет произведена первая ракета", - отметил Загородний.

видео дня

Давление на Трампа и деньги Европы

Переговорный акцент Киева сейчас смещён с вопроса технологий на конкретную коммерческую сделку - продажу готовых ракет, оплату которой готовы взять на себя союзники в Европе.

"Главное - это давление на Трампа с тем, чтобы он продал ракеты для Patriot. Деньги нам дадут европейцы, так что это бизнес", - подчеркнул эксперт.

По словам Загороднего, помимо самих ракет для Patriot, Киев, скорее всего, добивался и оперативной поставки средств для перехвата "Искандеров", а также расширения разведывательных возможностей через спутниковую связь Starlink. Корректировать удары дронами по стационарным объектам в тылу врага украинские силы уже могут, а вот с мобильными целями ситуация сложнее.

Половина вместо всего: в чем логика переговоров

Стиль переговоров Трампа и Зеленского, по мнению эксперта, оказался на удивление похожим: оба традиционно просят максимум, рассчитывая получить значительно меньше.

"В каком-то смысле Трамп и Зеленский нашли друг друга, ведь переговорная тактика Зеленского очень похожа на то, как ведёт себя Трамп: он просит очень много, чтобы получить хотя бы половину. А половины нам может быть и достаточно. При этом, конечно же, нужно производить и своё, а не ждать у моря погоды", - заметил Загородний.

"Если говорить о "зимнем пакете" и ракетах для Patriot, то я думаю, что дадут, но не всё, а примерно половину", - подытожил эксперт.

Инфографика patriot, патриот
ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Переговоры Зеленского и Трампа - новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. По словам Зеленского, президент США заявил о намерении сделать все возможное для завершения войны.

Украина готова к энергетическому перемирию с Россией при одном условии - прекращении ударов по электросетям, системам отопления и водоснабжения. Предложение Киева российской стороне передадут Соединенные Штаты. Позиция Кремля по этому вопросу неизвестна.

Во время встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Нью-Йорке удалось добиться определенного продвижения в вопросе предоставления Украине лицензии на производство ракет для систем ПВО Patriot.

Война России против Украины завершится не военным разгромом одной из сторон, а договоренностью за столом переговоров - так очертил перспективы боевых действий госсекретарь США Марко Рубио. По его оценке, победителей в этой войне не будет, поэтому ее продолжение лишено рациональной логики.

Позже Зеленский заявил, что трехсторонняя встреча с реальным результатом потенциально возможна в декабре в Майами во время саммита G20 - такой формат президент Украины назвал одной из лучших возможностей, предложенных американской стороной. Зеленский убежден, что присутствие лидера США Дональда Трампа, представителей Европы, Китая, Индии и стран Ближнего Востока способно создать атмосферу для результативных переговоров.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине ПВО Тарас Загородний новости Украины война России и Украины ЗРК Patriot
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп дал Зеленскому обещание на переговорах: когда и где состоится новая встреча

Трамп дал Зеленскому обещание на переговорах: когда и где состоится новая встреча

12:39Война
Зеленский эмоционально отреагировал на удар по Киеву и раскрыл планы РФ на зиму

Зеленский эмоционально отреагировал на удар по Киеву и раскрыл планы РФ на зиму

12:04Украина
Бабье лето возвращается: украинцев предупредили об изменении погоды и назвали даты

Бабье лето возвращается: украинцев предупредили об изменении погоды и назвали даты

11:58Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Один простой трюк — и дома станет теплее: радиаторы заработают на полную

Один простой трюк — и дома станет теплее: радиаторы заработают на полную

Как сушить белье в квартире в холод: простой способ без лишней сырости

Как сушить белье в квартире в холод: простой способ без лишней сырости

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с утками за 48 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с утками за 48 с

Перехватчики реактивных "Шахедов" были "готовы" ещё зимой: что с ними случилось

Перехватчики реактивных "Шахедов" были "готовы" ещё зимой: что с ними случилось

Доллар резко взлетел, евро падает: новый курс валют на 25 сентября

Доллар резко взлетел, евро падает: новый курс валют на 25 сентября

Последние новости

12:51

Жена Усика показала неузнаваемого боксера и обратилась к нему: "17 лет вместе"

12:39

Трамп дал Зеленскому обещание на переговорах: когда и где состоится новая встреча

12:14

Победитель "Евровидения" Дамиано Давид женился: невеста нарушила свадебную традицию

12:04

Зеленский эмоционально отреагировал на удар по Киеву и раскрыл планы РФ на зимуФото

11:58

Бабье лето возвращается: украинцев предупредили об изменении погоды и назвали даты

Зимой Россию ждет большой "туапсец": Загородний назвал болевые точки, по которым будет бить УкраинаЗимой Россию ждет большой «туапсец»: Загородний назвал болевые точки, по которым будет бить Украина
11:53

Китайский гороскоп на завтра, 26 сентября: Тиграм - благодарность, Лошадям - радость

11:38

"Трамп и Зеленский нашли друг друга": эксперт раскрыл жесткую схему переговоров

11:23

Православный календарь на 2027 год: даты Пасхи, Троицы и Рождества

11:17

"Будет очень короткой": в России анонсировали новую "СВО", подробности

Реклама
11:07

"Ты крутой, но не справляешься": эксперт объяснил, как Зеленский подколол Трампа

10:57

Пугачева со взрослой дочерью восхитили встречей с мировой звездой - детали

10:57

Как быстро почистить чеснок: лишь один из популярных лайфхаков реально работаетВидео

10:52

Часть армии РФ осталась без дронов: партизаны устроили мощную диверсию

10:25

Что нельзя хранить под кроватью: эксперты назвали вещи, которые легко повредить

10:14

Греет не хуже дров, а стоит копейки: названо доступное топливо для дома

09:49

Умерла знаменитая актриса и вдова Высоцкого — что известно

09:42

"Мимоза" по-новому: рецепт изысканного салата, который поразит своим вкусом

09:31

РФ ударила в жилой дом на Печерске в Киеве: погиб 14-летний пареньФото

09:18

Президент Южной Кореи обвинил Украину в срыве секретного соглашения

08:31

Россияне ударили по двум больницам в Запорожье, вспыхнул пожар: что известноФото

Реклама
08:17

Гороскоп на завтра, 26 сентября: Девам — сюрприз, Весам — раздражение

07:43

Четыре региона РФ в огне: пылают важные для оккупантов предприятия

06:58

Армия РФ ночью атаковали Киев: есть пострадавший, повреждена многоэтажка

06:11

Каспаров: российская оппозиция просто подняла Путину явкумнение

05:43

Тест на IQ: нужно найти фламинго среди цветов за 7 секунд

05:15

Самойлова решила отобрать четверых детей у путиниста Джигана: "Подала иск"

04:41

Осенний клад для сада и огорода: как превратить опавшие листья в натуральное удобрение

04:09

Когда обрезать абрикос осенью: какие ветки оставить, а какие срезатьВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с утками за 48 с

03:33

Как за 5 минут определить кислотность почвы: простой трюк с содой и уксусомВидео

03:01

Как выбрать зимний комбинезон для ребенка: советы опытной мамы

02:15

Взрыв десятков атомных бомб: Земле угрожает "астероид апокалипсиса"

01:12

РФ готовит мобилизацию и новое наступление: Макрон раскрыл цель Кремля

24 сентября, четверг
23:57

"Встречи с Путиным не будет": неожиданный сценарий завершения войны

23:08

Унитаз засияет чистотой: копеечный домашний способ удивит результатомВидео

22:51

Если часто собирается вода в холодильнике: как решить проблему без мастера

22:12

РФ составила детальный план ударов по энергетике Украины: раскрыто, что в нем

22:03

Украина договорилась о ракетах для Patriot — ПВО ждет серьезное усиление

21:58

"Никто не будет платить налоги, если бизнеса не останется": Андрусив - об обстрелахмнение

21:47

Осенняя обрезка деревьев: когда она пойдет на пользу, а когда наоборот навредит

Реклама
21:46

Переговоры Трампа и Си Цзиньпина в Белом доме завершились - говорили ли об Украине

21:12

РФ меняет тактику: генерал раскрыл цель затяжных атак на Киев

20:40

Один простой трюк — и дома станет теплее: радиаторы заработают на полнуюВидео

20:21

Почему энергетического перемирия не будет — названа неожиданная причина

20:03

"Анкориджские договоренности" исчезли из переговоров: Зеленский назвал причину

19:58

Что "погасит" экономику РФ: раскрыт сценарий краха режима Путина

19:44

Один тип кухонной доски сильно затупляет ножи: как выбрать лучший вариантВидео

19:31

Точно не "сиюминутно": как сказать на украинском правильно

19:11

Украинец устроил резню в Польше - Зеленский отреагировал

18:34

Как сушить белье в квартире в холод: простой способ без лишней сыростиВидео

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЧеркассыНовости ДнепраНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Львова
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять