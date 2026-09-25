"Трамп и Зеленский нашли друг друга": эксперт раскрыл жесткую схему переговоров

Собственное производство ракет заработает не раньше чем через два года, поэтому решающим остаётся объём поставок от союзников.

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Тарас Загородний прокомментировал переговоры Трампа и Зеленского / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

О чём сказал Тарас Загородний:

Почему лицензия на Patriot не спасёт эту зиму

Кто реально оплатит новые ракеты для Киева

Сколько ракет Украина получит на самом деле

В ближайшее время Украина не сможет самостоятельно производить ракеты для Patriot. Даже если лицензию предоставят уже сейчас, первая готовая ракета сойдёт с линии не раньше чем через два года. Поэтому для прохождения этой зимы решающим остаётся не факт лицензирования, а объём поставок уже готовых ракет от партнёров. Об этом сообщил политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью изданию Главред.

"Вопрос лицензий не влияет на то, как мы переживём эту зиму: пройдёт ещё года два, прежде чем будет произведена первая ракета", - отметил Загородний.

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Давление на Трампа и деньги Европы

Переговорный акцент Киева сейчас смещён с вопроса технологий на конкретную коммерческую сделку - продажу готовых ракет, оплату которой готовы взять на себя союзники в Европе.

"Главное - это давление на Трампа с тем, чтобы он продал ракеты для Patriot. Деньги нам дадут европейцы, так что это бизнес", - подчеркнул эксперт.

По словам Загороднего, помимо самих ракет для Patriot, Киев, скорее всего, добивался и оперативной поставки средств для перехвата "Искандеров", а также расширения разведывательных возможностей через спутниковую связь Starlink. Корректировать удары дронами по стационарным объектам в тылу врага украинские силы уже могут, а вот с мобильными целями ситуация сложнее.

Половина вместо всего: в чем логика переговоров

Стиль переговоров Трампа и Зеленского, по мнению эксперта, оказался на удивление похожим: оба традиционно просят максимум, рассчитывая получить значительно меньше.

"В каком-то смысле Трамп и Зеленский нашли друг друга, ведь переговорная тактика Зеленского очень похожа на то, как ведёт себя Трамп: он просит очень много, чтобы получить хотя бы половину. А половины нам может быть и достаточно. При этом, конечно же, нужно производить и своё, а не ждать у моря погоды", - заметил Загородний.

"Если говорить о "зимнем пакете" и ракетах для Patriot, то я думаю, что дадут, но не всё, а примерно половину", - подытожил эксперт.

ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Переговоры Зеленского и Трампа - новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. По словам Зеленского, президент США заявил о намерении сделать все возможное для завершения войны.

Украина готова к энергетическому перемирию с Россией при одном условии - прекращении ударов по электросетям, системам отопления и водоснабжения. Предложение Киева российской стороне передадут Соединенные Штаты. Позиция Кремля по этому вопросу неизвестна.

Во время встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Нью-Йорке удалось добиться определенного продвижения в вопросе предоставления Украине лицензии на производство ракет для систем ПВО Patriot.

Война России против Украины завершится не военным разгромом одной из сторон, а договоренностью за столом переговоров - так очертил перспективы боевых действий госсекретарь США Марко Рубио. По его оценке, победителей в этой войне не будет, поэтому ее продолжение лишено рациональной логики.

Позже Зеленский заявил, что трехсторонняя встреча с реальным результатом потенциально возможна в декабре в Майами во время саммита G20 - такой формат президент Украины назвал одной из лучших возможностей, предложенных американской стороной. Зеленский убежден, что присутствие лидера США Дональда Трампа, представителей Европы, Китая, Индии и стран Ближнего Востока способно создать атмосферу для результативных переговоров.

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