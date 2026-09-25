Четыре региона РФ в огне: пылают важные для оккупантов предприятия

В ходе массированной атаки в Перми вспыхнул НПЗ, а в Ульяновске поражен завод комплектующих для Х-59.

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Атака дронов на РФ - взрывы гремели в четырех регионах / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+

Кратко:

Дроны атаковали заводы и НПЗ в четырех регионах РФ

В Перми и Воронеже вспыхнули крупномасштабные пожары

В Луганске уничтожен логистический хаб оккупантов

В ночь на 25 сентября беспилотники атаковали сразу несколько регионов России. Взрывы прогремели в Воронеже, Ульяновске, Сочи и Перми. Под ударом оказались: нефтеперерабатывающий завод, "Воронежсинтезкаучук" и завод "Искра", входящий в концерн "Алмаз-Антей".

В оккупированном Луганске после атаки загорелся гипермаркет "Стройцентр", который, использовался в качестве логистического хаба российских войск.

видео дня

Атака на Воронеж

Местные жители сообщали о работе противовоздушной обороны и взрывах в городе.

Как сообщил мониторинговый канал Exilenova+, в Воронеже после атаки горит "Воронежсинтезкаучук" - производитель термоэластопластов и синтетических каучуков.

Атака на Воронеж / Фото: t.me/exilenova_plus

Атака на Ульяновск

По данным Exilenova+, в Ульяновске под атакой оказался завод "Искра".

Предприятие входит в состав концерна "Алмаз–Антей" и специализируется на производстве компонентов для радиоэлектронной аппаратуры, измерительной техники, средств связи и техники специального назначения.

В рамках кооперации по производству управляемых ракет Х-59М2/М2А завод поставляет АО "Ярославский радиозавод" транзисторные пары 3ОТ127А. Их используют при изготовлении телевизионных передатчиков СБ-1АМ, входящих в состав аппаратуры Т1А-02.

Завод "Искра" / Фото: Exilenova+

Удар по заводу "Искра" / Exilenova+

Попадание в НПП "Завод Искра" в Ульяновске / t.me/exilenova_plus

Атака на Краснодарский край и Ростовскую область

В районе Сочи в Краснодарском крае также были слышны звуки взрывов.

По оценке OSINT-аналитикрв, есть большая вероятность, что Силы обороны атаковали Новошахтинский НПЗ в Ростовской области - последний раз по этому заводу били еще 31 мая.

Атака на Пермь

Местные жители также сообщают об атаке на Пермский НПЗ (ПНОС).

По данным Exilenova+, на ПНОС в Перми горит установка АВТ-5.

Стоит отметить, что Пермский НПЗ занимает седьмое место в России по объемам переработки нефти.

Пермский НПЗ попал под удар / Фото: Exilenova+

Пожар на Пермском НПЗ / Фото: Exilenova+

Атакован Пермский НПЗ / Фото: Exilenova+

Кроме того, в Перми, вероятно, горит шиномонтаж.

Оккупированный Луганск

Минувшей ночью в оккупированном Луганске вспыхнул гипермаркет "Стройцентр", который, по данным OSINT-сообщества, использовался в качестве логистического хаба российских войск.

В Сети публиковали кадры с масштабным пожаром. На горящем объекте раздаются взрывы.

Отмечалось, что ТЦ, вероятно, выгорит полностью.

Удар по ТЦ в оккупированном Луганске / Фото:t.me/exilenova_plus

Пожар в Луганске / Фото:t.me/exilenova_plus

Атаки по территории РФ - новости

Как писал Главред, в ночь на 23 сентября в промзоне Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре второй раз за сутки вспыхнул масштабный пожар - накануне это предприятие уже было целью атаки беспилотников.

В ночь на 22 сентября Самарская область России подверглась масштабной атаке беспилотников. В Самаре после взрывов вспыхнул пожар на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода, над городом поднялся густой черный дым.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

В ночь на 17 сентября российский Ярославль атаковали дроны. Местные власти были вынуждены перекрыть движение в сторону Москвы. После серии взрывов в промышленной зоне Ярославля начался сильный пожар. Под удар попал крупный нефтеперерабатывающий завод "Славнефть – ЯНОС".

В ночь на 15 сентября в нескольких регионах России прогремели взрывы на фоне атаки дронов и ракет. "Прилеты" есть в Таганроге и Сызрани. Целью атаки стал крупный нефтеперерабатывающий завод компании "Роснефть".

Серия взрывов прогремела в Нижнекамске в Татарстане утром 13 сентября - местные жители фиксировали пролет волны беспилотников и активную работу противовоздушной обороны. Дроны летели над многоэтажками в сторону промышленной зоны, которую в городе обычно называют "нефтянкой".

В ночь на 11 сентября в российском Волгограде прогремела серия взрывов, после чего в промышленной зоне вспыхнул пожар. В Сети сообщают о ракетном ударе по Волгограду. Вероятно, под удар попал нефтеперерабатывающий завод.

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Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus. Аудитория - более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот. Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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