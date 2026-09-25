Четыре региона РФ в огне: пылают важные для оккупантов предприятия

Кратко:
- Дроны атаковали заводы и НПЗ в четырех регионах РФ
- В Перми и Воронеже вспыхнули крупномасштабные пожары
- В Луганске уничтожен логистический хаб оккупантов
В ночь на 25 сентября беспилотники атаковали сразу несколько регионов России. Взрывы прогремели в Воронеже, Ульяновске, Сочи и Перми. Под ударом оказались: нефтеперерабатывающий завод, "Воронежсинтезкаучук" и завод "Искра", входящий в концерн "Алмаз-Антей".
В оккупированном Луганске после атаки загорелся гипермаркет "Стройцентр", который, использовался в качестве логистического хаба российских войск.
Атака на Воронеж
Местные жители сообщали о работе противовоздушной обороны и взрывах в городе.
Как сообщил мониторинговый канал Exilenova+, в Воронеже после атаки горит "Воронежсинтезкаучук" - производитель термоэластопластов и синтетических каучуков.
Атака на Ульяновск
По данным Exilenova+, в Ульяновске под атакой оказался завод "Искра".
Предприятие входит в состав концерна "Алмаз–Антей" и специализируется на производстве компонентов для радиоэлектронной аппаратуры, измерительной техники, средств связи и техники специального назначения.
В рамках кооперации по производству управляемых ракет Х-59М2/М2А завод поставляет АО "Ярославский радиозавод" транзисторные пары 3ОТ127А. Их используют при изготовлении телевизионных передатчиков СБ-1АМ, входящих в состав аппаратуры Т1А-02.
Атака на Краснодарский край и Ростовскую область
В районе Сочи в Краснодарском крае также были слышны звуки взрывов.
По оценке OSINT-аналитикрв, есть большая вероятность, что Силы обороны атаковали Новошахтинский НПЗ в Ростовской области - последний раз по этому заводу били еще 31 мая.
Атака на Пермь
Местные жители также сообщают об атаке на Пермский НПЗ (ПНОС).
По данным Exilenova+, на ПНОС в Перми горит установка АВТ-5.
Стоит отметить, что Пермский НПЗ занимает седьмое место в России по объемам переработки нефти.
Кроме того, в Перми, вероятно, горит шиномонтаж.
Оккупированный Луганск
Минувшей ночью в оккупированном Луганске вспыхнул гипермаркет "Стройцентр", который, по данным OSINT-сообщества, использовался в качестве логистического хаба российских войск.
В Сети публиковали кадры с масштабным пожаром. На горящем объекте раздаются взрывы.
Отмечалось, что ТЦ, вероятно, выгорит полностью.
Атаки по территории РФ - новости
Как писал Главред, в ночь на 23 сентября в промзоне Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре второй раз за сутки вспыхнул масштабный пожар - накануне это предприятие уже было целью атаки беспилотников.
В ночь на 22 сентября Самарская область России подверглась масштабной атаке беспилотников. В Самаре после взрывов вспыхнул пожар на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода, над городом поднялся густой черный дым.
В ночь на 17 сентября российский Ярославль атаковали дроны. Местные власти были вынуждены перекрыть движение в сторону Москвы. После серии взрывов в промышленной зоне Ярославля начался сильный пожар. Под удар попал крупный нефтеперерабатывающий завод "Славнефть – ЯНОС".
В ночь на 15 сентября в нескольких регионах России прогремели взрывы на фоне атаки дронов и ракет. "Прилеты" есть в Таганроге и Сызрани. Целью атаки стал крупный нефтеперерабатывающий завод компании "Роснефть".
Серия взрывов прогремела в Нижнекамске в Татарстане утром 13 сентября - местные жители фиксировали пролет волны беспилотников и активную работу противовоздушной обороны. Дроны летели над многоэтажками в сторону промышленной зоны, которую в городе обычно называют "нефтянкой".
В ночь на 11 сентября в российском Волгограде прогремела серия взрывов, после чего в промышленной зоне вспыхнул пожар. В Сети сообщают о ракетном ударе по Волгограду. Вероятно, под удар попал нефтеперерабатывающий завод.
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Об источнике: Exilenova+
Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.
Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.
Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.
Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.
Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.
Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.
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