Один тип кухонной доски сильно затупляет ножи: как выбрать лучший вариант

Кухонная доска из дерева, пластика или стали обладает разными свойствами. Они различаются по гигиеничности, долговечности, простоте ухода и влиянию на ножи.

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Рабочие доски - что лучше для ножей и гигиены на кухне / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Стоит ли покупать стальную разделочную доску

Тупеют ли ножи от стальной доски

Какая разделочная доска лучше

Материал разделочной доски влияет не только на удобство работы, но и на состояние ножей, особенности ухода за кухонным инвентарем и гигиену во время приготовления пищи. Среди популярных вариантов - дерево, пластик и нержавеющая сталь. Эксперты издания SouthernLiving обращают внимание, что каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки. Поэтому выбор зависит от того, какие продукты готовят чаще всего и для каких задач будут использовать доску. Какие особенности имеет стальная поверхность и стоит ли использовать её ежедневно - выяснял Главред.

Чем разделочная доска из нержавеющей стали отличается от других

Стальные модели изготавливают из пищевой нержавеющей стали. Такая поверхность не имеет пор, поэтому не впитывает жидкости, запахи и загрязнения так, как пористые материалы.

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"Рабочие доски из нержавеющей стали - это именно то, на что указывает название: доски, изготовленные из пищевой нержавеющей стали. Они имеют непористую структуру, то есть не впитывают жидкости, запахи или бактерии. Кроме того, они очень устойчивы к появлению пятен, ржавчины и деформации", - отмечают эксперты SouthernLiving.

Такие изделия выпускаются в различных размерах и толщинах. Часть моделей дополнительно имеет противоскользящее покрытие, которое обеспечивает более устойчивое положение доски во время работы.

Для чего подходит стальная разделочная доска

Нержавеющая сталь особенно уместна там, где важно быстро очистить поверхность после контакта с продуктами. Речь идет прежде всего о сыром мясе, рыбе и морепродуктах, а также об ингредиентах, которые могут оставлять пятна или запахи.

"Хотя они вполне пригодны для повседневного использования, лучше всего такие доски подходят для задач, требующих чистой поверхности, которая не впитывает влагу: например, для обработки сырого мяса или морепродуктов либо работы с продуктами, которые могут загрязнить поверхность, которую затем нужно быстро продезинфицировать. Их легко мыть, они не впитывают запахи, а также их можно тщательно очистить между этапами приготовления", - отмечают они.

В то же время для длительной подготовки овощей, фруктов или других обычных ингредиентов стальная поверхность может оказаться менее удобной. Её твёрдость также напрямую влияет на кухонные ножи.

Почему нержавеющая сталь быстрее тупит ножи

Одна из главных особенностей стальной доски - чрезвычайно твёрдая рабочая поверхность. При регулярной нарезке она быстрее изнашивает лезвие, чем дерево или пластик.

"Однако для обычной нарезки продуктов они могут быть менее удобными, чем доски из традиционных материалов. Твердая поверхность может вызывать дискомфорт при длительной подготовке ингредиентов, к тому же они гораздо быстрее тупят ножи по сравнению с деревянными или пластиковыми аналогами", - предупреждают специалисты.

Это особенно важно для тех, кто использует качественные или недавно приобретенные ножи. Работа со стальной поверхностью может означать необходимость более частой заточки.

Преимущества разделочной доски из нержавеющей стали

Среди основных характеристик стали эксперты выделяют прочность, устойчивость к появлению пятен и простоту ухода. Материал не деформируется так легко, как некоторые другие поверхности, и не требует регулярного смазывания.

Еще одно важное свойство - термостойкость. На стальную доску можно ставить горячие предметы без риска повредить поверхность.

Для приготовления пищи важна и возможность тщательной очистки. Многие модели можно мыть в посудомоечной машине, хотя перед этим необходимо ознакомиться с рекомендациями конкретного производителя.

Смотрите видео о том, какую доску для кухни выбрать:

Недостатки стальной доски для кухни

Несмотря на практичность в уходе, нержавеющая сталь имеет несколько особенностей, которые могут затруднять повседневную работу. Твердая поверхность быстрее изнашивает ножи, а сам процесс нарезки может быть более шумным.

Кроме того, продукты на гладкой стали могут скользить. Это особенно ощутимо при работе с ингредиентами, которые сложно зафиксировать на поверхности.

Эксперты также обращают внимание на общий комфорт: длительная подготовка продуктов на такой доске может быть менее удобной, чем на деревянной.

Деревянная, пластиковая или стальная доска: что выбрать

Универсального материала для всех кухонных задач не существует. Дерево обеспечивает хорошее сцепление и стабильность, а его поверхность более щадящая для ножей.

Пластик занимает промежуточное положение по влиянию на лезвия. Его также удобно использовать для ежедневного приготовления пищи, а большинство пластиковых моделей можно мыть в посудомоечной машине.

Нержавеющая сталь обладает другими преимуществами. Она непористая, устойчива к запахам и пятнам, долговечна и подходит для тщательной очистки.

Если сравнивать эти материалы по влиянию на ножи, стальная поверхность быстрее затупит лезвия, тогда как дерево более щадяще. Пластик в этом плане занимает промежуточное положение.

С точки зрения гигиены сталь имеет непористую поверхность, которую легко очищать и дезинфицировать. Дерево является пористым, хотя и обладает естественными антимикробными свойствами. Пластик также непористый, однако царапины и бороздки, которые появляются со временем, могут накапливать бактерии.

По долговечности нержавеющая сталь отличается высокой стойкостью. Деревянные доски могут растрескиваться или деформироваться, а на пластиковых со временем появляются царапины.

Материалы различаются и по особенностям ухода. Стальную доску легко мыть, а многие модели можно помещать в посудомоечную машину. Деревянные изделия обычно требуют ручной мойки и периодического смазывания. Пластиковые доски в большинстве случаев также можно мыть в посудомоечной машине.

Что касается запахов и пятен, то нержавеющая сталь устойчива к ним. Дерево может впитывать запахи, а пластик способен их удерживать. В то же время стальная поверхность может быть скользкой, тогда как дерево обеспечивает хорошее сцепление, а пластик обладает умеренным уровнем фиксации продуктов.

Уровень шума при нарезке также различается. Стальная доска - самая шумная, деревянная - наименее шумная, а пластиковая занимает промежуточное положение.

Учитывая основное применение, стальная доска хорошо подходит для сырого мяса и морепродуктов, деревянная - для повседневной нарезки, а пластиковая - для повседневного приготовления пищи.

Стоит ли покупать стальную разделочную доску

Нержавеющая сталь может стать практичным дополнением к кухне, если использовать её для конкретных задач. Она хорошо подходит для продуктов, после которых поверхность нужно быстро и тщательно очистить.

В то же время делать стальную доску единственной на кухне не обязательно. Для ежедневной нарезки овощей, фруктов и других продуктов более удобными могут быть дерево или пластик.

"Хотя доски из нержавеющей стали могут пригодиться для определенных задач, для повседневного использования они зачастую не являются лучшим выбором. Большинству поваров стоит иметь комбинированный набор: деревянные или пластиковые доски - для общих подготовительных работ, а стальные - для работы с сырым мясом или морепродуктами", - советуют эксперты SouthernLiving.

Как пользоваться доской из нержавеющей стали

Если для кухни выбрали стальную модель, важно обеспечить ей достаточную устойчивость. Под основу можно положить влажное бумажное или кухонное полотенце либо специальный противоскользящий коврик.

Чтобы уменьшить износ ножа, эксперты советуют не использовать стальную доску для всех видов нарезки. Целесообразнее оставить её для сырого мяса, рыбы и других задач, где преимуществом является непористая поверхность.

Во время работы не стоит чрезмерно давить на нож. После завершения приготовления доску следует вымыть горячей водой с моющим средством или поместить в посудомоечную машину, если это разрешено производителем.

Поверхность также рекомендуется тщательно вытирать насухо. Это помогает избежать пятен от воды и поддерживать опрятный вид нержавеющей стали.

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинская блогерша София Сизова предложила использовать приемы для уменьшения количества брызг во время приготовления, в частности протирание сковороды или использование пергамента. Основной причиной разбрызгивания она назвала контакт горячего масла с водой на продуктах или поверхности посуды.

Испанский химик в видео объяснил механизм действия нержавеющей стали при удалении запаха чеснока с рук. Он посоветовал тереть руки о нержавеющую сталь под проточной водой, чтобы запах исчез быстро.

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Об источнике: Southern Living Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США. В журнале Southern Living есть следующие рубрики: кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;

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