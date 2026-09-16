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Горячее масло больше не будет "стрелять" по всей кухне: повара раскрыли секретный трюк

Инна Ковенько
16 сентября 2026, 21:38
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Чтобы во время жарки горячие капли масла не разлетались во все стороны, можно воспользоваться несколькими простыми кухонными хитростями.
Горячее масло больше не будет 'стрелять' по всей кухне: повара раскрыли секретный трюк
Что сделать, чтобы масло на сковороде не "стреляло" / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Почему масло брызгает во время жарки
  • Как уксус и соль помогают уменьшить количество брызг
  • Зачем использовать пергамент при жарке

Жарка часто превращается в настоящее испытание: стоит только выложить продукты на раскаленную сковороду - и вокруг летят раскаленные капли масла. Они оставляют жирные пятна на плите и стенах, а иногда могут даже вызвать ожоги. Основная причина этого явления - контакт горячего масла с водой. Влага остаётся на продуктах или на поверхности посуды, и именно она провоцирует активное разбрызгивание.

Украинская блогерша София Сизова в своём TikTok поделилась несколькими простыми хитростями, которые помогают сделать процесс жарки значительно безопаснее и чище.

видео дня

Что сделать, чтобы масло на сковороде не "стреляло"

Уксус

По словам блогерши, эффективным способом может стать обычный столовый уксус. Его не добавляют в само масло, а используют для подготовки посуды. Сухую и холодную сковороду нужно протереть салфеткой, смоченной небольшим количеством уксуса. После этого посуду разогревают и наливают масло, как обычно. Такая подготовка помогает уменьшить количество брызг даже тогда, когда на сковороду попадает влага.

Соль

Еще один доступный вариант - поваренная соль. Ее нужно насыпать на уже разогретую сковороду перед тем, как наливать масло. После этого можно смело приступать к приготовлению. Небольшое количество соли на поверхности помогает снизить риск разбрызгивания. Важно помнить: речь идет именно о тонком слое, чтобы не пересолить блюдо.

Пергаментная бумага

Самый необычный способ - использование пергамента. Лист бумаги кладут на дно сковороды, а продукты - сверху. В таком случае еда не соприкасается напрямую с большим количеством горячего масла, и риск брызг уменьшается. Но здесь стоит быть внимательными: использовать только бумагу, предназначенную для высоких температур, и не оставлять сковороду без присмотра.

Горячее масло больше не будет 'стрелять' по всей кухне: повара раскрыли секретный трюк
Что сделать, чтобы масло на сковороде не "стреляло" / Фото: скриншот с видео

Смотрите видео о том, как уменьшить разбрызгивание масла во время жарки, по ссылке.

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О персоне: София Сизова

София Сизова - украинская блогерша, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. На её Instagram подписались более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогершей следят более 9 тысяч пользователей.

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