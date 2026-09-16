Зеленский анонсировал масштабные проверки в госорганах: кого они затронут

Проверки коснутся руководителей органов, в которых, по словам президента, существуют высокие коррупционные риски.

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В Украине возобновят декларирование для сотрудников правоохранительных органов / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

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Правоохранителям и Силам безопасности вернут декларирование

Проверят всех руководителей центральных органов власти

Под проверку попадут налоговая, АРМА и инспекции с высокими рисками

В Украине возобновят обязательное декларирование имущества для сотрудников правоохранительных органов и Сил безопасности, не находящихся на фронте. Также будут проверяться руководители центральных органов исполнительной власти, где существуют высокие коррупционные риски.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своём обращении. По его словам, новые правила декларирования должны позволить контролировать имущественное положение и образ жизни сотрудников правоохранительных органов и Сил безопасности, не находящихся на войне.

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"Будет принято решение, которое восстановит декларирование для сотрудников правоохранительных органов и Сил безопасности, не участвующих в боевых действиях, в таком объеме, который гарантированно позволит действительно реально контролировать имущественное положение и образ жизни сотрудников правоохранительных органов", - сказал Зеленский.

Отдельно президент сообщил о проверке руководителей центральных органов исполнительной власти. Речь идет как о назначенных руководителях, так и об исполняющих обязанности.

"Я сегодня разговаривал с премьер-министром Украины Сергеем Корецким. В центральных органах исполнительной власти необходимо проверить всех руководителей: назначенных и исполняющих обязанности. От налоговой, АРМА и до различных инспекций, в которых существуют коррупционные риски, причем высокие", - отметил глава государства.

Зеленский также подчеркнул важность голосования за законы, которые Украина должна принять в рамках своих обязательств перед партнерами. По его словам, от таких решений зависят средства для Украины и государственного бюджета.

"Дефицит существенный, и каждое решение, которое его восполняет, действительно помогает нам, способствует устойчивости Украины и нашей обороне", - сказал президент.

Коррупционные скандалы в Украине - последние новости по теме

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отстранил Руслана Кравченко от должности генерального прокурора после скандала вокруг его выезда за границу.

Напомним, ранее сообщалось о том, что чиновник ОГП "крышевал" мошеннические колл-центры: НАБУ раскрыло схему. Следствие установило, что чиновник отмывал деньги через недвижимость, драгоценности и счета близких ему лиц. В ходе расследования установлено, что более 20 млн грн потрачено на недвижимость, более 12 млн грн переоформлено на третьих лиц, а более 10 млн грн размещено на счетах близких лиц.

До этого НАБУ и САП раскрыли масштабную рейдерскую схему, направленную на завладение дорогостоящими активами и их последующую легализацию. Впоследствии бюро обнародовало материалы спецоперации "Фемида", в которых подробно описаны механизмы подделки судебных решений и вмешательства в автоматизированные сети. Осенью 2025 года, согласно материалам, произошло захват двух предприятий стоимостью 248 млн грн, а также указана легализация 150 млн грн наличными как элемент схемы.

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Об источнике: НАБУ Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) - центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, на который возлагается предупреждение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие коррупционных и других уголовных правонарушений, отнесенных к его подследственности, а также предотвращение совершения новых. Бюро занимается противодействием коррупционным и другим уголовным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами и представляющим угрозу национальной безопасности, пишет Википедия.

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