"Отключить в России свет": Украина готовит "сюрприз" для оккупантов, что известно

Атаки на РФ могут выйти на новый уровень.

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Атаки на РФ - Коваленко рассказал о новых целях Украины до 2027 года / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

Украина планирует усилить давление на Россию

Новые удары по энергетике РФ ожидаются в 2026–2027 годах

Украина готовит новые способы давления на Россию, в частности удары по её энергетическому сектору. К концу 2026 года украинская сторона также может начать применять собственное баллистическое оружие на территории РФ. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду.

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"Вообще-то о сюрпризах говорить не стоит, потому что сюрприза не получится. Но то, что мы разрабатываем баллистическое оружие, известно. Надеюсь, что к концу 2026 года мы начнем применять собственное баллистическое оружие на территории России. Думаю, что мы также сможем расширить применение наших крылатых ракет "Фламинго" и "Нептун" на территории РФ", - сказал Коваленко.

В то же время дальность полета украинских беспилотников, по оценке обозревателя, может и дальше расти. Он связывает это с развитием средств, способных работать на значительном расстоянии от украинской территории.

"Более чем уверен, что до конца этого года мы увидим, как наши дроны преодолевают 4 тысячи километров. То есть то, что недавно видели и от чего россияне в шоке, - это не предел", - подчеркнул Коваленко.

Отдельно он обратил внимание на подготовку к осенне-зимнему периоду. Речь идет не только об уже известных категориях российских объектов, которые ранее становились целями украинских атак.

"Кроме того, мы готовимся к осенне-зимнему периоду в плане давления на Россию. И речь идет не только об ударах по привычной номенклатуре, то есть по Wildberries, Ozon, НПЗ и объектам российского ВПК. Мы готовимся отключить в России свет. Удары по энергетическому сектору РФ - это неотъемлемая часть программы на конец 2026 года и начало 2027-го", - заявил обозреватель.

При этом Коваленко не стал раскрывать другие возможные направления будущих атак.

"А о других интересных сюрпризах лучше промолчим", - добавил Коваленко.

Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Когда украинская баллистика полетит по России

Украинская баллистическая ракета FP-7 может начать применяться против целей на территории России уже через несколько недель. Изделие производства Fire Point завершило два этапа испытаний и переходит к проверке в реальных условиях. Об этом сообщила генеральный директор компании Fire Point Ирина Терех в комментарии Radio NV в кулуарах мероприятия "Photonics4Defense 2026: Technology Exchange & Matchmaking".

Следующая фаза должна стать частью процедуры сертификации FP-7. В ходе неё производитель будет тестировать ракету непосредственно в условиях, приближенных к её будущему применению.

"Ожидаем, что она будет готова к применению очень скоро. Речь идет о неделях, а не о месяцах", - отметила Терех.

FP-7 / Инфографика: Главред

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Fire Point сообщила о поражении Новоуренгойского завода по подготовке конденсата к транспортировке. Компания заявила о дроновом ударе на расстояние более 3200 км и опубликовала видео пожара на территории предприятия.

До этого Fire Point сообщила об очередной ночной атаке, в результате которой ракеты "Фламинго" поразили промышленный объект в Волгоградской области. Атака произошла в ночь на 11 сентября.

Мониторинговый канал Exilenova+ сообщил о серии взрывов в Нижнекамске, связанных с пролетом беспилотников над промышленной зоной. Удар произошел утром 13 сентября, в качестве возможных целей называют предприятия ТАНЕКО, ТАИФ-НК или химкомбинат "Нижнекамскнефтехим".

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О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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