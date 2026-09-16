Опытные хозяйки ставят стакан с уксусом в шкаф перед сном — в чём секрет

Вы узнаете:
- Зачем ставить стакан уксуса в шкаф
- Как уксус помогает бороться с неприятным запахом
- Как правильно применить этот домашний способ
Неприятный запах в шкафу может появиться из-за влаги, недостаточной циркуляции воздуха или длительного хранения одежды. Избавиться от затхлого запаха иногда помогают простые домашние средства.
Главред узнал, зачем ставить стакан белого уксуса в шкаф на ночь и как правильно использовать этот способ.
Зачем ставить стакан уксуса в шкаф
Как пишет El Cronista, стакан дистиллированного уксуса можно оставить в шкафу на ночь, чтобы помочь нейтрализовать неприятные запахи. Этот способ особенно актуален, если в шкафу чувствуется затхлость или запах сырости.
Уксусная кислота, содержащаяся в уксусе, может взаимодействовать с некоторыми летучими соединениями, вызывающими неприятные запахи. При этом уксус не маскирует запах ароматизаторами, а помогает его нейтрализовать.
Однако такой способ не заменяет уборку. Если причиной запаха является плесень или постоянная влажность, нужно устранить именно источник проблемы.
Как уксус помогает устранить неприятный запах
Белый уксус содержит уксусную кислоту, которая обладает свойствами, помогающими нейтрализовать некоторые вещества, ответственные за затхлые запахи. В небольшом закрытом пространстве пары уксуса вступают в контакт с воздухом, помогая уменьшить интенсивность запаха.
Этот способ можно использовать именно для борьбы с запахом сырости или затхлости. В то же время уксус не устранит запах краски, лака или других химических веществ, а также не решит проблему плесени без очистки поражённой поверхности.
Как правильно поставить уксус в шкаф
Для этого понадобится небольшой стакан и обычный дистиллированный белый уксус. Налейте его в стакан и поставьте на ровную поверхность в шкафу так, чтобы его нельзя было случайно опрокинуть.
Оставьте стакан на ночь, а утром уберите его и проветрите шкаф. Если неприятный запах возвращается, в первую очередь проверьте, нет ли внутри повышенной влажности или плесени.
Уксус нельзя смешивать с хлорсодержащими средствами или перекисью водорода, поскольку это может привести к образованию опасных соединений.
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Об источнике: El Cronista
El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.
Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.
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