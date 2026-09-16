Опытные хозяйки ставят стакан с уксусом в шкаф перед сном — в чём секрет

Избавиться от неприятного запаха в шкафу можно с помощью простого домашнего средства.

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Как избавиться от затхлого запаха в шкафу / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Зачем ставить стакан уксуса в шкаф

Как уксус помогает бороться с неприятным запахом

Как правильно применить этот домашний способ

Неприятный запах в шкафу может появиться из-за влаги, недостаточной циркуляции воздуха или длительного хранения одежды. Избавиться от затхлого запаха иногда помогают простые домашние средства.

Главред узнал, зачем ставить стакан белого уксуса в шкаф на ночь и как правильно использовать этот способ.

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Зачем ставить стакан уксуса в шкаф

Как пишет El Cronista, стакан дистиллированного уксуса можно оставить в шкафу на ночь, чтобы помочь нейтрализовать неприятные запахи. Этот способ особенно актуален, если в шкафу чувствуется затхлость или запах сырости.

Уксусная кислота, содержащаяся в уксусе, может взаимодействовать с некоторыми летучими соединениями, вызывающими неприятные запахи. При этом уксус не маскирует запах ароматизаторами, а помогает его нейтрализовать.

Однако такой способ не заменяет уборку. Если причиной запаха является плесень или постоянная влажность, нужно устранить именно источник проблемы.

Как создать приятный запах в доме / Инфографика: Главред

Как уксус помогает устранить неприятный запах

Белый уксус содержит уксусную кислоту, которая обладает свойствами, помогающими нейтрализовать некоторые вещества, ответственные за затхлые запахи. В небольшом закрытом пространстве пары уксуса вступают в контакт с воздухом, помогая уменьшить интенсивность запаха.

Этот способ можно использовать именно для борьбы с запахом сырости или затхлости. В то же время уксус не устранит запах краски, лака или других химических веществ, а также не решит проблему плесени без очистки поражённой поверхности.

Как правильно поставить уксус в шкаф

Для этого понадобится небольшой стакан и обычный дистиллированный белый уксус. Налейте его в стакан и поставьте на ровную поверхность в шкафу так, чтобы его нельзя было случайно опрокинуть.

Оставьте стакан на ночь, а утром уберите его и проветрите шкаф. Если неприятный запах возвращается, в первую очередь проверьте, нет ли внутри повышенной влажности или плесени.

Уксус нельзя смешивать с хлорсодержащими средствами или перекисью водорода, поскольку это может привести к образованию опасных соединений.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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