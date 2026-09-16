Ситуация для армии Путина ухудшается: в РФ бьют тревогу из-за операции ВСУ

Оккупационная армия оказалась в затруднительном положении из-за новой масштабной операции Сил обороны.

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Оккупанты теряют контроль над обширными участками фронта / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с DeepState, facebook.com/ab3.army

Что сообщили аналитики:

ВСУ проводят успешную операцию в районе Лимана

Вероятно, успехи Сил обороны больше, чем заявлены командованием

Ситуация для оккупантов ухудшается

Украинские войска проводят контрнаступательную операцию под кодовым названием "Вивальди" против российского выступления к северо-западу от Лимана. Впервые военное командование Украины подтвердило это вчера, 15 сентября.

Об операции сообщил командир 3-го армейского корпуса ВСУ бригадный генерал Андрей Билецкий. Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW).

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По данным командира корпуса, украинские подразделения зачистили или освободили в общей сложности 85 квадратных километров территории. В частности, освобожден Среднее к северо-западу от Лимана.

Лиман / Инфографика: Главред

Кроме того, российские диверсионно-разведывательные группы выбиты из Новоселовки к югу от Среднего, Яровой к юго-западу от Новоселовки, Александровки к западу от Среднего, а также из окрестностей Корового Яра к северо-западу от Среднего.

Билецкий подчеркнул, что достигнутое - лишь первый этап операции "Вивальди", и наступательные действия будут продолжаться.

Реальные успехи могут быть больше, чем объявленные

Аналитики ISW предполагают, что продвижение украинских сил на самом деле шире, чем то, о котором публично сообщает командование 3-го корпуса. Основанием для такой оценки стали кадры с поля боя и реакция самой российской стороны.

"Российские источники начинают признавать эти успехи (украинских военных - Главред). Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 15 сентября, российские войска обстреливают украинские позиции в Колодязях (к северо-востоку от Лимана) из ствольной артиллерии", - говорится в отчете.

Сам факт такого обстрела косвенно указывает на то, кто контролирует населенный пункт.

Российские военные корреспонденты фиксируют ухудшение ситуации для своих войск

Косвенные подтверждения поступают и из российского информационного поля. Известный российский военный корреспондент признал, что армия РФ пытается вытеснить украинские силы из Колодязей - то есть фактически признал вероятную потерю этого населенного пункта, что совпадает с геолокационными данными.

Также российские милблогеры и источник, освещающий деятельность группировки войск "Запад", продолжают сообщать об осложнении обстановки для армии РФ в этом районе - прежде всего к северу и к югу от Колодязов.

Как ВСУ четыре месяца проводили операцию у Лимана

Главред писал, что, по словам французского военного OSINT-аналитика Клемана Молена, украинские силы начали контрнаступательные действия вблизи Лимана еще в начале мая. По его оценке, операция длилась около четырех месяцев и оставалась малозаметной из-за ограниченного количества публичных материалов с геопривязкой.

Молен анализировал, в частности, районы российских авиационных ударов, пытаясь по косвенным признакам установить изменения контроля над территорией. Он также отметил, что в течение июня и июля украинские военные уже возвращали отдельные населенные пункты, однако эта информация не выносилась в открытый доступ.

Операция "Вивальди" - что известно

Напомним, Главред писал, что ещё до официального объявления операции "Вивальди" СМИ сообщали, что Силы обороны Украины восстановили контроль над более чем 200 квадратными километрами территории в районе Лимана.

15 сентября 3-й армейский корпус заявил об освобождении и зачистке 75 квадратных километров территории в ходе первого этапа операции "Вивальди". Еще около 10 квадратных километров приходится на территорию, где продолжалась оккупация, поэтому общая площадь составляет 85 квадратных километров - больше, чем площадь Житомира.

Также Андрей Билецкий заявил, что потери России на этом этапе операции составляют около 1500 солдат, более 12 тысяч беспилотников и сотни единиц бронетехники, артиллерийских систем и автомобильной техники.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчёты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "уделяя особое внимание военным операциям, угрозам со стороны противника и политическим тенденциям в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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