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ГПСУ предупредила о приостановке работы пунктов пропуска: при каких условиях

Виталий Кирсанов
15 сентября 2026, 21:53
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Пункты пропуска на границе Украины будут приостанавливать работу во время воздушных атак.
ГПСУ предупредила о приостановке работы пунктов пропуска
ГПСУ предупредила о приостановке работы пунктов пропуска / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/andriy.demchenko.2025, facebook.com/zahidnuy.kordon

Что сказал Андрей Демченко:

  • Украина не может рисковать жизнью и здоровьем людей
  • Решения принимаются независимо от уровня воздушной тревоги

Во время воздушной тревоги на пограничных пунктах пропуска Украины временно приостанавливают пропускные операции. Речь идет о пунктах на границе со всеми соседними государствами. Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала "Новини.LIVE".

По его словам, приоритетом пограничников остается безопасность людей. При объявлении воздушной тревоги работа пунктов пропуска прекращается независимо от того, в каком регионе она объявлена.

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"Если звучит воздушная тревога, и это касается не только Одесской области или границы с Молдовой, это касается всех регионов Украины - Волыни, Львовщины, Черновицкой области и Закарпатья - пункты пропуска временно приостанавливают работу", - подчеркнул Демченко.

Он отметил, что Украина не может рисковать жизнью и здоровьем людей, поэтому соответствующие алгоритмы действий были заранее разработаны на разных уровнях.

При этом решения принимаются независимо от уровня воздушной тревоги - желтого или красного. Пограничники учитывают, какие воздушные цели запускает российская сторона, где они находятся и в каком направлении движутся. В зависимости от ситуации пропускные операции останавливаются, а людей стараются как можно быстрее вывести с территории пункта пропуска, чтобы избежать скопления.

Если на конкретном объекте имеются укрытия, людей направляют туда для обеспечения их безопасности.

Демченко также обратил внимание на то, что российские атаки на Одесскую область показывают: под угрозой находятся не только непосредственно пункты пропуска, но и прилегающие к государственной границе территории.

РФ пытается нарушить сообщение между Украиной и Молдовой - Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига убеждён, что Москва целенаправленно пытается нарушить транспортное сообщение между Украиной и Молдовой, а удары по пограничным переходам являются частью этой тактики.

Схожие выводы глава МИД озвучивал 25 августа после дронового удара РФ по международному автомобильному пункту пропуска "Виноградовка" на границе между Украиной и Молдовой.

"Это третья российская атака на пограничные пункты пропуска между Украиной и Молдовой за две недели. Четкая закономерность: Россия намеренно пытается нарушить связь между нашими двумя народами и дестабилизировать более широкий регион", - писал Сибига.

Он призывал международное сообщество осудить систематические атаки России на гражданские транспортные коридоры и ключевую приграничную инфраструктуру.

По его словам, украинские пограничники и таможенники работают в условиях постоянной опасности и нуждаются в целевой поддержке от пограничных ведомств стран-партнёров и международных организаций.

Ситуация на границе с Украиной - важное

Как сообщал Главред, 9 сентября международный пункт пропуска автомобильного сообщения "Старокозаче", расположенный на границе с Молдовой, на момент атаки приостановил пропускные операции, но в результате атаки погибли люди, находившиеся на прилегающей территории.

В километровой полосе вдоль границы со страной-агрессором Россией и Беларусью введен специальный пограничный режим. "17 августа 2026 года Правительством принято постановление КМУ № 1049 "О внесении изменений в пункт 2-1 постановления КМУ от 27 июля 1998 г. № 1147". В настоящее время оно уже вступило в силу, и органы охраны государственной границы приступили к внедрению установленных норм. Им на период действия военного положения на земельных участках шириной 1 км вдоль линии государственной границы с РФ и Беларусью устанавливается специальный пограничный режим", - говорится в сообщении.

Кроме того, Беларусь начала формировать новую десантно-штурмовую бригаду недалеко от украинской границы. Подразделение будет дислоцироваться вблизи Гомеля, примерно в 40 километрах от белорусско-украинской границы.

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Об источнике: Государственная пограничная служба Украины

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

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