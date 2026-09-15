Какие джинсы пора выкинуть в мусор: дизайнер назвал 3 модели

Кратко:
- Какие джинсы больше не в моде
- Что советует дизайнер
Популярный украинский дизайнер Андре Тан назвал три вида джинсов, с которыми уже нужно попрощаться.
Соответствующий ролик он разместил на своей странице в Instagram.
"В этой части разбираем джинсы, которые уже утратили свою актуальность и могут сделать даже стильный образ устаревшим", - говорит Тан.
Джинсы "скинни"
Если ваши джинсы выглядят так, что по ним можно изучать анатомию ваших ног, то их стоит отпустить.
Джинсы с низкой посадкой
Особенно, если это джинсы 2007 года. "Это уже позор. Да, мода возвращается, но не все, что воскресло, нужно снова носить", - говорит он.
Джинсы с дырками
Третье - это джинсы с огромными дырками и рваньем. "Если джинсов на вас меньше, чем ваших ног, это не одежда, а воспоминание о ней", - добавляет Тан.
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О персоне: Андре Тан
Андре Тан - украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан - аббревиатура фамилии, имени и отчества.
Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия.
Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.
В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.
Был женат на Алине Харечко. Есть дочь София.
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