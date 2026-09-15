Российский фрегат выпустил ракеты по вертолёту одной из стран НАТО

Дания вызвала посла РФ в связи с провокацией.

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Фрегат РФ выпустил ракеты по вертолёту НАТО / Коллаж: Главред, фото: en.wikipedia.org, pixabay.com

Кратко:

Россия выпустила две сигнальные ракеты в сторону датского вертолёта

Одна ракета пролетела опасно близко

Дания вызывает российского посла

Российский фрегат выпустил две сигнальные ракеты в направлении вертолета Вооруженных сил Дании вблизи Гедсера. Одна из них пролетела на небольшом расстоянии от воздушного судна. Об этом сообщил TV2 со ссылкой на датские Вооруженные силы.

Инцидент произошел во время плановой фотосъемки российского фрегата, находившегося в международных водах. Датский вертолет выполнял задачу по наблюдению за кораблем.

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По данным датского оборонного ведомства, российский фрегат выпустил в сторону Fennec две сигнальные ракеты. Одна из них пролетела на опасном расстоянии от вертолета.

Сигнальные ракеты представляют собой пиротехнические средства, которые на море обычно используются для подачи сигналов и привлечения внимания.

Как пишет Ritzau, министр обороны Дании Йеппе Бруус заявил, что власти страны вызывают российского посла на беседу в связи с инцидентом.

"Это инцидент, к которому Дания относится очень серьезно. Мы впервые сталкиваемся с подобным инцидентом, и это свидетельствует о том, что россияне становятся все более склонными к риску. Именно поэтому мы вызываем российского посла на беседу", - сказал Бруус.

В то же время военный аналитик Центра военных исследований Копенгагенского университета Кеннет Оленшлегер Буль отметил, что инцидент нельзя назвать нападением в понимании международного права, поскольку российская сторона не применяла оружие.

"Однако это, безусловно, недружественный шаг, направленный на то, чтобы заставить вертолет держаться подальше, хотя и фрегат, и вертолет имели право находиться в этом районе", - заявил аналитик.

По его словам, ситуация является серьёзной, поскольку ранее датские военные регулярно фотографировали российские корабли, проходившие через датские воды, и такие случаи происходили без подобных инцидентов.

"Поэтому это является эскалацией", – добавил Буль.

Существует ли риск прямого противостояния России и НАТО

Российские диверсионные операции в Европе становятся все чаще и масштабнее, что повышает риск прямого противостояния Москвы с НАТО, пишет The New York Times.

Среди последних случаев - неудачная атака российских дронов на аэропорт Лейпциг/Галле в Германии, попытки диверсий на железной дороге Польши, поджоги и вероятные атаки на оборонные и энергетические объекты в других странах Европы. Западные спецслужбы связывают активизацию таких операций с разочарованием Кремля ходом войны против Украины.

"В какой-то момент всё выйдет из-под контроля, кто-то пострадает, и это создаст для Альянса совершенно иную дилемму", - предупредила бывшая посол США при НАТО Джулианна Смит.

В то же время западные спецслужбы не считают вероятным в ближайшее время прямое нападение России на страну НАТО с привлечением сухопутных войск. Главным сдерживающим фактором остается статья 5 договора НАТО.

Возможность агрессии РФ против Литвы - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, в прошлом году Вооруженные силы Литвы заявили об оснащении мостов и дорог на границе инженерными сооружениями для крепления взрывчатых веществ. Согласно материалам, мосты и дороги выбираются с учётом природных препятствий и их стратегического значения в системе обороны Литвы.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил о возможности новой эскалации со стороны России и указал на Балтийский регион и Польшу как вероятные цели. По словам министра, Путину нужна новая победа, и это подталкивает Кремль к поиску альтернативных сценариев.

Разведка Литвы сообщила о подготовке сценариев нетрадиционных ударов по критической инфраструктуре в регионе. По выводам разведки, Россия может использовать удары украинскими дронами, чтобы затруднить атрибуцию атак.

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