Литва готовится взрывать мосты на границе с РФ и Беларусью – СМИ

Виталий Кирсанов
30 декабря 2025, 17:04
Согласно плану, мосты оснащают "инженерными сооружениями для крепления взрывчатых материалов".
Литва готовится взрывать мосты на границе с РФ и Беларусью
Литва готовится взрывать мосты на границе с РФ и Беларусью / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Что написано в материале LRT:

  • Мосты и дороги выбираются с учетом расположения природных препятствий
  • Подготовка к конфликту должна рассматриваться в обществе как долгосрочная деятельность

Страны Балтии усиливают подготовку к возможным военным угрозам со стороны РФ и Беларуси. В частности, на границе Литвы с этими странами уже появились конструкции, которые предназначены для подрыва мостов в случае начала войны. Об этом сообщает LRT.

Согласно плану, мосты оснащают "инженерными сооружениями для крепления взрывчатых материалов".

"Мосты и дороги выбираются с учетом расположения природных препятствий и их стратегического значения в системе обороны Литвы", - рассказали военные для журналистов.

Вооруженные силы Литвы сообщили, что уже создали несколько десятков объектов вблизи границы для хранения противотанковых и других препятствий, а также проводят работы по высадке деревьев для защиты главных дорог и углубления оросительных канав, которые будут выполнять функцию траншей и дополнительных противотанковых барьеров.

Таким образом в случае вооруженного конфликта мосты вблизи границы можно будет легче разрушить, что поможет заблокировать перемещение военных сил. В LRT добавляют, что Финляндия, которая имеет общую границу с РФ протяженностью 1340 км, готовится к этому уже десятилетиями.

В частности, в прошлом году президент Финляндии заявлял для Financial Times, что нужно больше действовать, а не говорить.

"Я немного обеспокоен этими довольно воинственными разговорами о том, что Россия собирается проверить статью 5 [НАТО] и что Европа будет следующей. Мы должны готовиться к этому, но это очень маловероятно. Я призываю все европейские государства стать более финскими. Другими словами, быть более подготовленными. Надо готовиться к худшему, чтобы избежать его", - подчеркнул Александр Стубб в апреле прошлого года.

В то же время литовские чиновники пытаются показать, что в стране принимаются защитные меры, избегая при этом распространения паники.

"В мирное время говорить о том, что пограничные муниципалитеты опасны, когда мы имеем обязательства НАТО и стран-партнеров, было бы безумием. Было бы безответственно беспокоить людей и говорить об опасности на границе, но реальность такова - каждый из нас должен найти способ подойти к этому очень сложному вопросу войны, потому что это реальность", - отметил для LRT представитель Пожарно-спасательной службы (PAGD), который занимается гражданской защитой, Донатас Гуревичюс.

В свою очередь руководитель Центра медиаопераций Департамента стратегических коммуникаций Вооруженных сил Литвы, майор Гинтаутас Чуниус сказал, что подготовка к конфликту должна рассматриваться в обществе как обычная, долгосрочная деятельность, "как и все другие аспекты жизни".

"Мы наблюдаем, что наибольший положительный отклик вызывают не "хорошие новости" (например, "угрозы нет, мы все в безопасности"), а последовательная позиция и своевременное представление реальных фактов вместе с оценкой того, что эти факты означают", - добавил он.

Кроме того, майор подчеркнул:

"Вооруженные силы Литвы всегда придерживались одной позиции: во-первых, в долгосрочной перспективе угроза со стороны России остается неизменной. Это один из недостатков, с которым литовское государство живет уже сотни лет и, скорее всего, будет жить и в дальнейшем. Во-вторых, учитывая этот вывод, необходима постоянная готовность, и чем интенсивнее она есть, тем больше вероятность достижения эффективного сдерживания".

Американская разведка узнала, что Путин планирует новое вторжение

Главред писал, что по данным Reuters, в отчетах разведки США говорится, что диктатору Владимиру Путину нужна вся Украина, и не только она. Речь идет о плане по возвращению под влияние Москвы всех территорий бывшего СССР.

Издание отмечает, что отчеты разведки разительно отличаются от картины, которую рисуют президент США Дональд Трамп и его команда: стремясь к быстрому урегулированию в Украине, они на публику рассказывают, как сильно Путин хочет мира.

Угроза нападения России на страны Запада - последние новости

Напомним, Главред писал, что группа российских пограничников на днях пересекла границу с Эстонией. Вероятно, это часть более широкой кампании Кремля по созданию информационных и психологических условий для подготовки к будущей войне между НАТО и Россией.

Накануне лидер России Владимир Путин назвал чушью заявления о возможном нападении РФ на Европу. Европейские политики якобы "вбивают в головы страхи" о неизбежном столкновении с РФ.

Ранее стало известно, что Россия передислоцирует свои оккупационные войска на восточный фланг НАТО, если в Украине таки будет заключено мирное соглашение о завершении войны.

Больше новостей:

Что известно о LRT?

Литовское национальное радио и телевидение (LRT) - литовский публичный вещатель, пишет Википедия. Литовское национальное радио и телевидение основано Законом о Литовском национальном радио и телевидении от 8 октября 1996 года как преемник Литовского радио и телевидения, в том же году LR 3 был закрыт. Несмотря на изменение названия, сокращение "ЛРТ" оставлено. В 1998 году LTV был переименован в LRT.

Редакционная политика сайта Главред

Европа Беларусь Литва страны Балтии Восточная Европа российское вторжение
