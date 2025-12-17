Путин обещает не нападать НАТО, но в Минобороны проговорились о реальных планах РФ

Ключевые заявления:
- Путин назвал заявления о нападении РФ на Европу чушью
- Европейские политики якобы вбивают страхи в головы
- Министр обороны РФ заявил о подготовке НАТО к противостоянию с Россией
Лидер России Владимир Путин назвал чушью заявления о возможном нападении РФ на Европу. Европейские политики якобы "вбивают в головы страхи" о неизбежном столкновении с РФ. Об этом Путин заявил 17 декабря на заседании коллегии Минобороны, пишут росСМИ.
Путин назвал заявления о российской угрозе для ЕС попыткой политиков "повысить градус истерии" и вбить в головы людей страхи. По его словам, Россия якобы стремилась стать равноправным членом "цивилизованной семьи" после распада СССР, однако Запад выбрал путь расширения НАТО.
Несмотря на заверения в отсутствии агрессивных планов, Путин вновь напомнил о требованиях вернуть нерасширение Альянса на восток. В своем выступлении российский лидер употребил резкую терминологию, назвав европейских политиков "подсвинками".
Путин в очередной раз повторил мантру о том, что "не Россия начала войну", возложив ответственность на прежнюю администрацию США и непрерывную военную помощь НАТО для Украины. Он заявил, что именно Вашингтон и его союзники якобы довели ситуацию до войны в Украине, рассчитывая развалить Россию за короткий период.
Смотрите видео заявления Путина:
Заявление министра обороны РФ о войне с НАТО
Министр обороны Андрей Белоусов дополнил риторику Путина более конкретными обвинениями. Он заявил о "форсированной подготовке" НАТО к противостоянию с РФ на рубеже 2030-х годов.
По его словам, коалиционные силы Альянса наращиваются, обновляется номенклатура ядерных боеприпасов, увеличивается оперативность переброски войск на восточный фланг и растут военные расходы. Белоусов заявил, что политика Запада создает предпосылки для продолжения боевых действий и в 2026 году.
Российский министр прямо заявил о необходимости "навязывать противнику свою войну", что фактически подтверждает намерения Кремля продолжать агрессию, несмотря на все заявления Путина о стремлении к "равноправному сотрудничеству" с ЕС.
Какой может быть война РФ с НАТО - мнение эксперта
Война между Россией и странами НАТО, если она начнется, будет развиваться быстрее, чем в Украине, однако ее завершение не будет быстрым, считает военно-политический аналитик Александр Коваленко. По его словам, продолжительность войны будет зависеть от целей европейских государств.
Коваленко отметил, если цель - освободить оккупированные территории и защитить границы, война будет короткой. Если же НАТО решит продвигаться к Москве, чтобы свергнуть режим Путина, конфликт может длиться до двух лет.
"Есть только два варианта: либо европейцы исключительно освобождают свои территории, которые захватит Россия, либо идут в Москву и "сажают на бутылку" Путина", - добавил эксперт.
Нападение РФ на НАТО - последние новости
Напомним, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны Альянса уже сейчас должны готовиться к возможной эскалации со стороны России. По его словам, многие союзники до сих пор недооценивают масштаб угрозы и не спешат увеличивать оборонные расходы.
Ранее президент Федеральной службы внешней разведки Германии Мартин Йегер заявил, что Россия готова в любой момент проверить границы Европы и устроить "горячее противостояние". По его словам, Кремль использует гибридные средства, считает европейцев противником и стремится дестабилизировать НАТО и демократии Европы.
Как сообщал Главред, администрация Трампа ставит Европу перед реальностью, что США могут сократить свою роль гаранта безопасности, поэтому ЕС ускоренно работает над собственной обороной.
Читайте также:
- "Мир не за горами": Эрдоган после встречи с Путиным заговорил о завершении войны
- Последний рывок России: Романенко раскрыл планы Путина на 2026 год
- У Путина ответили на идею рождественского перемирия и отличились порцией цинизма
Об источнике: Министерство обороны России
Министерство обороны Российской Федерации - федеральный орган исполнительной власти (федеральное министерство), который проводит военную политику и осуществляет государственное управление в области обороны РФ. Из-за вторжения России в Украину в феврале 2022 года Министерство обороны Российской Федерации было внесено в санкционный список Евросоюза. 3 марта 2022 года Минобороны РФ внесено в санкционные списки США, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред