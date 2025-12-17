Укр
Путин обещает не нападать НАТО, но в Минобороны проговорились о реальных планах РФ

Руслана Заклинская
17 декабря 2025, 14:49обновлено 17 декабря, 15:24
452
Минобороны РФ прогнозирует столкновение с НАТО до 2030 года.
Владимир Путин и Андрей Белоусов во время заседания Минобороны РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Ключевые заявления:

  • Путин назвал заявления о нападении РФ на Европу чушью
  • Европейские политики якобы вбивают страхи в головы
  • Министр обороны РФ заявил о подготовке НАТО к противостоянию с Россией

Лидер России Владимир Путин назвал чушью заявления о возможном нападении РФ на Европу. Европейские политики якобы "вбивают в головы страхи" о неизбежном столкновении с РФ. Об этом Путин заявил 17 декабря на заседании коллегии Минобороны, пишут росСМИ.

Путин назвал заявления о российской угрозе для ЕС попыткой политиков "повысить градус истерии" и вбить в головы людей страхи. По его словам, Россия якобы стремилась стать равноправным членом "цивилизованной семьи" после распада СССР, однако Запад выбрал путь расширения НАТО.

видео дня

Несмотря на заверения в отсутствии агрессивных планов, Путин вновь напомнил о требованиях вернуть нерасширение Альянса на восток. В своем выступлении российский лидер употребил резкую терминологию, назвав европейских политиков "подсвинками".

Путин в очередной раз повторил мантру о том, что "не Россия начала войну", возложив ответственность на прежнюю администрацию США и непрерывную военную помощь НАТО для Украины. Он заявил, что именно Вашингтон и его союзники якобы довели ситуацию до войны в Украине, рассчитывая развалить Россию за короткий период.

Смотрите видео заявления Путина:

Владимир Путин / Фото: скриншот

Заявление министра обороны РФ о войне с НАТО

Министр обороны Андрей Белоусов дополнил риторику Путина более конкретными обвинениями. Он заявил о "форсированной подготовке" НАТО к противостоянию с РФ на рубеже 2030-х годов.

По его словам, коалиционные силы Альянса наращиваются, обновляется номенклатура ядерных боеприпасов, увеличивается оперативность переброски войск на восточный фланг и растут военные расходы. Белоусов заявил, что политика Запада создает предпосылки для продолжения боевых действий и в 2026 году.

Российский министр прямо заявил о необходимости "навязывать противнику свою войну", что фактически подтверждает намерения Кремля продолжать агрессию, несмотря на все заявления Путина о стремлении к "равноправному сотрудничеству" с ЕС.

Какой может быть война РФ с НАТО - мнение эксперта

Война между Россией и странами НАТО, если она начнется, будет развиваться быстрее, чем в Украине, однако ее завершение не будет быстрым, считает военно-политический аналитик Александр Коваленко. По его словам, продолжительность войны будет зависеть от целей европейских государств.

Коваленко отметил, если цель - освободить оккупированные территории и защитить границы, война будет короткой. Если же НАТО решит продвигаться к Москве, чтобы свергнуть режим Путина, конфликт может длиться до двух лет.

"Есть только два варианта: либо европейцы исключительно освобождают свои территории, которые захватит Россия, либо идут в Москву и "сажают на бутылку" Путина", - добавил эксперт.

Нападение РФ на НАТО - последние новости

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны Альянса уже сейчас должны готовиться к возможной эскалации со стороны России. По его словам, многие союзники до сих пор недооценивают масштаб угрозы и не спешат увеличивать оборонные расходы.

Ранее президент Федеральной службы внешней разведки Германии Мартин Йегер заявил, что Россия готова в любой момент проверить границы Европы и устроить "горячее противостояние". По его словам, Кремль использует гибридные средства, считает европейцев противником и стремится дестабилизировать НАТО и демократии Европы.

Как сообщал Главред, администрация Трампа ставит Европу перед реальностью, что США могут сократить свою роль гаранта безопасности, поэтому ЕС ускоренно работает над собственной обороной.

Об источнике: Министерство обороны России

Министерство обороны Российской Федерации - федеральный орган исполнительной власти (федеральное министерство), который проводит военную политику и осуществляет государственное управление в области обороны РФ. Из-за вторжения России в Украину в феврале 2022 года Министерство обороны Российской Федерации было внесено в санкционный список Евросоюза. 3 марта 2022 года Минобороны РФ внесено в санкционные списки США, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Евросоюз НАТО Владимир Путин Путин новости война России и Украины
Пять знаков зодиака ждет самый успешный день в жизни - список везунчиков

