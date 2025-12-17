Леся Никитюк рассекретила нежное прозвище сына — детали

Известная ведущая готовится к Рождеству в семейном кругу.

Как называют сына Леси Никитюк / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Никитюк

Известная украинская ведущая Леся Никитюк показала свою подготовку к Рождеству и Новому году. Ведущая нарядила елочку и, показывая ее в Instagram, раскрыла ласковое прозвище сына.

Никитюк показала кадры из дома, который уже был празднично украшен к зимним праздникам, и рассказала, что это будет первое Рождество, которое она встретит вместе с сыном.

"Я уже нарядила елку, первую елку, которую увидит Оскар", — раскрыла ведущая.

Сын Леси Никитюк Оскар / фото: instagram.com, Леся Никитюк

Леся поделилась своими впечатлениями о том, что ее маленький сын впервые почувствует атмосферу праздника, и раскрыла, какое милое прозвище дала Оскару.

"Первая елка, которую увидит наш босс, будет сидеть и смотреть на огоньки. Елка тоже особенная в этом году, я много лет специально не распаковывала игрушки, держала их на спешл-рождество в моей жизни", — призналась Никитюк.

Елочка Леси Никитюк / фото: instagram.com, Леся Никитюк

Также ведущая подчеркнула, что очень важно дарить позитивные эмоции близким людям. Знаменитость показала на собственном примере, как радует своих родителей.

"Очень важно в нашей жизни получать эмоции. Думаю, вы часто наблюдаете за тем, как я дарю эмоции своим родителям. Мне действительно нравится что-то интересное для них готовить", — рассказала Леся.

Леся Никитюк / инфографика: Главред

Леся Нікітюк / інфографіка: Главред

О персоне: Леся Никитюк Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

