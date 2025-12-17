Укр
Читать на украинском
Игорь Суркис назначил нового главного тренера "Динамо" – кто он

Виталий Кирсанов
17 декабря 2025, 10:53
После увольнения Александра Шовковского, Игорь Костюк исполнял обязанности главного тренера.
Игорь Суркис назначил нового главного тренера "Динамо"
Игорь Суркис назначил нового главного тренера "Динамо" / Колаж: Главред, фото: instagram.com/kostiuk.ihor, скриншот

Кратко:

  • Руководство клуба полностью доверяет Игорю Костюку
  • Следующая игра команды состоится 18 декабря

Главным тренером ФК "Динамо" (Киев) стал Игорь Костюк. Об этом сообщил президент клуба Игорь Суркис, информирует пресс-служба киевской команды.

"Игорь Владимирович - талантливый тренер, который уже много лет работает в нашем клубе. Он воспитал не одно поколение талантливых молодых игроков, многие из которых сейчас выступают на самом высоком уровне в европейских топ-чемпионатах", - рассказал Суркис.

По его словам, Костюк "хорошо знает динамовскую молодежь и не боится доверять молодым игрокам, которые уже успели проявить себя на уровне первой команды".

"Это тренер, который умеет находить правильный подход к игрокам. За время работы в клубе Костюк доказал свой профессионализм и высокую квалификацию, хорошо проявил себя в качестве исполняющего обязанности главного тренера в крайне сложный для команды период", - подчеркнул президент клуба.

Он добавил, что руководство клуба полностью доверяет Костюку и "считает, что он способен вывести команду на достойное место в украинском и европейском футболе".

После увольнения Александра Шовковского, Костюк исполнял обязанности главного тренера. Пока он тренировал команду, "Динамо" сыграло четыре матча, в том числе потерпело поражение от "Полтавы" (1:2) и "Фиорентины" (1:2) и одержало победу над "Кудровкой" (2:1) и "Вересом" (3:0).

В таблице УПЛ 2025/26 "Динамо" сейчас на четвертом месте с 26 очками
В таблице УПЛ 2025/26 "Динамо" сейчас на четвертом месте с 26 очками / Фото: скриншот

Следующая игра команды состоится 18 декабря. Киевляне сойдутся с армянским клубом "Ноа" в заключительном туре основного этапа Лиги конференций. Ближайший поединок в чемпионате Украины "Динамо" проведет 21 февраля против львовского "Руха".

Как ранее сообщал Главред, главный тренер житомирского "Полесья" Руслан Ротань дисквалифицирован на пять матчей из-за неспортивного поведения во время поединка 15-го тура УПЛ против "Руха", из которых два - условно, с испытательным сроком на один год.

Кроме того, исполняющий обязанности главного тренера киевского "Динамо" Игорь Костюк оказался в центре внимания из-за слухов относительно своего будущего в клубе. Окончательное решение о продлении его работы пока не принято.

Напомним, что в ночь на воскресенье, 14 декабря, состоялся дебютный поединок украинского бойца ММА Ярослава Амосова в рамках UFC on ESPN 73 против американца Нила Мегни, пишет Чемпион.

Динамо Киев - самый титулованный клуб Украины

Динамо Киев - украинский футбольный клуб из города Киев, постоянный участник чемпионатов Украины по футболу. Самый титулованный футбольный клуб СССР и Украины. Как сообщает Википедия, клуб был основан 13 мая 1927 года. В первом чемпионате независимой Украины "Динамо" уступило в матче за звание чемпиона симферопольской "Таврии". Однако после этого киевляне девять раз подряд выигрывали золотые медали.

В 1997 году "Динамо" вновь возглавил Валерий Лобавновский. Под его руководством в 1999-м бело-голубые дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, где по сумме двух матчей уступили мюнхенской "Баварии" (3:3 и 0:1). Лобановский умер 13 мая 2002-го года. После смерти Лобановского "Динамо" возглавляли Алексей Михайличенко, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Анатолий Демьяненко, Юрий Семин, Олег Блохин, Сергей Ребров и другие.

