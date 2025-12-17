Укр
"У цинизма Путина нет границ": генерал предупредил, чем опасен мирный план США

Анна Косик
17 декабря 2025, 09:52
Важные для Киева вопросы в мирном плане Трампа до сих пор не учтены.
'У цинизма Путина нет границ': генерал предупредил, чем опасен мирный план США
Мирный план США учитывает интересы Кремля / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, whitehouse.gov

Что сказал Романенко:

  • Мирный план США составлен на основе пожеланий Кремля
  • США могут предоставить Украине реальные гарантии безопасности, но пока не хотят

В мирном плане США осталось немало тяжелых для Украины позиций, несмотря на то, что количество пунктов накануне сократили. Об этом в чате на Главреде рассказал военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

По его словам, план президента США Дональда Трампа не совсем американский. Фактически, его разрабатывали представители страны-агрессора России и просто передали американцам, а Трамп обозвал его своим планом.

Могут ли США предоставить Украине гарантии безопасности

Среди важнейших для Украины вопросов, которые до сих пор не удалось согласовать - решение по территориям и гарантиям безопасности. Украинское военно-политическое руководство требует действенных гарантий безопасности от Запада и это не спроста.

"Многочисленные соглашения о гарантиях, которые Украина подписала с европейскими странами, так и не были проведены через парламенты этих стран. Соответственно, они не будут играть никакой роли в обеспечении безопасности Украины. США могли бы предоставить Украине реальные гарантии безопасности, ведь они имеют такие договоры с другими государствами, например, с Израилем, Японией, Южной Кореей. Но пока американцы на это идти не хотят", - отметил Романенко.

Поэтому сейчас в плане Трампа реализуются только ультимативные подходы кремлевского диктатора Путина: Украина должна отдать все, чего хочет Москва, не получая никаких гарантий.

"Более того, цинично поднимается вопрос о гарантиях со стороны России. Такими темпами нам еще предложат ввести российские войска до Днепра, и только тогда Россия подпишет договор и будет обеспечивать нашу безопасность. У цинизма Путина нет границ, у цинизма Трампа, к сожалению, тоже", - добавил эксперт.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Какие самые сложные вопросы для Украины в переговорах с США

Главред писал, что по словам украинского президента Владимира Зеленского, Киев ведет переговоры прежде всего для того, чтобы его интересы были учтены и защищены.

Он отметил, что партнеры внимательно прислушиваются к Украине, готовы оказывать поддержку и искать решения, которые сделают мир достойным, а безопасность - гарантированной. Гарантии безопасности должны быть эффективными и понятными прежде всего для украинского народа.

"Есть сложные вещи, в частности, что касается территории. Безусловно, все поднимаются вопросы. И здесь важно, чтобы мы все работали на то, чтобы такие вопросы были абсолютно справедливыми", - добавил он.

Мирный план Трампа - последние новости

Напомним, Главред писал, что несмотря на заявления спецпредставителя США Стивена Уиткоффа о "серьезном прогрессе" в переговорах по завершению войны в Украине, реальный процесс фактически стоит на месте. Причиной является то, что Вашингтон продвигает российские требования, которые категорически неприемлемы для Киева.

Ранее сообщалось, что США предлагают Украине гарантии безопасности, аналогичные тем, которые она получала бы в рамках НАТО. Но американское предложение сопровождается неявным ультиматумом - его нужно принять сейчас, иначе следующее предложение не будет таким щедрым.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на пять документов "мирного плана", которые должен будет утвердить и Конгресс США.

О персоне: Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

война в Украине Игорь Романенко Мирный план Трампа
