Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ готовит экологическую катастрофу для большого города - генерал предупредил об угрозе

Юрий Берендий
17 декабря 2025, 03:07
106
Россия рассматривает сценарий намеренного инфраструктуры Херсона, что может привести к гуманитарной и экологической катастрофе, отметил Романенко.
РФ готовит экологическую катастрофу для большого города - генерал предупредил об угрозе
РФ готовит экологическую и гуманитарную катастрофу для Херсона / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Романенко:

  • Россияне работают над планом экологической и гуманитарной катастрофы в Херсоне
  • Имея дело с россиянами - стоит готовиться к худшему сценарию

СМИ со ссылкой на перехваченные закрытые документы РФ ранее сообщали, что страна-агрессор Россия планирует интенсифицировать удары по энергетическим объектам и системам водоочистки Херсона. В случае реализации этих планов Херсон останется без водоснабжения, а сточные воды не смогут попасть в водоочистные сооружения. В случае переполнения коллекторов, неочищенные стоки могут напрямую попасть в Днепр и Черное море. Планы РФ по созданию экологической катастрофы в Херсоне прокомментировал во время чата на Главреде военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

"Такие планы есть, россияне над этим работают. Пока это сделать не удалось, но Херсон обстреливается регулярно", - указал он.

видео дня

Романенко подчеркнул, что Россия без всяких колебаний использует боевые дроны против мирных жителей, полностью игнорируя международное право. В то же время Москва оправдывает свои действия ссылками на собственные законы, которые российские власти меняют и переписывают по своему усмотрению.

Он подчеркнул, что в действиях РФ как на фронте, так и во влиянии на гражданское население Украины четко проступает ее циничная, террористическая сущность.

"Поэтому мы всегда должны отрабатывать все сценарии и готовиться к худшему, имея дело с Россией. В том числе и по Херсону может быть реализован тот план", - резюмирует он.

Смотрите видео, в котором генерал Романенко рассказал, какими будут новые цели России после Покровска, ждать ли массированных обстрелов на Рождество и Новый год, а также что будет с войной в 2026 году:

Что этому предшествовало

О намерениях россиян устроить экологическую и гуманитарную катастрофу в Херсоне впервые говорилось в расследовании 24 канала. Журналистам удалось получать тайные документы о планах российских оккупационных войск в которых говорилось об усилении террористических атак по городу, в частности по объектам энергетики и водоочистным сооружениям.

Специалисты предостерегают, что в случае разрушения Херсонской ТЭС и ключевых элементов энергосистемы может сработать цепная реакция, ведь отсутствие электроснабжения мгновенно остановит насосные станции водозабора, канализационные насосы и очистные комплексы.

Подчеркивается, что остановка канализационных насосов уже через 6-12 часов приведет к переполнению коллекторов, ведь сточные воды не будут попадать на очистку. В результате самотечные участки канализационной сети, около 70% которой находится в аварийном состоянии, начнут разрушаться и прорываться из-за изношенных коммуникаций и невозможности их восстановления под постоянными обстрелами.

В материалах расследования также отмечается, что в случае вывода из строя очистных сооружений в Камышанах с пропускной способностью 250 тысяч кубометров в сутки все неочищенные стоки будут напрямую сбрасываться в Днепр. Отсутствие биологической очистки будет означать попадание органических веществ, патогенных микроорганизмов и тяжелых металлов в Днепро-Бугский лиман, который имеет прямую связь с Черным морем.

"Учитывая то, что Херсон фактически расположен возле морской акватории, путь загрязненной воды к Черному морю будет крайне коротким. "И речь идет не только о стоках. В условиях высокой концентрации, феномен "черноморского цветения воды" приведет к развитию цианобактерий. В Черном море существует около двадцати видов цианобактерий, которые выделяют опасные токсины. Эти сине-зеленые водоросли способны внезапно наращивать численность (так называемое цветение воды, algae bloom), и выделять большое количество токсинов в случае загрязнения воды органическими веществами. Например, сине-зеленая водоросль микроцистис (Microcystis aeruginosa), выделяет токсины, которые поражают печень и нервную систему. Выбросы бытовых, сельскохозяйственных и промышленных сточных вод являются одной из основных причин, провоцирующих цветение воды, а сами вспышки цветения имеют значительное негативное влияние на здоровье людей, вылов рыбы, аквакультуру и т.д.", - говорится в тексте расследования.

Какую новую тактику ударов по Украине применяет Россия - мнение эксперта

Как писал Главред, военный аналитик Олег Жданов отметил, что российские войска применяют новую тактику ударов по Украине. Если раньше атаки более-менее равномерно охватывали разные регионы страны, то сейчас Москва переходит к выборочному сосредоточению ресурсов. Такая тактика предполагает массовое применение ракет и дронов на отдельных направлениях, что создает повышенное давление на систему противовоздушной обороны.

"Россия изменила тактику - теперь они берут отдельный район и наносят туда массовый удар. Когда они разрушают силы по всей территории Украины, у нас есть возможность более эффективно отбиваться. А когда идет сосредоточение на отдельные районы, им удается перегружать нашу ПВО, которая не настолько развита, как нам хотелось бы и как необходимо для обеспечения надлежащего уровня безопасности", - отметил Жданов в комментарии ТСН.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, по данным мониторинговых ресурсов Россия разворачивает подготовку к новому масштабному ракетно-дроновому удару по Украине.

В ночь на 16 декабря российские войска атаковали Запорожье дронами типа "Шахед". В результате удара повреждена жилая многоэтажка. Как сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, жителей верхних этажей дома пришлось эвакуировать.

Также сообщается, что в период с 8 по 14 декабря российские оккупационные войска выпустили по Украине более 1500 ударных беспилотников, почти 900 управляемых авиабомб и 46 ракет различных типов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Другие новости:

О персоне: Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Херсона Херсонская область новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин хочет захватить всю Украину: у Трампа сделали тревожное заявление

Путин хочет захватить всю Украину: у Трампа сделали тревожное заявление

02:19Мир
Войска Запада в Украине могут вступить в бой с армией РФ: Мерц назвал условие

Войска Запада в Украине могут вступить в бой с армией РФ: Мерц назвал условие

00:21Мир
В Киеве прогремели взрывы: дроны атакуют столицу, что известно

В Киеве прогремели взрывы: дроны атакуют столицу, что известно

23:07Война
Реклама

Популярное

Ещё
Что известно о женах Степана Гиги: школьная любовь и 20-летний брак

Что известно о женах Степана Гиги: школьная любовь и 20-летний брак

Карта Deep State онлайн за 16 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 16 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Неудачи обойдут их стороной: каких знаков зодиака ожидает финансовый прорыв

Неудачи обойдут их стороной: каких знаков зодиака ожидает финансовый прорыв

Гороскоп на завтра 17 декабря: Скорпионам - триумф, Рыбам - страх

Гороскоп на завтра 17 декабря: Скорпионам - триумф, Рыбам - страх

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке самолета за 45 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке самолета за 45 секунд

Последние новости

03:30

Будет вау-эффект: что подарить на Рождество тем, у кого всё есть

03:07

РФ готовит экологическую катастрофу для большого города - генерал предупредил об угрозеВидео

02:53

Сенсационное открытие: ученые нашли древнейшее свидетельство жизни на Земле

02:22

Новый режим освещения улиц стал ловушкой для водителей - предупреждение эксперта

02:19

Путин хочет захватить всю Украину: у Трампа сделали тревожное заявление

Что будет с войной в 2026 году, и готовит ли РФ обстрел на Новый год – прогноз генерала РоманенкоЧто будет с войной в 2026 году, и готовит ли РФ обстрел на Новый год – прогноз генерала Романенко
01:48

Эксперты назвали 5 неожиданных мест, где нельзя ставить увлажнитель воздуха

01:30

Старший сын Дональда Трампа женится на светской львице - деталиВидео

01:25

Украинцам анонсировали повышение пенсий: кому и с какого возраста выплачивают

00:21

Войска Запада в Украине могут вступить в бой с армией РФ: Мерц назвал условие

Реклама
16 декабря, вторник
23:07

В Киеве прогремели взрывы: дроны атакуют столицу, что известно

22:55

"Россияне так не любят": что стоит за отказом Кремля от рождественского перемирия

22:23

Люди ставят жидкость для мытья посуды в духовку и остаются в восторге: в чем идеяВидео

22:23

Как часто надо купать кота: ответ удивит даже опытных хозяевВидео

22:19

Анджелина Джоли впервые показала шрамы после удаления молочных желез

21:28

Десятки россиян сожгли вместе с техникой: десантники разгромили врага на востокеВидео

21:27

Сын Киркорова отвернулся от отца: что произошло

21:18

Почему рождественское перемирие на фронте не имеет смысла - Жорин указал на нюанс

20:54

"Хроникам Нарнии" 20 лет: как сейчас выглядят дети-актеры из зимней сказки

20:47

Не навоз и пепел: эксперт назвал органическое удобрение из кухни для смородиныВидео

20:28

"Немедленно выселить": путинистка Долина окончательно лишилась квартиры

Реклама
20:23

Как приготовить идеальную жареную картошку: главный секрет безупречного блюдаВидео

19:56

Графики отключения света для Киева и области: какими будут ограничения ДТЭК 17 декабряФото

19:43

Украина провела прямые переговоры с Россией - о чем договорилисьВидео

19:41

Иностранный клуб отказался от трансфера форварда "Динамо": что стало причиной

19:38

Роксолана Пыртко досье

19:27

В регионах объявили штормовое предупреждение: названа дата резкого похолодания

19:19

Зеленский назвал главное условие проведения выборов в Украине и вероятные сроки

19:10

После Покровска оккупанты пойдут дальше: у Путина новый планмнение

19:02

"Широкая публика, конечно, не знала": Павел Зибров раскрыл диагноз Степана Гиги

18:40

Свет будут выключать не всем: Укрэнерго опубликовало новые графики на 17 декабря

18:14

В Украине изменили правила отключения света - кого затронут нововведения

17:59

Страх бизнеса перед властью: почему нужен публичный разговор Президента с бизнес-элитой

17:51

Страну атакует жесткая магнитная буря: названа опасная для здоровья дата

17:50

"Кричал на весь лес": мужчина в Украине нашел 1500-летний клад, что там былоВидео

17:46

В Украине может появиться новый налог - что известно

17:36

"Не хотел давать согласие": Леся Никитюк сделала большую услугу Степану ГигеВидео

17:34

Удастся ли закончить войну в Украине до Рождества - политолог раскрыл два варианта

17:32

Когда-то было самым большим в Европе: где находится самое длинное село в Украине

17:26

Что ждет украинских военных после войны - Зеленский назвал два сценария

17:09

Сколько еще сможет воевать Россия - генерал предупредил о планах Кремля по войне

Реклама
16:55

Проблема не в генерации: эксперт назвал причину сложных графиков отключений

16:27

План засекретили - раскрыто, когда войска стран-союзников могут появиться в Украине

16:23

Евро рекордно подорожал, доллар резко обвалился: новый курс валют на 17 декабря

16:06

Их можно уверенно переводить на газ: рейтинг надежных и "вечных" немецких авто

15:59

Большой пакет военной помощи от Британии: какие системы получат ВСУ

15:45

Одна вещи, которую нужно положить в карман: приметы в праздник 17 декабря

15:45

Украинцам рекомендуют в декабре раскладывать вату на кухне: для чего

15:44

"Много баловался": Козловский разоткровенничался о своей зависимости

15:36

"Нам будет непросто": генерал назвал дату и сценарий прекращения боевых действийВидео

15:30

Известная украинская актриса перенесла жизненно необходимую операцию

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять