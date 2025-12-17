РФ готовит экологическую катастрофу для большого города - генерал предупредил об угрозе

Россия рассматривает сценарий намеренного инфраструктуры Херсона, что может привести к гуманитарной и экологической катастрофе, отметил Романенко.

О чем сказал Романенко:

Россияне работают над планом экологической и гуманитарной катастрофы в Херсоне

Имея дело с россиянами - стоит готовиться к худшему сценарию

СМИ со ссылкой на перехваченные закрытые документы РФ ранее сообщали, что страна-агрессор Россия планирует интенсифицировать удары по энергетическим объектам и системам водоочистки Херсона. В случае реализации этих планов Херсон останется без водоснабжения, а сточные воды не смогут попасть в водоочистные сооружения. В случае переполнения коллекторов, неочищенные стоки могут напрямую попасть в Днепр и Черное море. Планы РФ по созданию экологической катастрофы в Херсоне прокомментировал во время чата на Главреде военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

"Такие планы есть, россияне над этим работают. Пока это сделать не удалось, но Херсон обстреливается регулярно", - указал он. видео дня

Романенко подчеркнул, что Россия без всяких колебаний использует боевые дроны против мирных жителей, полностью игнорируя международное право. В то же время Москва оправдывает свои действия ссылками на собственные законы, которые российские власти меняют и переписывают по своему усмотрению.

Он подчеркнул, что в действиях РФ как на фронте, так и во влиянии на гражданское население Украины четко проступает ее циничная, террористическая сущность.

"Поэтому мы всегда должны отрабатывать все сценарии и готовиться к худшему, имея дело с Россией. В том числе и по Херсону может быть реализован тот план", - резюмирует он.

Что этому предшествовало

О намерениях россиян устроить экологическую и гуманитарную катастрофу в Херсоне впервые говорилось в расследовании 24 канала. Журналистам удалось получать тайные документы о планах российских оккупационных войск в которых говорилось об усилении террористических атак по городу, в частности по объектам энергетики и водоочистным сооружениям.

Специалисты предостерегают, что в случае разрушения Херсонской ТЭС и ключевых элементов энергосистемы может сработать цепная реакция, ведь отсутствие электроснабжения мгновенно остановит насосные станции водозабора, канализационные насосы и очистные комплексы.

Подчеркивается, что остановка канализационных насосов уже через 6-12 часов приведет к переполнению коллекторов, ведь сточные воды не будут попадать на очистку. В результате самотечные участки канализационной сети, около 70% которой находится в аварийном состоянии, начнут разрушаться и прорываться из-за изношенных коммуникаций и невозможности их восстановления под постоянными обстрелами.

В материалах расследования также отмечается, что в случае вывода из строя очистных сооружений в Камышанах с пропускной способностью 250 тысяч кубометров в сутки все неочищенные стоки будут напрямую сбрасываться в Днепр. Отсутствие биологической очистки будет означать попадание органических веществ, патогенных микроорганизмов и тяжелых металлов в Днепро-Бугский лиман, который имеет прямую связь с Черным морем.

"Учитывая то, что Херсон фактически расположен возле морской акватории, путь загрязненной воды к Черному морю будет крайне коротким. "И речь идет не только о стоках. В условиях высокой концентрации, феномен "черноморского цветения воды" приведет к развитию цианобактерий. В Черном море существует около двадцати видов цианобактерий, которые выделяют опасные токсины. Эти сине-зеленые водоросли способны внезапно наращивать численность (так называемое цветение воды, algae bloom), и выделять большое количество токсинов в случае загрязнения воды органическими веществами. Например, сине-зеленая водоросль микроцистис (Microcystis aeruginosa), выделяет токсины, которые поражают печень и нервную систему. Выбросы бытовых, сельскохозяйственных и промышленных сточных вод являются одной из основных причин, провоцирующих цветение воды, а сами вспышки цветения имеют значительное негативное влияние на здоровье людей, вылов рыбы, аквакультуру и т.д.", - говорится в тексте расследования.

Как писал Главред, военный аналитик Олег Жданов отметил, что российские войска применяют новую тактику ударов по Украине. Если раньше атаки более-менее равномерно охватывали разные регионы страны, то сейчас Москва переходит к выборочному сосредоточению ресурсов. Такая тактика предполагает массовое применение ракет и дронов на отдельных направлениях, что создает повышенное давление на систему противовоздушной обороны.

"Россия изменила тактику - теперь они берут отдельный район и наносят туда массовый удар. Когда они разрушают силы по всей территории Украины, у нас есть возможность более эффективно отбиваться. А когда идет сосредоточение на отдельные районы, им удается перегружать нашу ПВО, которая не настолько развита, как нам хотелось бы и как необходимо для обеспечения надлежащего уровня безопасности", - отметил Жданов в комментарии ТСН.

Напомним, как ранее сообщал Главред, по данным мониторинговых ресурсов Россия разворачивает подготовку к новому масштабному ракетно-дроновому удару по Украине.

В ночь на 16 декабря российские войска атаковали Запорожье дронами типа "Шахед". В результате удара повреждена жилая многоэтажка. Как сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, жителей верхних этажей дома пришлось эвакуировать.

Также сообщается, что в период с 8 по 14 декабря российские оккупационные войска выпустили по Украине более 1500 ударных беспилотников, почти 900 управляемых авиабомб и 46 ракет различных типов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

О персоне: Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

