РФ сменила тактику массированных обстрелов: Жданов о вероятной дате нового удара

Россия сменила тактику — теперь они берут отдельный район и наносят туда массовый удар.

РФ может готовить новый удар по Украине / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, defence-ua.com

Важное из заявлений Жданова:

Российская армия изменила подход к нанесению ударов по Украине

У РФ хватает и ракет морского, сухопутного и воздушного базирования

О вероятных сроках следующей ракетной атаки РФ рассказал известный военный аналитик Олег Жданов.

По его словам, российская армия изменила подход к нанесению ударов по Украине, пишет ТСН.

Если раньше обстрелы распределялись относительно равномерно по всей стране, то сейчас Москва делает ставку на точечную концентрацию сил. Такой подход позволяет сосредоточить большое количество ракет и дронов на одном направлении, создавая чрезмерную нагрузку на систему противовоздушной обороны.

"Россия сменила тактику — теперь они берут отдельный район и наносят туда массовый удар. Когда они разрушают силы по всей территории Украины, у нас есть возможность более эффективно отражаться. А когда идет сосредоточение на отдельные районы, им удается перегружать нашу ПВО, которая не столь развита, как нам хотелось бы и как необходимо для обеспечения должного уровня безопасности", — отметил Жданов.

Эксперт пояснил, что при рассредоточенных атаках украинская ПВО справляется эффективнее. Однако массированные удары по отдельным регионам усложняют задачу защиты, поскольку возможности противовоздушной обороны всё ещё ограничены и не покрывают все потребности.

/ Инфографика Главреда

Говоря о потенциале РФ, Жданов отметил, что у противника остаётся значительный запас вооружений. Речь идёт о ракетах морского, наземного и воздушного базирования, а также беспилотниках, что позволяет осуществлять сотни пусков за одну ночь. При этом атаки могут проводиться поэтапно — сначала одним типом вооружений, затем другим.

"У РФ хватает и ракет морского, сухопутного и воздушного базирования, и дронов, чтобы совершать 400–500 пусков за одну ночь. Они могут разбивать массированный удар на две части — сначала одни типы ракет и дроны, потом другие", — отметил эксперт.

Жданов подчеркнул, что вероятность новых ударов во многом зависит от хода международных переговоров. Если дипломатические процессы приведут к договорённостям, интенсивность атак может снизиться. В противном случае, по его оценке, угроза остаётся высокой, и удары могут быть нанесены в ближайшее время по любым регионам Украины — включая столицу и западные области.

Вероятность нового удара РФ: прогноз эксперта

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко заявил, что враг и дальше увеличивает количество ракет и дронов на складах. По его мнению, такая активность может указывать на подготовку к очередным масштабным атакам.

Ранее сообщалось о том, что РФ выбрала цели для новых массированных ударов. Россия продолжает практику террора против гражданских, подчеркнул Игорь Клименко.

Напомним, ранее сообщалось об одной из самых массированных атак с начала войны. Дроны атаковали крупнейший нефтеналивной порт Приморск в Ленинградский области. Есть попадания в объекты компании Лукойл в Смоленске.

Как сообщал Главред, ранее российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, применив ударные беспилотники. Ранения получили четыре человека.

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

