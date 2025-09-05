Укр
Оккупанты отводят силы с одного направления: в ГПСУ сказали, где стихают атаки РФ

Мария Николишин
5 сентября 2025, 12:40
Подразделения оккупантов понесли большие потери на этом направлении.
Ситуация на Сумском направлении / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Главное:

  • Оккупанты уменьшили количество атак на Сумском направлении
  • Враг отводит свои накопленные силы с этого направления

Пограничники зафиксировали существенное уменьшение атак армии страны-агрессора России на Сумском направлении. Силы врага перебрасывают на другие направления. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Ребята из наших подразделений, которые находятся в пределах Сумской области на том направлении, где враг продолжает вести свои активные действия малыми пехотными группами - это Хотинская и Юнаковская общины, говорят, что количество атак или действий врага существенно уменьшилось, чем это было в начале, когда противник пытался продвинуться вглубь территории нашей страны на этом направлении", - подчеркнул он.

По его словам, подразделения оккупантов, которые понесли большие потери на этом направлении, также активно меняются.

"Враг постепенно отводит свои накопленные силы с этого направления, перебрасывая их в том числе и на юг", - говорит спикер ГПСУ.

Демченко также добавил, что подразделения Сумского пограничного отряда и бригады "Стальной кордон" на днях посетил председатель ГПСУ Сергей Дейнеко, который ознакомился с обстановкой и отметил личный состав за стойкость в боях с врагом.

Бои в Сумской области

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан заявлял, что россияне хотели взять под контроль восточную часть Сумской области, выйти на расстояние выстрела из ствольной артиллерии и просто уничтожать город.

По его словам, захват Сум предусматривал бы также перерезание фронтовой логистики между Сумами и Харьковом.

Сумы / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что боевые действия на территории Днепропетровской области являются частью стратегии российских войск по созданию так называемых санитарных зон вдоль украинской границы.

Аналитики DeepState говорили, что российские военные пытаются закрепиться на северных окраинах Купянска. Они используют тактику просачивания в город и устанавливают флаги, чтобы использовать эту картинку в пропагандистских целях.

В то же время, офицер ВСУ Андрей Ткачук сказал, что ситуация вблизи Покровска остается чрезвычайно напряженной. Российские диверсионно-разведывательные группы пытаются прорвать оборону города, в частности через систему канализации.

Об источнике: Государственная пограничная служба Украины

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

война в Украине ГПСУ Сумская область новости Украины Андрей Демченко война России и Украины Фронт
Точная копия отца: как выглядит младшая дочь Ивана Урганта

23:58

43-летняя звезда "Аббатство Даунтон" беременна первенцемВидео

23:51

Кейт Миддлтон выгуляла новый шикарный образ блондинки

