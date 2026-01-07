"Это может продолжаться долго": тревожный прогноз о сроках окончания войны

Главное из заявлений Шапрана:
- РФ может долго перекладывать военные расходы на бизнес и население
- Кремль может и дальше увеличивать налоговую нагрузку в РФ
- Давления на РФ имеет смысл и способно принести Украине победу
Экономист, член Украинского общества финансовых аналитиков(УОФА), член совета НБУ (2019-2021 гг.) Виталий Шапран прокомментировал вопрос о том, насколько долго российские власти способны перекладывать бремя военных расходов на бизнес и население через налоги, разовые сборы и другие косвенные механизмы.
"Объективно, при благоприятных для РФ условиях, это может продолжаться долго. Не забывайте, что рынки динамичны, и при высоких ценах на золото, алмазы, нефть и сжиженный газ, а также при ослаблении санкций или дефиците дальнобойного оружия в Украине РФ может и дальше увеличивать налоговую нагрузку на население и бизнес для финансирования военной машины", - рассказал он в интервью Главреду.
При этом, по мнению эксперта, сроки этого сценария внутри РФ зависит сугубо от поведения российских регионов и от искусства федерального центра улаживать конфликты с местными элитами.
"Мне часто говорят: мол, россияне затянут пояса и будут терпеть. Однако терпеть они будут только до определенного предела. Не забывайте, по какому сценарию распался СССР. Это был именно экономический сценарий, когда низкие цены на нефть и газ, истощенная гонкой вооружений экономика и неспособность Москвы кормить региональные элиты привели к распаду целой империи", - говорит он.
Собеседник также напомнил о том, что советскому правительству не помогли ни павловская денежная реформа, ни конфискация вкладов Сбербанка, ни КГБ СССР.
"Современная же РФ - это жалкая копия СССР, где население все-таки успело глотнуть немного свободы и увидеть, как живет свободный мир. Так что продолжение давления на РФ имеет смысл и способно принести Украине победу", - добавил Шапран.
Почему переговоры не приведут к миру: мнение эксперта
Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач считает, что нынешние многосторонние контакты с участием России, Украины и США по теме завершения войны носят формальный характер и фактически лишь создают видимость диалога. В комментарии для "Главреда" он отметил, что такой формат не способен привести к каким-либо практическим договорённостям.
Ранее Владимир Зеленский назвал сроки решающих переговоров о завершении войны. Важно, чтобы работали санкции против России, все формы политического давления за агрессию, подчеркнул президент.
Напомним, ранее Трамп с Зеленским сделали громкие заявления по поводу мирного планам из 20 пунктов.
Как ранее писал Главред, прекращение огня в Украине в нынешних условиях будет представлять серьезную угрозу не только для Киева, но и для всей Европы. Об этом пишет The Independent.
Читайте также:
- "Захват" Гуляйполя и Мирнограда: Генштаб высмеял хвастливые заявления Путина
- В небе красные вспышки, а тысячи россиян без света: дроны мощно атаковали РФ
- Минобороны РФ скрывает важную правду о фронте: аналитики ISW разоблачили ложь
О персоне: Виталий Шапран
Виталий Шапран – экономист, финансовый аналитик.
В 2007-2018 гг. работал главным аналитиком одного из ведущих национальных уполномоченных рейтинговых агентств, в 2018-2019 годах занимал должность главного эксперта по вопросам денежно-кредитной политики Секретариата Совета НБУ.
В ноябре 2019 года был назначен Верховной Радой Украины на должность члена Совета НБУ.
С мая 2020 года – член редакционной коллегии международного научного экономического журнала VUZF Review (София, Болгария). Также является членом общественных организаций: Украинское общество финансовых аналитиков (УОФА) и Украинская профессиональная ассоциация по защите инвесторов кредиторов и страхователей (УПАЗИКС). Имеет научную степень PhD, которая признана в ЕС.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред