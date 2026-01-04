"Оснований ожидать мира нет": война завершится не в Украине - The Independent

В течение 2025 года Трамп трижды пытался склонить Украину к принятию российских требований под видом соглашения о прекращении огня.

Что написано в материале The Independent:

Война не будет решена на передовой

Россия хочет ликвидировать Украину как государство

Прекращение огня в Украине в нынешних условиях будет представлять серьезную угрозу не только для Киева, но и для всей Европы. Несмотря на многочисленные заявления о "близком мире", нет никаких оснований считать, что 2026 год изменит сценарий 2025 года - война будет продолжаться, а оптимистичные обещания базируются скорее на политических фантазиях, чем на реальности. Об этом пишет The Independent.

Россия пытается дипломатическими средствами достичь того, чего не смогла получить за 11 лет войны. Ключевым инструментом Кремля в этом процессе остается Дональд Трамп.

"Россия продолжает расширять границы того, что Украина и Европа вынуждены принять - как на фронте, так и за столом переговоров", - пишет издание.

В течение 2025 года Трамп трижды пытался склонить Украину к принятию российских требований под видом соглашения о прекращении огня. Каждый раз худшего сценария удавалось избежать только благодаря экстренным дипломатическим усилиям европейских лидеров. В то же время каждый новый раунд переговоров объективно улучшал позиции Москвы.

Показательным примером стал так называемый "российский план из 28 пунктов", представленный в ноябре. Вместо полного отклонения он был принят как база для переговоров. Как следствие, даже идея ограничения численности Вооруженных сил Украины, которую ранее в Европе считали неприемлемой, сейчас фактически получила молчаливое одобрение.

"Война не будет решена на передовой - и, вероятно, не в Украине", - констатирует издание.

В анализе издания подчеркивается, что боевые действия в Украине продолжаются не из-за отсутствия потерь или давления, а из-за нежелания ключевых игроков - как сторонников Украины, так и союзников России - решительно изменить баланс сил. Китай, Иран и Северная Корея сознательно поддерживают Москву настолько, чтобы война истощала Запад, но не перерастала в глобальный конфликт.

В то же время сокращение поддержки Украины со стороны США было предсказуемым, а европейские государства оказались не готовы компенсировать эту потерю. Более того, Европа плохо подготовлена и к возможному 2027 году, когда Соединенные Штаты могут сократить или прекратить поддержку европейской обороны.

"Мир, в котором США сосредотачиваются только на себе, а Европа и Восточная Азия остаются один на один с агрессивными соседями, еще недавно казался антиутопией", - отмечает издание.

Несмотря на это, американские войска до сих пор остаются интегрированными в европейские оборонные структуры, в частности НАТО. Именно непредсказуемость Белого дома, как парадоксально, сдерживает Россию от прямой атаки на страны Альянса.

Опасная иллюзия мира

Однако для Украины ключевая проблема остается неизменной: фундаментальные цели сторон несовместимы.

"Россия хочет ликвидировать Украину как свободное и независимое государство. Украина хочет выжить", - отмечает издание.

Аналитики предостерегают, что даже временное прекращение огня может стать для Кремля возможностью перегруппировать силы и подготовить новую атаку - как это уже было в Грузии и Сирии. При этом любое снижение интенсивности боевых действий рискует создать в Европе иллюзию безопасности и отложить необходимое перевооружение.

Вывод остается жестким: несмотря на громкие заявления о "90% готовности к миру", реального пути к завершению войны пока не существует.

"Пока Россия считает, что может получить больше, продолжая войну, чем соглашаясь на предложенные условия, оснований ожидать мира нет", - говорится в материале.

Пути завершения войны: мнение эксперта

Публицист Виталий Портников утверждает, что переговорный процесс о прекращении войны фактически застопорился, и ключевой причиной этого он называет спор вокруг территорий. Он напоминает, что даже Дональд Трамп говорил о намерении Владимира Путина установить контроль не над отдельными областями, а над всей Украиной. Кроме того, Портников отмечает, что у Киева нет оснований идти на отказ от Донбасса, который остаётся под украинским контролем.

