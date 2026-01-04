Украина близка к миру, но один вопрос остается открытым - NYT

Именно тема гарантий безопасности остается наиболее сложной в переговорах и одновременно определяющей их результат.

Переговорный процесс Украины с международными партнерами вышел на новый этап и приблизил стороны к обсуждению вероятного формата мирного урегулирования. Об этом сообщает The New York Times.

В Киеве подчеркивают, что любые договоренности с Россией не будут иметь практического значения без четко прописанных и реально работающих гарантий безопасности.

Гарантии безопасности как ключевой вопрос

Украина неоднократно заявляла, что устойчивый мир возможен лишь при наличии надежных механизмов защиты от повторного нападения РФ.

Именно тема гарантий безопасности остается наиболее сложной в переговорах и одновременно определяющей их результат.

Пока не ясно, какие страны готовы взять на себя конкретные обязательства и каким образом эти гарантии будут реализованы на практике.

Визит советников и обсуждение плана

3 января в Украину прибыли 18 советников по национальной безопасности от государств-партнеров. Их участие сосредоточено на обсуждении проекта мирного плана, системы гарантий безопасности и концепции послевоенного восстановления страны.

По словам Зеленского, работа над ключевыми документами - гарантиями безопасности, экономическим восстановлением и поэтапным завершением войны - продвигается в ускоренном режиме, а согласование базовых положений возможно уже в январе.

Почему Киев настаивает на жестких гарантиях

Украинская позиция во многом сформирована предыдущим опытом, в частности Будапештским меморандумом 1994 года. Тогда Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на заверения безопасности, которые не содержали конкретных механизмов военной поддержки.

Отсутствие юридически обязывающих обязательств, по оценке украинской стороны, стало одним из факторов, позволивших России начать агрессию в 2014 году.

Что обсуждают партнеры

В проекте мирного плана рассматриваются гарантии безопасности, приближенные к принципам коллективной обороны НАТО. Среди возможных гарантов называются США, Альянс и отдельные европейские государства.

Также обсуждается сохранение численности ВСУ на уровне около 800 тысяч военных при финансовой поддержке партнеров, заключение двустороннего соглашения о безопасности с США, а также членство Украины в ЕС в определенные сроки.

Отдельное внимание уделяется формату коалиции желающих и потенциальному размещению европейских контингентов на территории Украины или же ближайших стран Евросоюза.

Переговоры о мире: мнение эксперта

Российско-израильский бизнесмен и общественный деятель Леонид Невзлин отметил, что встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа во Флориде не стала поворотным моментом в дипломатическом плане. По его мнению, США стремятся сместить основную нагрузку по обеспечению безопасности Украины на европейские страны. При этом ключевой вопрос остаётся открытым: пойдёт ли Вашингтон на усиление давления на Россию или ограничится лишь фиксацией неблагоприятной реальности.

Переговоры о прекращении войны: новости по теме

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что по состоянию на сейчас он "не в восторге" от диктатора РФ Владимира Путина, который продолжает вести войну против Украины, "убивая слишком много людей". При этом он выразил надежду, что прогресс в урегулировании войны, которую против Украины ведет Россия, будет достигнут.

Напомним, ранее Трамп с Зеленским сделали громкие заявления перед встречей во Флориде. Президент Украины прибудет в резиденцию Мар-а-Лаго с обновленным мирным планом из 20 пунктов.

Как ранее писал Главред, напряжение перед встречей Зеленского и Трампа растет. Украинский лидер настроен на серьезный разговор по сверхважным для Украины вопросам.

