"Убивает много людей": Трамп неожиданно набросился на Путина из-за Украины

Президент США выразил надежду на прогресс в урегулировании войны в Украине.

https://glavred.info/world/ubivaet-mnogo-lyudey-tramp-neozhidanno-nabrosilsya-na-putina-iz-za-ukrainy-10729163.html Ссылка скопирована

Дональд Трамп недоволен Владимиром Путиным / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Главное:

Трамп говорит, что он "не в восторге" от Путина

Путин убивает слишком много людей, говорит Трамп

Президент США Дональд Трамп говорит, что по состоянию на сейчас он "не в восторге" от диктатора РФ Владимира Путина, который продолжает вести войну против Украины, "убивая слишком много людей".

Об этом он сказал в субботу во Флориде во время пресс-конференции, посвященной операции в Венесуэле, отвечая на вопрос журналистов, во время последнего телефонного разговора с Путиным обсуждался ли вопрос экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

видео дня

"Мы никогда не говорили о лидере Николасе Мадуро", - сказал Трамп. Журналист продолжал спрашивать: "Вы сейчас злитесь на него (Путина)?"

"Я имею в виду, что я не в восторге от Путина. Я не в восторге от Путина. Он убивает слишком много людей", - ответил президент США.

/ Инфографика: Главред

Трамп отметил, что думал, что "самым легким будет случай (решить войну) между Россией и Украиной".

"Это не так, и они оба сделали довольно плохие вещи. Послушайте, это война Байдена. Это не моя война, но я хочу остановить (забирать) жизни. Вы видели, что в прошлом месяце погибло 30 тыс. в основном солдат? Я хочу это остановить... Если я могу остановить эту войну и остановить (убийства) 30 тыс. молодых людей, в дополнение к тому факту, что людей убивают в Киеве, людей убивают и в других городах гораздо меньшего количества, но их убивают жестоко. Поэтому я этим не доволен. Я думал, что это будет то, что можно будет решить", - продолжил президент США.

При этом он выразил надежду, что прогресс в урегулировании войны, которую против Украины ведет Россия, будет достигнут.

Ловушка для Трампа: эксперт о плане Кремля

Аналитик Владимир Горбач полагает, что намерения Кремля не ограничиваются украинским направлением и предполагают попытку подорвать позиции Соединённых Штатов. По его оценке, Москва способна задействовать переговорный процесс и фактор президентства Дональда Трампа в качестве инструмента давления, стремясь усилить своё влияние в Европе и за её пределами.

Переговоры о мире: новости по теме

Ранее Дональд Трамп заявил о "хороших шансах" на мир перед встречей с Зеленским. Формат встречи во Флориде будет нетипичным для дипломатии и станет частью имиджевой стратегии Трампа.

Напомним, ранее Трамп с Зеленским сделали громкие заявления перед встречей во Флориде. Президент Украины прибудет в резиденцию Мар-а-Лаго с обновленным мирным планом из 20 пунктов.

Как ранее писал Главред, напряжение перед встречей Зеленского и Трампа растет. Украинский лидер настроен на серьезный разговор по сверхважным для Украины вопросам.

Читайте также:

О персоне: Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред