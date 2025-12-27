Трамп заявил о "хороших шансах" на мир перед встречей с Зеленским

Формат встречи во Флориде будет нетипичным для дипломатии и станет частью имиджевой стратегии Трампа.

Дональд Трамп оптимистично настроен накануне встречи с Зеленским / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, ОП

Главные тезисы:

Трамп заявил, что обе стороны якобы заинтересованы в достижении договорённостей

Президент США считает перспективы переговоров "хорошими"

Встреча Трампа и Зеленского должна состояться в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде

Президент США Дональд Трамп оптимистически настроен в отношении грядущей встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. В частности, глава Белого дома оченил перспективы заключения мирного соглашения между Украиной и Россией.

Как сообщает издание New York Post, журналисты пообщались с президентом США в телефонном режиме. На вопрос о шансах достичь соглашения во время визита Зеленского Трамп ответил, что они "хорошие".

"Ну, я думаю, у нас есть хорошие шансы на это", — отметил политик.

При этом он добавил, что Украина и Россия хотят заключить мирное соглашение "сейчас".

"Я думаю, что они хотят это сделать [заключить мирное соглашение] сейчас, и я думаю, что Россия хочет это сделать. Но каждый раз, когда одна сторона хочет это сделать, другая — нет", — отметил Трамп.

Президент США в очередной раз напомнил, что ему "удалось урегулировать восемь войн". Российско-украинскую войну он назвал "самой сложной".

New York Post отмечает, что встреча Трампа и Зеленского состоится в Mar-a-Lago (Мар-а-Лаго) — это роскошный частный клуб, историческая усадьба и постоянная резиденция Дональда Трампа во Флориде, в Палм-Бич.

Таким образом, эта поездка будет выделяться среди других визитов Зеленского в Белый дом.

"Трамп известен своей гостеприимностью по отношению к мировым лидерам и использованием роскошных залов в качестве фона для попыток повлиять на своих гостей", - пишет New York Post.

Встреча Трампа и Зеленского - последние новости

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время проведет встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом. "Если все пойдет по плану", Зеленский может посетить резиденцию Трампа во Флориде 28 декабря. По словам Зеленского, "многое может решиться до нового года".

Зеленский рассказал, что во Флориде обсудит с главой Белого дома гарантии безопасности. По его словам, мирный план из 20 пунктов согласован на 90%.

В свою очередь, Трамп сказал в интервью Politico, что надеется на продуктивную встречу с Зеленским в эти выходные.

Впрочем, к мирному плану Зеленского Трамп, похоже, отнесся довольно прохладно и не спешил его одобрять.

"У него ничего не будет, пока я это не одобрю. Так что посмотрим, что у него есть", — сказал глава Белого дома.

В издании The New York Times говорится, что Кремль вряд ли примет обновленный мирный план. Российский диктатор Владимир Путин ободрен "успехами" своей армии на поле боя, а некоторые пункты обновленного мирного плана могут быть негативно восприняты российской общественностью.

Мирный план из 20 пунктов - что известно

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал основные пункты соглашения, которое Украина, США и Россия обсуждают уже второй месяц. Мирный план насчитывает 20 пунктов. Кроме базового документа есть также и отдельные приложения по направлениям.

Зеленский также заявил, что Украина вынесет мирное соглашение на ратификацию парламента или проведет всеукраинский референдум. Выборы в Украине могут произойти одновременно с референдумом.

Зеленский также заявил, что Украина вынесет мирное соглашение на ратификацию парламента или проведет всеукраинский референдум. Выборы в Украине могут произойти одновременно с референдумом.

Тем временем росСМИ опубликовали со ссылкой на источники требования главы РФ. Отмечается, что российская сторона якобы до сих пор готова пойти на те уступки, которые глава РФ взял на себя в Анкоридже.

При этом Владимир Путин заявил, что Россия на переговорах с США продолжает требовать передать ей всю территорию Донбасса, включая даже те территории, которые оккупантам не удалось захватить.

Кроме того, Путин якобы заявил, что США заинтересованы в организации майнинга на Запорожской АЭС и совместном управлении объектом с без участием американцев, но без Украины.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Кремль готовит ловушку Трампу: мнение эксперта

Страна-агрессор РФ хочет больше, чем просто капитуляции Украины. Кремль стремится ослабить Соединенные Штаты Америки. Такое мнение в комментарии Главреду высказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

"У Путина и Кремля сейчас есть огромный соблазн использовать президентство Трампа для еще большего ослабления Штатов. И игра в переговоры об Украине может быть одним из инструментов ослабления США через использование слабых сторон Трампа – нарциссизма и патологической жадности к славе и деньгам", - отметил Горбач.

По словам эксперта, когда США будут ослаблены в результате ошибочной политики Трампа, РФ получит новое окно возможностей для продвижения своих интересов – не только в Украине, но и в Европе, и в других частях мира.

