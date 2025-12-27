Укр
Трамп заявил о "хороших шансах" на мир перед встречей с Зеленским

Анна Ярославская
27 декабря 2025, 08:59
70
Формат встречи во Флориде будет нетипичным для дипломатии и станет частью имиджевой стратегии Трампа.
Донадьд Трамп, Зеленский
Дональд Трамп оптимистично настроен накануне встречи с Зеленским / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, ОП

Главные тезисы:

  • Трамп заявил, что обе стороны якобы заинтересованы в достижении договорённостей
  • Президент США считает перспективы переговоров "хорошими"
  • Встреча Трампа и Зеленского должна состояться в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде

Президент США Дональд Трамп оптимистически настроен в отношении грядущей встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. В частности, глава Белого дома оченил перспективы заключения мирного соглашения между Украиной и Россией.

Как сообщает издание New York Post, журналисты пообщались с президентом США в телефонном режиме. На вопрос о шансах достичь соглашения во время визита Зеленского Трамп ответил, что они "хорошие".

видео дня

"Ну, я думаю, у нас есть хорошие шансы на это", — отметил политик.

При этом он добавил, что Украина и Россия хотят заключить мирное соглашение "сейчас".

"Я думаю, что они хотят это сделать [заключить мирное соглашение] сейчас, и я думаю, что Россия хочет это сделать. Но каждый раз, когда одна сторона хочет это сделать, другая — нет", — отметил Трамп.

Президент США в очередной раз напомнил, что ему "удалось урегулировать восемь войн". Российско-украинскую войну он назвал "самой сложной".

New York Post отмечает, что встреча Трампа и Зеленского состоится в Mar-a-Lago (Мар-а-Лаго) — это роскошный частный клуб, историческая усадьба и постоянная резиденция Дональда Трампа во Флориде, в Палм-Бич.

Таким образом, эта поездка будет выделяться среди других визитов Зеленского в Белый дом.

"Трамп известен своей гостеприимностью по отношению к мировым лидерам и использованием роскошных залов в качестве фона для попыток повлиять на своих гостей", - пишет New York Post.

Об источнике: The New York Post

New York Post — консервативная ежедневная таблоидная газета, которая издается в Нью-Йорке. Поддерживает Республиканскую партию.

Была основана в 1801 году федералистом и отцом-основателем Александром Гамильтоном и стала уважаемой широкой газетой в XIX веке под названием New York Evening Post. Её самым известным редактором XIX века был Уильям Каллен Брайант, пишет Википедия.

В середине XX века газета принадлежала Дороти Шифф, преданной либералке, которая разработала её таблоидный формат.

В 1976 году Руперт Мёрдок купил New York Post за 30,5 миллионов долларов США.

С 1993 года New York Post принадлежит компании Мердока News Corp. В 2019 году газета заняла четвертое место в США по тиражам среди ежедневных газет.

В 1996 году была запущена интернет-версия газеты. В 2014 году был открыт веб-сайт Decider.

Интересно, президент США Дональд Трамп называл New York Post своей любимой газетой.

Издание NY Post поддерживало Трампа на президентских выборах 2020 года.

Встреча Трампа и Зеленского - последние новости

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время проведет встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом. "Если все пойдет по плану", Зеленский может посетить резиденцию Трампа во Флориде 28 декабря. По словам Зеленского, "многое может решиться до нового года".

Зеленский рассказал, что во Флориде обсудит с главой Белого дома гарантии безопасности. По его словам, мирный план из 20 пунктов согласован на 90%.

В свою очередь, Трамп сказал в интервью Politico, что надеется на продуктивную встречу с Зеленским в эти выходные.

Впрочем, к мирному плану Зеленского Трамп, похоже, отнесся довольно прохладно и не спешил его одобрять.

"У него ничего не будет, пока я это не одобрю. Так что посмотрим, что у него есть", — сказал глава Белого дома.

В издании The New York Times говорится, что Кремль вряд ли примет обновленный мирный план. Российский диктатор Владимир Путин ободрен "успехами" своей армии на поле боя, а некоторые пункты обновленного мирного плана могут быть негативно восприняты российской общественностью.

Мирный план из 20 пунктов - что известно

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал основные пункты соглашения, которое Украина, США и Россия обсуждают уже второй месяц. Мирный план насчитывает 20 пунктов. Кроме базового документа есть также и отдельные приложения по направлениям.

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский обнародовал основные пункты соглашения, которое Украина, США и Россия обсуждают уже второй месяц. Мирный план насчитывает 20 пунктов. Кроме базового документа есть также и отдельные приложения по направлениям.

Зеленский также заявил, что Украина вынесет мирное соглашение на ратификацию парламента или проведет всеукраинский референдум. Выборы в Украине могут произойти одновременно с референдумом.

Тем временем росСМИ опубликовали со ссылкой на источники требования главы РФ. Отмечается, что российская сторона якобы до сих пор готова пойти на те уступки, которые глава РФ взял на себя в Анкоридже.

При этом Владимир Путин заявил, что Россия на переговорах с США продолжает требовать передать ей всю территорию Донбасса, включая даже те территории, которые оккупантам не удалось захватить.

Кроме того, Путин якобы заявил, что США заинтересованы в организации майнинга на Запорожской АЭС и совместном управлении объектом с без участием американцев, но без Украины.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Кремль готовит ловушку Трампу: мнение эксперта

Страна-агрессор РФ хочет больше, чем просто капитуляции Украины. Кремль стремится ослабить Соединенные Штаты Америки. Такое мнение в комментарии Главреду высказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

"У Путина и Кремля сейчас есть огромный соблазн использовать президентство Трампа для еще большего ослабления Штатов. И игра в переговоры об Украине может быть одним из инструментов ослабления США через использование слабых сторон Трампа – нарциссизма и патологической жадности к славе и деньгам", - отметил Горбач.

По словам эксперта, когда США будут ослаблены в результате ошибочной политики Трампа, РФ получит новое окно возможностей для продвижения своих интересов – не только в Украине, но и в Европе, и в других частях мира.

Другие новости:

О персоне: Владимир Горбач

Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.

Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

новости США Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин мирные переговоры Мирный план Трампа
08:10

Как Медведев опозорился и раскрыл проблемы оккупантовмнение

07:30

РФ всю ночь и утро массированно атакует Киев и область: горят жилые дома, есть раненыеФотоВидео

06:10

Борьба с символами путем сноса памятников бесполезнамнение

06:00

"Звонил много раз": Рыбчинский раскрыл позицию путиниста Малинина о войне

05:30

Как правильно приготовить Мимозу: пять вариаций легендарного коктейля

05:02

Как закрыть уже открытую консервную банку за несколько секунд: крутой трюк

04:30

Вселенная их услышала: какие знаки зодиака станут на путь богатства до конца декабря

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке велосипедиста за 19 секунд

03:33

Гороскоп на завтра 28 декабря: Девам - перемены, Скорпионам - хорошие новости

03:05

Сколько варить куриное филе: раскрыт главный секрет приготовления мяса

01:45

Больше, чем людей: знаки зодиака, которые обожают животных

01:36

Украину атакуют Калибры, Кинжалы и баллистика: над Киевом гремят взрывы

01:12

"Самый высокий процент": экономист назвал лучшую валюту для сбережений в 2026

00:09

Авиация и Шахеды в воздухе: РФ готова к обстрелу Украины

26 декабря, пятница
23:16

Трамп про мирную сделку: у Зеленского ничего не будет, пока я это не одобрю

23:08

Кто стал победительницей "Холостяка" - Цымбалюк ошеломил своим выбором

22:59

Будет ли доллар по 50 гривен: появился неожиданный прогноз на 2026 год

22:53

"Вышла победительницей": Сеть гудит из-за слов Ирочки после вылета из Холостяка

21:55

НАТО внезапно понадобилась помощь Украины: о чем просит у нас Альянс

21:40

Шовкопляс ошеломила эффектным похудением за три недели: "Ушло очень много"

21:20

Пробы в фильм ужасов: жена Цекало напугала новой фотосессией

21:11

Шесть знаков китайского зодиака будут купаться в деньгах весь 2026 год - кто они

21:10

Что нельзя сливать в раковину: эксперты назвали 5 вещей, которые вызывают зассор

21:01

"Последний рывок": в России сделали заявление об окончании войны с Украиной

20:39

Цены на незаменимый овощ перед Новым годом рванули вверх

20:24

Любимица поклонников "Холостяка": Цымбалюк неожиданно отправил участницу домой

20:04

Консорциум банков прокредитует ОПК на 21,5 млрд. гривен, - Глава НБУ Пышный

19:55

"Черноморец" досрочно разорвал контракт с главным тренером – детали

19:36

Гороскоп для Стрельцов на 2026 год: тотальная перезагрузка и яркая любовьВидео

19:31

Сильные снегопады накроют Украину: в какие регионы "ворвется" непогода

19:29

Каким будет курс доллара после Нового года: эксперт удивил прогнозом

19:10

Почему выборы во время войны плохая идеямнение

18:53

"У нас пополнение": Melovin рассказал о переменах в жизни с бойфрендом

18:52

Клиенты Ощадбанка остаются без карт перед Новым годом - в банке разводят руками

18:45

Гороскоп для Скорпионов 2026: год важных решений и неожиданных денегВидео

18:25

Новогодняя инициатива Социального Центра "Перспектива-Оболонь" для юных оболонцев новости компании

18:22

США готовы утвердить гарантии безопасности для Украины: что предлагает Америка

17:58

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке шеф-повара за 31 секунду

17:42

Кого ждут трансформации и судьбоносные перемены: гороскоп на 2026 годВидео

17:35

Что посеять в январе на рассаду: роски будут самыми крепкими

17:32

Перед началом финала "Холостяка": Тарас Цымбалюк ошеломил компанией

